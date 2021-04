La Reina: "El éxito de la Fundación Princesa de Gerona en la detección de trayectorias profesionales relevantes es una evidencia"

La Gira de la Fundación Princesa de Gerona ha hecho su tercera parada este jueves en Zaragoza con el emprendimiento social y la transformación educativa como protagonistas, en un evento que ha tenido lugar en el patio de la Infanta y que se ha podido seguir 'online'. En él, la reina Letizia ha conversado virtualmente con algunos de los galardonados en la categoría social de años anteriores mostrando de nuevo su compromiso con los jóvenes.

Durante la charla (pregrabada en la Zarzuela), la Reina ha podido conocer de primera mano la experiencia de Guillermo Martínez Gauna-Vivas, de Ayúdame 3D; la directora de Nuevo Hogar Betania, Begoña Arana; la fundadora y CEO de It Will Be, Arancha Martínez; y el director de la Asociación Educativa Itaca, Felipe Campos, durante la pandemia y cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria en sus respectivos proyectos. Al finalizar, doña Letizia les ha dado las gracias por su "generosidad" y por "seguir siendo los mejores referentes para miles de jóvenes que os siguen y que están muy pendientes de vosotros".

Asimismo, la Reina ha resaltado la importancia del trabajo que lleva a cabo la Fundación. "No sé si está bien que lo diga, pero la verdad es que el éxito de la Fundación Princesa de Gerona en la detección de trayectorias profesionales relevantes, brillantes y valiosísimas es una evidencia. Para eso son nuestros premios, como lo son también parte de la actividad de la Fundación en la mejora en la empleabilidad de los jóvenes y, por supuesto, la transformacion y la innovación educativas. No son palabras; está todo muy detallado en la pagina web de la Fundación", ha dicho.

Durante el acto -que ha contado con la colaboración de la Fundación Ibercaja-, se ha dado a conocer el nombre del ganador del Premio Social de este año, que ha recaído en el director fundador de la ONG Nasco Feeding Minds, el ghanés Ousman Umar, como reconocimiento a su contribución para encontrar soluciones al fenómeno migratorio a través de la educación.

Oumar, de 33 años y residente en Barcelona, creó Nasco en 2012 con otros jóvenes africanos con el objetivo de cambiar la visión de la ayuda humanitaria y desarrollar proyectos educativos y aulas informáticas en zonas rurales de África. El jurado, reunido en la capital aragonesa, ha valorado su trayectoria "ejemplar su resiliencia, su capacidad de superación y de aprovechar las oportunidades que la sociedad la he brindado a través del esfuerzo personal".

El equipo del colegio Los Enlaces, ganador del reto emprendedor

Por otro lado, el equipo Level Up del colegio Los Enlaces de Zaragoza ha sido el ganador del Reto emprendedor, en el que cerca de 250 alumnos de centros educativos de Aragón han trabajado durante cuatro semanas en torno a la soledad de las personas mayores en tiempos de coronavirus. Asimismo, el equipo de alumnas del colegio Compañía de María han quedado como finalista. Ambos participarán en la 'Gran final Reto de Retos', que se celebrará al concluir la gira.

En el acto también se ha celebrado un debate sobre el papel de las escuelas rurales y la dinamización del territorio. El director del Área de Educación y del Observatorio de Tendencias de la Fundación Botín, Javier García Cañete, ha destacado que estos colegios son compensadores de desigualdades mientras que el director del CEIP Ramón y Cajal de Zaragoza, Juan Antonio Rodríguez, ha puesto el acento en la "alta movilidad" docente que hay en Aragón. "De media, un 60% cada año", ha explicado.

En la gira de la Fundación Princesa de Gerona han estado presentes, en el patio de la Infanta, la consejera aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; los rectores de la Universidad de Zaragoza y de la San Jorge, miembros de la Fundación Ibercaja y patronos, colaboradores y amigos de la Fundación.