Ramón Tamames: "Se habla del dinero de la Unión Europea como si fuera el maná"

En 2019 publicó un libro sobre Hernán Cortés y ahora ‘La mitad del mundo que fue de España’, un extenso recorrido por los casi cuatro siglos en los que se mantuvo la presencia española en todo el planeta. ¿Cómo lo hace para ser tan productivo?

Estoy adaptado a una vida más tranquila y eso me deja mucho tiempo para pensar y escribir.

El origen de esta publicación está en las clases sobre ‘Historia del Imperio español’ que le daba su profesora ‘madame’ Martínez.

Era una asignatura de sexto de bachillerato. Esa mujer lo sabía todo y lo explicaba muy bien. Ya quedé muy impactado.

Afirma que son tiempos de ‘imperiofobia’.

Desde hace muchos años, por no decir siglos, son tiempos de aversión al primer Imperio ultramarino que hubo en el mundo. El imperio español, y no digamos el de Felipe II -cuando se unen España y Portugal, los dos hemisferios con una sola corona-, eso ya es lo nunca visto. La envidia que había respecto a España era total. De aquellos tiempos vienen la leyenda negra y la imperiofobia.

¿Qué falacias han pervivido en el tiempo?

El genocidio. Hay mucha insistencia en que los españoles mataban a toda persona que se les ponía por delante en el nuevo mundo. Eso no es cierto. Lo que hubo fue una invasión microbiana. Eran unas plagas terribles y el colapso demográfico es impresionante. Y también es una falacia la esclavización.

En el libro recuerda que los españoles estuvieron presentes durante 16 años en lo que hoy es Taiwán.

Hay incluso un partido político que toma la referencia española como base para el proyecto de independencia de Taiwán, que dice que antes de entrar China ya estuvieron España y Holanda.

También aborda la ensoñación de la conquista de China en tiempos de Felipe II.

Es la parte más emocionante. Pensaba pactar con el emperador de China. Estuvo años preparando una embajada para ir a Pekín y no fue porque Filipinas se opuso. Estaban más por la guerra que por la paz. Felipe II es el primero que plantea un gobierno mundial.

Viendo el poderío pasado de España, ¿qué hacer para que hoy tenga más peso internacional?

Con una política más seria. Perdemos mucho tiempo en toda clase de luchas ideológicas y en coaliciones que no llevan a ninguna parte porque son un conjunto que se mantiene con alfileres para tener mayorías parlamentarias. Pero está muy baja la acción del Estado: no se hace prácticamente nada, las inversiones públicas son casi inexistentes… Es todo blablablá. Se recuerda el oro de las Américas, pero ahora se habla del ‘oro’ de la UE como si fuera el maná; que vamos a ver cuándo, cómo y cuánto llega. Hemos perdido la capacidad de resolución. Desde el año 1986 -cuando España ingresó en la Unión- se aprovechaban muy bien los fondos europeos, pero ahora queda el 30% y el 40% sin absorber y sin aplicar. Eso la gente no lo sabe.

¿Cuándo nos recuperaremos de la crisis provocada por la covid?

Yo creo que hasta 2023. Vamos a tener una crisis más larga de lo que se pensaba. Se han desconectado muchas piezas del funcionamiento del sistema económico. Y la pandemia se va a prolongar más de lo previsto. Yo ya estoy vacunado; tengo 87 años.

¿Cómo ha llevado este año de coronavirus?

Afortunadamente, tengo una casa con una terraza bastante amplia. Me gusta mucho ver cómo crecen los árboles, cuidarlos, los paseos, etc. La verdad es que lo he llevado bastante bien. Y tenemos internet; no hay que viajar a los archivos para encontrar datos. Es impresionante lo que supone eso como ventaja sobre hace solo 25 años. La productividad ha crecido de una manera prodigiosa y el teletrabajo, lo mismo. Se rinde igual o más que en el trabajo directo. Hemos hecho un avance de teletrabajo de más de 10 años en solo 14 meses.