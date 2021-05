Aceras de 83 centímetros por las que toca hacer equilibrismos con dos niños pequeños y un carrito de bebé

La zaragozana Esther Guerrero, vecina de San José, tiene que hacer malabarismos cada vez que sale de casa acompañada de sus pequeños, de uno y dos años. Viven en el número 15 de la calle del Escultor Ramírez, una vía con una acera de menos de un metro de ancho que hace prácticamente imposible circular por ella con un carrito de bebé o en silla de ruedas. Además, el mal estado del firme -con inclinaciones en varios tramos y badenes que ocupan toda la acera- sumado al tráfico que soporta esta calle -perpendicular a la de Zaragoza La Vieja- plantea a los vecinos con hijos pequeños y a las personas con movilidad reducida un problema de seguridad añadido al transitar por ella.

"La acera es tan estrecha que si viene alguien de frente cuando voy con el carrito se tiene que bajar, porque no caben un carro y una persona. Cuando me vine aquí a vivir hace dos años y medio no lo pensé, pero ahora con los peques paso miedo. No es un capricho de que me apetezca pasear por mi calle. Es que cuando voy con los dos de la mano no cabemos, y el que va más pegado a la carretera tiene que ir casi por el bordillo haciendo equilibrio. Si se suelta alguno es un peligro", denuncia esta zaragozana, que se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento planteando una serie de mejoras para esta vía, como podrían ser el vallado de un tramo de acera para proteger del tráfico a los peatones o eliminar la fila de aparcamientos que hay en un lado de la calle para dotar así al pavimento de una anchura apropiada para el paso de las personas.

"La acera es tan estrecha que si viene alguien de frente cuando voy con carro se tiene que bajar, y hay paso continuo de vehículos"

Esther Guerrero, vecina del número 15, saliendo de su portal con el carro gemelar, que mide 63 centímetros de ancho (la acera tiene 83 cm en algunos tramos). Oliver Duch

La situación de falta de espacio y accesibilidad que denuncia esta zaragozana no afecta en exclusiva a esta calle del barrio de San José. Hay otras en el Arrabal, Delicias o Valdefierro que presentan el mismo problema. Fomento calcula que una sola persona a pie precisa un ancho mínimo de 60 centímetros, mientras que muchas de estas calles no llegan al metro de ancho dificultando el cruce de personas. En concreto, en su manzana, Guerrero asegura que las aceras de las calles paralelas son "igual de malas", si bien el resto cuentan con la ventaja de soportar menos tráfico. "La mía tiene paso continuo de vehículos, que además la atraviesan acelerando para cruzar rápido la calle principal (Zaragoza la Vieja). Y por si esto no fuera suficiente problema, pasa también la línea urbana del 40, que va tan justo que da miedo si coincide que vas caminando por la acera", explica Guerrero.

Un camión, a su paso por la calle del Escultor Ramírez, en el barrio de San José. Oliver Duch

Una reinvidincación "histórica"

Desde la Asociación de Vecinos de San José señalan que llevan "años" reivindicando la reforma de estas calles, cuya mejora se ha convertido ya en una "reivindicación histórica" para los habitantes de este barrio zaragozano.

"Nosotros como asociación presentamos ya en su día un anteproyecto denominado 'La isla de San José', diseñado por un arquitecto, que proyectaba la creación de varias supermanzanas en el barrio: una de ellas, en la zona de los escultores (que comprende las calles del Escultor Ramírez, Escultor Salas y Escultor Lobato). Las aceras de estas calles son muy estrechas y lo que defendemos es que haya plataforma única para garantizar sobre todo el tema de la movilidad reducida. Hablamos de aceras que escasamente tienen medio metro de ancho y que generan mucho problema a los vecinos", reitera Juan Carlos Crespo, vocal de urbanismo de esta AVV, quien critica que el Ayuntamiento de la capital haya decidido dar prioridad a la creación de dos grandes ‘supermanzanas’ en el Centro de la ciudad obviando otras zonas más deprimidas en barrios que a su juicio necesitan más este tipo de intervenciones urbanísticas para mejorar los problemas de accesibilidad e inseguridad que sufren a diario los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza reconocen la problemática que existe a este respecto en muchos puntos de la ciudad, y subrayan al mismo tiempo el compromiso del consistorio con ir extendiendo "poco a poco" estas reformas, como la aprobada en el último año en el barrio Jesús, en la calle de Santiago Lapuente, o la que se realizará más adelante en Osa Mayor, en Valdefierro

Según fuentes municipales, el principal problema que presentan estas actuaciones es la elevada inversión que suponen todas ellas, ya que en el caso de la calle del Escultor Ramírez no se trataría solo de arreglar el pavimento, sino de crear una "plataforma única" cuya realización requiere un estudio "complejo" acompasado con el área de movilidad, además de una partida presupuestaria específica para este fin, con la que de momento no cuentan. "El servicio de Conservación de Infraestructuras ha realizado un primer análisis de la situación de la calle del Escultor Ramínez y es una vía que requiere una reforma integral, no solo de las aceras. Para ensancharlas es necesario cambiar la configuración de la calle eliminando aparcamiento o tomando otro tipo de decisiones. Además, sería necesario modificar también las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua que discurren por el subsuelo porque son antiguas. De no hacerlo, en caso de rotura sería necesario volver a abrir toda la calle de nuevo, con el coste y las molestias que ello generaría", concluyen fuentes municipales.