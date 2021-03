Rocío Carrasco: "Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. Eso no se hace con una madre"

A corazón abierto, sin poder contener en muchos momentos las lágrimas, pero dispuesta a contar lo que ha callado durante 25 años, Rocío Carrasco, la hija de la cantante Rocío Jurado ha hablado este domingo en televisión el lado más oscuro de su relación con su ex marido y padre de sus hijos, Antonio David Flores.

El estreno en Telecinco del documental de Mediaset 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' ha provocado la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Twitter asegurando que el testimonio era el de "una mujer víctima de violencia de género", durante la emisión. Jorge Javier Vázquez dirige el programa especial en el que se incluye la emisión del capítulo 0 y 1 de la miniserie.

Intento de suicidio

En el documental acusa a su ex marido de su mala relación con sus hijos e incluso relata un intento de suicidio tras conocer que la mayor, Rocío, iba a acudir a televisión a defender en un plató de televisión a su padre, cuando entró en el programa 'Gran Hermano Vip'. "Ese día ya no quería seguir viviendo. Ese día determino que ya no quiero, que no puedo y que la única manera de que se terminara era quitándome la vida", ha confesado. Cuenta que se tomó "varias pastillas diferentes".

Una de las partes más dolorosas de la confesión de Rocío Carrasco, casada con Antonio Davida de 1996 a 2000, se ha producido cuando ha hablado de la falta de relación con sus hijos, el distanciamiento del que se le ha acusado a ella en los últimos años, pero que asegura se ha debido a que su ex pareja los volvió en su contra. "Yo he tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo, estando vivos. Eso no se hace con una madre y eso lo ha hecho él". Carrasco rehizo su vida con Fidel Albiac, con quien se casó en 2016.

En el relato del inicio de su "infierno" con Antonio David lamenta que cuando conoció al que sería su primer marido "qué poco sabía yo entonces que iba a ser mi verdugo". En sus años de relación cuenta momentos de violencia psicológica en la que él le llamaba "inútil", "tonta" o le decía frases como "estás gorda". Además, describe situaciones de violencia física como una vez en la que explica que le dio "un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa".

Durante la emisión del programa, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha publicado varios tuits en su cuenta de Twitter alertando sobre los casos en los que se "ridiculizan" o "revictimizan" a las mujeres que sufren violencia de género y recordando el teléfono para atención 016.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Muchas veces los medios de comunicación se convierten, con o sin voluntad, en amplificadores de los discursos que cuestionan a las mujeres, que las ridiculizan o revictimizan. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

El programa emite a partir de la medianoche el capítulo 1, 'Como una ola', que analiza el inicio de la relación con el ex guardia civil, al que conoció en Chipiona, el pueblo de su madre, por un amigo común.