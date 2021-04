Juan del Val publica una novela coral que indaga en la soledad y las apariencias

ZARAGOZA. Juan del Val (Madrid, 1970), como se decía antaño, está que se sale: en 2019 ganó el premio Primavera con ‘Candela’ y ahora con ‘Delparaíso’ (Espasa), que firma el sábado 17 en la librería General, lleva en pocas semanas diez ediciones, "50.000 ejemplares reales vendidos", dice, y la productora Zeta acaba de adquirir sus derechos para convertirla en una serie de seis capítulos. "Estoy muy contento, pero hacer una serie es laborioso, se dilata en el tiempo y no quiero que esa noticia distraiga del valor de la novela, de lo que he querido contar".

Así arranca un hiperactivo Del Val, al otro lado del hilo teléfono: "Es una novela sobre la vida de cada día. Sobre las contradicciones y las virtudes de la condición humana. Es mi novela más coral donde he asumido un reto: quería contar a muchos personajes con su compleja psicología".

Parejas, deseo y ritmo

Su novela sucede en su mayor parte en una urbanización de lujo, con fuertes medidas de seguridad. Algo de lo que se habla mucho probablemente con segundas intenciones. "Sin duda. La seguridad es uno de los temas del libro. Esa comodidad, esa existencia donde parece no faltar de nada, esa especie de paraíso en la tierra. Y por otra parte está la seguridad personal, íntima, nuestro modo de enfrentarnos al mundo y a los problemas. Es ahí donde vemos a varios personajes que teniéndolo todo, incluso la belleza, incluso el dinero, tienen inmensas carencias: de amor, de sosiego y de seguridad", explica.

Por ahí se mueven Sergio y Yolanda, que en nada se parecen a la pareja aparentemente feliz que representan; Luis y Eli, ese matrimonio resquebrajado que resiste. "Sergio se arruina y Yolanda se da cuenta de que ya no va a vivir la vida fácil que se imaginó que iba a tener. Existen matrimonios a la deriva, sin deseo, sin amor, pero tienen sus razones para aguantar juntos. Conozco a seres que a veces les preocupa más mostrar lo que tienen que disfrutar de ello», insiste, y añade dos detalles más: "‘Delparaíso’ toca dos temas que son capitales: las apariencias, ese afán de mostrar lo que no eres y de ocultar el mal momento, el drama. Y por otra parte, creo que es una novela que medita sobre nuestro lugar en el mundo. Qué poco importamos. Sobre nuestra insignificancia. Estemos o no estemos, el sol sale cada día. Somos algo minúsculo en medio de todo", afirma.

Juan del Val reivindica la contención, el ritmo y el entretenimiento. "No hago grandes construcciones literarias ni estilísticas. Escribo de forma directa y ligera; sé que algunos piensan que es una literatura menor. Par mí nada más lejos. Abordo los temas de la vida, lo que les pasa a los personajes. Yo no soy un constructor de grandes tramas, creo que no podría hacer una soberbia novela policial, pero los grandes asuntos están ahí: las drogas, el paro, la infidelidad, los rincones oscuros, el alcohol, las mafias, la emigración, el fracaso. Esos asuntos están ahí, no es que los haya ido a buscar", precisa.

En ‘Delparaíso’ hay seres tiernos y simpáticos, como el joven Carlos, un secundario que "encarna la ausencia de rencor"; otro de los más impresionantes es Mariano, el responsable seguridad que fue incluso boxeador, y goza un intenso amor tardío. O Mayte Belmonte, que vive sola con su perro y fue actriz del destape. "Ella es de los personajes que más me gustan, aunque también pienso que quizá ahí esté fuera de sitio", indica.

Asume, o confirma, la importancia del sexo en la novela. "El sexo es importante en la vida y en la ficción. El sexo y el no sexo. El deseo y su ausencia. Y aquí lo hay de todos las clases. En ‘Delparaíso’ se habla mucho de sexo, pero no lo hago con morbo, y es difícil despojar al sexo de morbo, ni con pornografía. El sexo da mucha información sobre la vida y el ánimo de la gente, y revela el pensamiento y el sentimiento". Juan del Val dice que de Woody Allen le gusta todo. Sobre todo como escritor. Lo reconoce como su maestro, "en todo", y cita el libro ‘Sur’ de Antonio Soler, al que elogia con veneración.

LA IRRESISTIBLE INFLUENCIA DE LO AUDIOVISUAL

‘Delparaíso’ (Espasa) es la quinta novela después de ‘Para Ana (de tu muerto)’, ‘Lo inevitable del amor’, coescritas con su mujer Nuria Roca, ‘Parece mentira’ y ‘Candela’, que logró el Premio Primavera de Novela en 2019. Asume que su verdadera influencia, más allá de Woody Allen, es el mundo audiovisual. "Es un influjo mayor que el de la literatura. Son muchos años de trabajar en la radio, en la televisión, haciendo guiones, y eso se nota en el ritmo, en intentar ponérselo fácil al lector. Mi premisa es que la profundidad esté en la novela, y ‘Delparaíso’ habla mucho de familias, de dinero, de sexo, de lo inconfesable, pero siempre huyendo del aburrimiento", declara.

Juan del Val también va lanzado en la tele; en las últimas semanas se ha hecho popular en tertulias en varios lugares. ¿Le preocupa, se siente atosigado? Lo tiene claro: "No. No. Todo lo contrario. Me divierte. Me paso muchas horas detrás de las cámaras; he tenido que dejar cosas, pero en realidad tampoco es que pase nada excepcional: solo salgo 15 minutos en una tertulia a la semana de ‘El Hormiguero’ y sigo con mi labor de guionista. Lo llevo bien. Esa aparición me ha dado publicidad y creo que algunos lectores más".