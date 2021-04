Críticas a Tamara Falcó por asegurar que quiere "una vacuna americana"

Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler, ya había sembrado la polémica por sus declaraciones sobre las vacunas contra la covid, pero este jueves, en la tertulia de El hormiguero, de Antena 3, la 'celebritie' aseguraba que ella quería vacunarse con una vacuna americana. "Yo es que soy muy pro americana", aseguraba.

La ganadora de 'Masterchef Celebritie' aseguró que no se vacunaría con la vacuna Sputnik V, de fabricación rusa "porque había visto los memes". Sus palabras desataron la polémica en las redes sociales, pero es algo que también ocurrió la pasada semana cuando aseguró que preferiría no ponerse la vacuna de AstraZeneca. "Desde un principio dije que quería la de Pfizer", subrayó Falcó.

Este jueves, la joven mantuvo su postura a pesar de la lluvia de críticas que está teniendo y añadió que rechazaría la vacuna de Astrazeneca si se la ofrecieran: "Quiero poder elegir", aseguró.

Y ante la insistencia de Pablo Motos quien le preguntó que qué haría si le ofrecieran Astrazeneca, ella dijo: "Pues Ciao pescao. No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados", insistió

La ahora marquesa de Griñón, Tamara Falcó, recibió varias críticas de los contertulios de la mesa, entre ellos Nuria Roca y Juan del Val que defendieron que es más peligroso el coronavirus que las vacunas. "Hay que vacunarse, de esto (el coronavirus) solo nos sacan las vacunas", aseguró el guionista y escritor.

Nuria Roca le reprochó a Falcó que si no aprovechábamos todas las vacunas que nos llegaban "hacíamos flaco favor a la sociedad" y ante la pregunta de Tamara de qué pasaría si era ella la que moría de un trombo, Nuria Roca le contestó "¿Y si sales a la calle y que cae una maceta en la cabeza?, hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente siga funcionando", aseguró la presentadora

Twitter, por su parte, se inundó de mensajes muy críticos contra Tamara Falcó. Fueron muchos los usuarios que lamentaron las palabras d Falcó en el programa.