El alcalde de María de Huerva quiere seguir en el cargo pese a perder la mayoría

El alcalde de María de Huerva, Tomás Díaz (IU), está dispuesto a seguir en el cargo pese a estar en minoría, sin dos de los partidos que hasta la semana pasada le apoyaban. Es más, defendió las decisiones adoptadas, que propiciaron la crisis política. "Estoy bien y no me arrepiento de las medidas de reorganización que adoptamos, que los 60 trabajadores del Ayuntamiento agradecerán", manifestó este martes Tomás Díaz, alcalde de María de Huerva, de IU. El alcalde no solo perdió el apoyo del concejal de Cs, Javier Zarate, al que dejó sin cargos. Este lunes el edil de CHA, Octavio Oliva, abandonó sus concejalías delegadas y el equipo de gobierno para pasar a la oposición.

A la espera de si fragua un acuerdo para una moción de censura en la oposición, la decisión del alcalde Tomás Díaz de dejar al concejal de Cs dejara sus labores en servicios generales y en infraestructura deportiva provocó su salida de la coalición que mantenía con IU, PSOE y CHA y, por tanto, la pérdida de la mayoría por parte del gobierno municipal. El alcalde sostuvo que adoptó la decisión para que los empleados del Ayuntamiento de María de Huerva "estarían más cómodos". Ahora bien, reconoció que tienen que buscar a otro edil o contratar a un empleado que sustituya a Javier Zárate en su trabajo, porque estaba contratado por el municipio para realizar estas funciones.

El alcalde afirmó que había ofrecido al edil de Cs que se dedicara a la sección de Deporte, estar en la Junta de Gobierno y ser representante del Ayuntamiento de María de Huerva en la comarca, pero no aceptó el cambio.

El primer edil, que es un agricultor extremeño que lleva 35 años residiendo en María, manifestó que "no tenía miedo" con la situación de "gobernar en minoría" generada en el Ayuntamiento, que le aboca a llegar a acuerdos puntuales con la oposición. La salida de los dos concejales de Cs y CHA del equipo de gobierno han dejado a los cinco concejales (IU, con 3, y PSOE, 2) que apoyan al alcalde, frente a la oposición que ahora es mayoritaria integrada por PP (5) y Vox (1),Cs (1) y CHA (1). Díaz reconoció que los resultados electorales en este municipio de 6.000 habitantes tuvieron un cierto carácter "diabólico" de cara a la formación de gobierno.

Una de las incógnitas que se abre ahora es si habrá una moción de censura. El PP sigue sin aclarar su posición. "La prioridad del grupo del PP en María de Huerva es el bienestar de los vecinos. Se trata de una situación ajena a nosotros y estaremos donde hemos estado siempre: al servicio de María", sostuvo.