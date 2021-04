Trabajos para evitar el deterioro de un edificio protegido en la plaza de España de Zaragoza

Entre la entrada al tubo y la calle de Don Jaime I. Pegadico a Puerta Cinegia. El edificio del Coso 43-45 no puede estar más céntrico y, sin embargo, lleva un tiempo bastante deslucido. En las últimas semanas se han emprendido una serie de trabajos para adecentar la fachada y el interior del inmueble, labores que incluso fueron objeto de una pregunta esta semana en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

El concejal Víctor Serrano explicó que ya el 20 de marzo de 2018 se requirió a la propiedad con carácter de urgencia una serie de actuaciones que, parece, muy urgentes no han sido pero, al menos, están ya viendo la luz. “El servicio de inspección solicitó que se procediera a levantar y retirar el embaldosado suelto con peligro de desprendimiento en vía pública”, explica el concejal sobre un edificio que se construyó en 1895, si bien su fachada se reformó en los años 30 del siglo pasado.

“También se llevó a cabo la revisión de elementos de revestimientos, vuelos y balcones de la fachada principales”, aseguró el concejal que ha sido informado de que “se está llevando a cabo trabajos en el interior de la edificación y posteriormente se trasladarán a la fachada”. De momento, a los pies del vetusto edificio lo que se encuentra son verjas y un contenedor repleto de listones de madera procedentes de carpintería vieja y podrida. “He pedido la actualización por escrito para el plazo de conclusión de los trabajos para informar a todos los grupos municipales cuando esto se produzca”, afirma Serrano.

El edificio que se está adecentando no es uno cualquiera. Está catalogado por su interés arquitectónico, están protegidos los elementos de su fachada y su zaguán (carpintería, decoraciones, pavimentos…) y actualmente tiene uso residencial y comercial en el sótano y planta baja. Además, este inmueble, que tiene también fachada a la calle Mártires, estuvo en boca de todos hace apenas cuatro años cuando trascendió que había un plan en Gerencia de Urbanismo para permitir que ganara dos alturas y se igualara así con los inmuebles contiguos.

El ‘skyline’ de esta parte del Coso la verdad es que es un catálogo de cuántas alturas distintas se pueden alcanzar en el Casco Histórico. Está Puerta Cinegia, después el bajito edificio de viviendas que nos ocupa, llega luego la solemnidad del torreón del antiguo Banco Zaragozano para pasar después, cruzando Don Jaime, al Principal y a un edificio del todo discordante que está pegado a las musas del teatro esculpidas por Paco Rallo.

La diferencia de alturas existente entre los edificios de la plaza de España. Oliver Duch

El caso es de que la ampliación del centenario inmueble del Coso no se ha vuelto a hablar hace más de tres años y eso que el proyecto estaba avanzadísimo: se iban a sumar hasta 413 metros cuadrados en dos plantas (pasaba de cuatro a seis alturas) y el volumen que se añadiría tendría “forma de curva elíptica peraltada” para ocultar los medianiles existentes en ambos laterales. Hasta se dijo que los elementos constructivos del exterior serían “madera laminada y un acabado de zinc”. En cualquier caso, fuentes de la empresa propietaria del edificio, Exclusivas de Reparto y Servicios S.A., dependiente de La Zaragozana, asegura que "no hay novedad" sobre aquella pretensión, con la que iban a ganar edificabilidad.

Mientras aquella propuesta sigue paralizada (o ya casi olvidada), el edificio afronta una rehabilitación que no llamaría tanto la atención si no estuviera en pleno corazón turístico de la ciudad. De hecho, el concejal de Vox Julio Calvo, que fue quien hizo la pregunta al gobierno municipal, lamentó en la última sesión de Urbanismo que en la manzana de oro de la capital se consintiera que se diera tan mala imagen. “Sabemos, lamentablemente, que existen gran cantidad de edificios degradados en la ciudad, pero no deja de sorprender y es poco presentable que los haya en plena plaza de España”, dijo Calvo, que solicitó toda la información del servicio de inspección y la unidad jurídica del registro de solares y de conservación de la edificación.