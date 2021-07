Estudiante erasmus: "Estoy muy agradecida de que nos hayan adelantado la dosis porque da tranquilidad"

Tranquilidad y agradecimiento eran las palabras más repetidas por los estudiantes que el próximo curso se van de Erasmus y que desde esta semana están siendo inoculados con Janssen. "Estoy muy agradecida de que nos hayan adelantado la vacuna", recalcó María Pilar López, estudiante de Educación Primaria en la Universidad de San Jorge (USJ). Ella ya cuenta con su cita para el viernes y no duda de que vacunarse en la mejor decisión: "Es algo que la mayoría pedíamos, ya que así sabes que no te vas poner malo en otro país si lo coges".

Sanidad abrió esta semana la autocita para este colectivo, que está siendo inmunizado en los centros de salud de referencia habilitados, como son Las Fuentes Norte o Bombarda en Zaragoza. "Tienes que coger la cita en el primer hueco que te aparece", explicó Arturo Calvera, estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza, que ya tiene la suya para el próximo domingo. "Todos los compañeros con los que he hablado están muy contentos. Se agradece un montón que se hayan acordado de nosotros", enfatizó.

En este caso, los más de 1.000 erasmus de la Universidad de Zaragoza y la USJ recibirán esta monodosis, como se ha hecho con otros colectivos en los que la prioridad era que estuvieran vacunados. Para María Pilar era lo "lógico", puesto que cada universidad tiene una fechas de inicio de curso y "así es más fácil" para que todos puedan estar inmunizados cuando les toque partir. De hecho, cuadrar las fechas era uno de sus principales quebraderos de cabeza de Arturo: "Me voy el 20 de septiembre y, por edad, hasta finales de julio no puedo coger cita. Dependiendo de cuándo me tocara –teniendo en cuenta los 21 y 28 días que deben pasar ente dosis–, igual hubiera tenido que volver". En ningún caso dudó en hacer «lo que fuera necesario» para recibir la inmunización completa, pero de este modo será más sencillo. A solo unos días de recibir la inyección, se mostró más tranquilo. "En este tiempo que queda hasta que me vaya, podré disfrutar un poco más de los abuelos, con más seguridad, pero sin relajarnos", insistió.

Con más tranquilidad también encarará los próximos días Óscar Vela, estudiante de Ingeniería Industrial en el campus público. "Seguiré llevando mascarilla, pero lo importante es que todos los miembros de la familia, a excepción de mi hermano, estamos vacunados", recalcó. De hecho, él fue uno de los primeros estudiantes de Erasmus que recibió la monodosis. Lo hizo este martes por la tarde y todo transcurrió a la perfección. Un pinchazo y en unas pocas jornadas ya habrá alcanzado la inmunidad. "No tengo previsto moverme mucho, pero me da más seguridad estar vacunado antes de irme y además me evitaré hacerme una PCR para poder volar a Rumanía", declaró.

Iago Benavides, estudiante de Periodismo en la USJ, todavía está pendiente de citarse, puesto que no es de Zaragoza y debe hacerse la tarjeta de desplazado. "Ya la voy a solicitar y así podré pedir cita", aseguró. Para él, poder recibir la monodosis es una "maravilla", ya que estaba preocupado por si le tocaba en septiembre u octubre y, entonces, hubiera tenido que "volver a España, coger aviones...". Este joven estará más seguro una vez reciba el pinchazo, puesto que le evitará tener síntomas graves si se contagia: "Estaré más tranquilo y llevaré todo con más calma, pero no puedes perder de vista que puedes seguir contagiando a los demás". Mientras tanto, la campaña sigue avanzando en Aragón, donde ya se han administrado 1,3 millones de dosis.