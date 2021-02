Pablo Motos no presenta 'El hormiguero' por primera vez en 15 años por el coronavirus

"Con taquicardia", como ella misma confesó, pero también con el aplomo que le han dado años de experiencia presentó este lunes Nuria Roca 'El hormiguero' supliendo la ausencia de Pablo Motos, que por primera vez en los 15 años de trayectoria del programa faltó a la cita con los espectadores. El motivo fue el coronavirus, que lo dejó en casa por precaución tras haber estado en contacto con un positivo.

Roca, que es colaborada habitual del programa de Antena 3, hizo de anfitriona del invitado del día, Maluma.

"Vamos a hacer un programa absolutamente extraordinario. ¿Me vais a ayudar, verdad?", le dijo al público.

Motos, no obstante, no resistió a aparecer en el programa a través de una videollamada: "Dejadme que os diga que llevo 15 años sin fallar ni un solo día al programa y, de repente hoy, por esto, perdérmelo me ha dolido en el alma", dijo el personajes televisivo, que ha faltado en el plató ni cuando falleció su padre.

También aprovechó para felicitar a su sustituta, de la que también es amigo: "Con ella nos miramos y ya está todo dicho. Pero te agradezco de corazón que de golpe me vaya y tú te pongas, con Maluma... El programa ha quedado sensacional y estoy aquí medio muerto de envidia y medio muerto de miedo. Así que hasta que no salga la PCR no sé si puedo ir mañana o no".