Se acabó la fiesta en Salou: "No nos ha gustado saber que no podremos salir el fin de semana"

Diego Escudero y Jana Pérez, son dos jóvenes de 17 años procedentes de Quinto que llegan hoy a Salou con un grupo de amigos. Han acabado sus estudios de bachillerato y después de meses estudiando y de un año difícil y complicado decidieron planificar unas merecidas vacaciones en Salou, una de las localidades con más fiesta de la costa. La idea era pasar 6 o 7 días de vacaciones, salir por la noche, ir a la playa y disfrutar del ambiente de fiesta que ofrece la capital de la Costa Dorada. Pero cuando han cogido el tren en Zaragoza se han enterado que este fin de semana cerrará el ocio en toda Cataluña, incluido Salou claro. “Nos hemos quedado de piedra, no sabíamos nada y la verdad es que no nos ha gustado saber que no podremos salir el fin de semana, o sea que habrá que aprovechar estos días hasta el viernes que entra en vigor la nueva normativa para ir de discoteca y poder bailar. Luego nos quedará el fin de semana para ir a la playa y pasear ”, nos comenta Diego.

Una de las jóvenes que acompaña a Diego explica que si lo hubieran sabido antes quizás se hubieran planteado anular el viaje y escoger otro destino, pero “ya estaba el apartamento pagado y solo teníamos un seguro covid que nos cubría en caso de ser positivos”.

La mayoría de estos chicos siente respeto por la situación y piensan que quizás no era el mejor momento para hacer esta escapada, además muchos tienen amigos y conocidos que vinieron hace unos días a Salou y se contagiaron en discotecas y los locales de ocio nocturno.

Sus padres también tienen papel en esta historia. El padre de Diego le ha dicho que se divierta pero que vaya con mucho cuidado, que cumpla las medidas de seguridad y sobre todo que no se quite la mascarilla.

En la terraza del McDonalds de Salou, un grupo de 7 chicas de entre 18 y 19 años. Vienen de Zaragoza, son amigas desde pequeñas del Colegio Cristo Rey y ahora están estudiando en la universidad. Dos de ellas son estudiantes de Medicina y ya están vacunadas con las dos dosis de Astrazeneca. “Lo que nos da más tranquilidad a la hora de relacionarnos y salir”, apuntan. Este año es el primero que viajan juntas a Salou, ya que el año pasado no pudieron salir de Aragón. Han llegado en autobús y se alojarán en un apartamento cerca de Port Aventura. Les da igual que no abran las discotecas, “no hemos venido a buscar fiesta, venimos a pasar unos días juntas, ir a la playa, terrazeo, compras… No hace falta salir de noche para pasarlo bien”, dice una de ellas.

“Hemos dejado a nuestros padres un poco preocupados con todas las noticias que llegan de Salou estos días, pero era demasiado tarde para cambiar de planes”, comenta Marta. “Además quien más quien menos conoce a alguien que se ha contagiado aquí y eso produce incertidumbre y una sensación de descontrol y de inseguridad”, añade.

En el paseo, sentadas en un banco, otro grupo de 12 chicas de 18 años con maletas se comen una hamburguesa. Algunas son de Zaragoza y otras de Navarra. Llevan en Salou desde el 1 de julio y ya se marchan a sus casas. Han estado alojadas en un apartamento todas juntas y han salido de fiesta casi todas las noches. Maider es una de ellas. Comenta que hay locales que lo tienen todo muy controlado y lo están haciendo muy bien, como es el caso de la discoteca Flash Back. “Te tomaban la temperatura al entrar, te ponían gel hidroalcohólico cuando entrabas o salías del baño, todo el mundo iba con mascarilla y si te veían que te la quitabas o te la bajabas te llamaban la atención o te echaban a la calle”, puntualiza Maider. Pero no todos los locales de fiesta lo hacen bien. “Hay algunos sitios que era un escándalo, no me extraña que la gente se contagie, porque no llevan mascarilla dentro, bailando, bebiendo y sin guardar las distancias”, continúa.

Maider señala que alguna noche fueron a la playa a tomar algo y que no había mucha gente. “La semana más fuerte fue la última de junio”, asegura que esta primera de julio ha sido más tranquila por lo que refiere a estudiantes. En este caso también todas ellas conocen amigos que se han contagiado en los locales de noche de Salou.

Pero si en algo coinciden todos jóvenes es en que se lo han pasado muy bien y la valoración es positiva. “Volveremos a Salou pero cuando se acabe la pandemia”, finaliza Maider.

La solución del sector

El sector del ocio nocturno está muy tocado con la nueva medida que ha tomado la Generalitat de Cataluña y por eso Eduardo Abenójar, presidente de la Asociación de Restauración y Ocio Nocturno de Salou (ARONS), explica que "queremos aportar una solución a la problemática de los contagios que están aumentando entre la gente joven estas últimas semanas. Proponemos hacer un cribado masivo con tests de antígenos entre todos los jóvenes que pasan por los locales de ocio nocturno. Esto nos permitirá sacar de circulación a todos los positivos y asintomáticos".

Esta propuesta llega dos semanas después de la reapertura de las discotecas. Ante la criminalización que se está sufriendo, el sector han decidido dar un paso adelante y buscar una nueva fórmula para garantizar un ocio nocturno legal y completamente seguro. En este sentido, los tests se podrían realizar en las farmacias, así como en unidades móviles distribuidas en diferentes puntos de Salou, gracias al acuerdo alcanzado con la empresa local Global Medical Care. A partir de un código QR y con una aplicación móvil, las personas accederían a los locales solamente si acreditan un resultado negativo.

"No podemos permitir que nuestros locales sean señalados como focos de contagios, cuando no se nos permite hacer un cribado en los accesos", apunta el secretario general de la patronal FECASARM, Joaquim Boadas, quien recuerda que esta medida es una larga reivindicación del sector. Boadas, además, ha detallado que para poder implantar este sistema hace falta una modificación normativa y que la Generalitat incluya en el protocolo de acceso a los locales de ocio nocturno la obligatoriedad de presentar un test negativo.

Sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña de volver a cerrar el sector del ocio nocturno, Abenójar cree que es un "grave error y una discriminación" y alerta que la desaparición de la oferta legal hará proliferar nuevamente las fiestas ilegales y los botellones sin ningún tipo de control. Advierte, además, que esta medida condena a muchas familias que viven de este sector, especialmente en municipios de costa como Salou donde la actividad se concentra en unos pocos meses. Todo ello, considera, "acabará haciendo que todo el ocio nocturno desaparezca. No podremos soportar otro año en blanco".