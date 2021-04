El triunfo de Juan del Val en Zaragoza: "He venido a que me firme todos sus libros; parezco una fan loca"

Ha sido poner un pie en Zaragoza, acudir a la Librería General para la firma de ejemplares de 'Delparaíso' -su última novela en solitario- y tener que ir directamente a la mesa a atender a sus muchos seguidores (en su mayoría mujeres), que desde media hora antes de que comenzara el encuentro (11.30) esperaban pacientemente en la calle -en un día ventolero- a Juan del Val, escritor y guionista de moda. "No le ha dado tiempo a conocer la librería", ha comentado este sábado Laura Fernández, jefa de prensa de la editorial Espasa, que le ha llevado la promoción de tres de sus publicaciones.

La capital aragonesa ha sido la ciudad española donde ha arrancado la gira de firmas de 'Delparaíso', que llevará a Del Val -si el coronavirus lo permite- por toda la geografía para concluir el 20 de junio en Burgos. "Aquí siempre nos acogen fenomenal, tanto el público como los medios de comunicación. Es un lujazo que haya gente esperando; las firmas son complicadas. Cuando ves esto, dices: ¡Merece la pena! Estamos encantados: es para disfrutarlo y celebrarlo", ha asegurado satisfecha Fernández, quien ha destacado que es "un placer" trabajar con el escritor madrileño. "Es una relación muy fluida"

Y si contenta se ha mostrado la jefa de prensa de Espasa de la acogida zaragozana no menos lo estaba el público que hacía fila para llevarse a casa el libro con la dedicatoria estampada por el propio autor. "Somos cuatro en la familia y a todos nos gusta mucho. Me he leído 'Candela', que es muy entretenido, y este último me lo ha regalado mi marido. Primero se lo está leyendo él. También lo sigo a través del programa 'El Hormiguero' y en Instagram. Me gusta su humor y su ironía; es muy ingenioso", ha destacado Belén Visiedo, que esperaba junto a un familiar en la calle.

A pocos metros se encontraba Sergio Cuartero que ha acudido a la librería junto a su mujer, seguidora de Juan del Val y que le ha introducido en su obra. "Ya lo seguía como guionista y me he animado a leer 'Delparaíso'. Me ha sorprendido gratamente: es una lectura fresca y emplea un lenguaje muy ameno para el lector", ha reconocido.

"Conmigo tiene que estar satisfecho porque soy poco lectora"

Quien todavía no lo conoce en su faceta como escritor es Sonia Hornillos, que ha ido esta mañana a "autoregalarse" su última publicación y se ha encontrado con la sorpresa de que lo tenía en mismísima persona. "No tenía ni idea de que venía a Zaragoza. Tiene que estar muy satisfecho conmigo porque soy poco lectora. Por lo que he visto en la contraportada se trata de una narrativa cotilla; creo que me entretendrá", ha avanzado.

Hornillos se ha animado a comprar el libro después de que oyera hablar de él en el programa de Pablo Motos, en el que Del Val es uno de sus guionistas. "Cuando lo veo en televisión me gusta su forma de pensar y cómo debate los temas. Ahora, en los ratos muertos, voy a leer el libro", ha indicado.

Quien sí es una ávida lectora es Pilar Tomey, que se ha presentado en la Librería General con toda la producción literaria de Del Val en la mochila, en total cinco libros (dos de ellos escritos mano a mano con su mujer, Nuria Roca). "Bueno, me falta el primero que escribió en solitario porque se lo he dejado a alguien. Lo sigo desde que empezó. He venido a que me firme todos, parezco una fan loca con todos ellos encima. Ya que tengo la oportunidad de que viene a Zaragoza", ha afirmado esta joven entre risas.

Cerca de las 13.30, cuando estaba previsto el fin de las firmas, todavía había gente esperando en la calle. "Estaremos hasta que acabe de firmar", ha subrayado la jefa de prensa de Espasa.