Ayudas de urgente necesidad en Zaragoza: requisitos y cómo solicitarlas

Existen diversas ayudas de carácter nacional para el auxilio de las economías más débiles, ya sea por situación de desempleo, dependencia, jubilación no contributiva y supuestos varios. Por desgracia, la coyuntura actual hace que cada vez más familias se vean abocadas a recurrir a las ayudas oficiales para sobrellevar las necesidades del día a día. Además, también hay recursos de carácter regional y local para asistir a los ciudadanos más necesitados. Es el caso de las Ayudas Municipales de Urgente Necesidad, de carácter no periódico; es decir, se otorgan de manera extraordinaria y coyuntural, para momentos y necesidades concretas, que están destinadas a cubrir los gastos ordinarios o extraordinarios derivados de necesidades primarias e imprescindibles que no estén cubiertas por el sistema público: por ejemplo, no sería el caso de la atención médica o la educación básicas.

Las necesidades primarias a las que sí atendería este subsidio son, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, luz, gas, los electrodomésticos y mobiliario básicos, gastos sanitarios básicos no cubiertos por la Seguridad Social, material escolar o comedores escolares, así como posibles deudas contraídas por el impago de las necesidades antedichas.

Estas ayudas también previenen la exclusión social derivada de estas situaciones de penuria económica. El último año, la solicitud de ayudas de este tipo subió casi un 20 por ciento; el proyecto de presupuestos de 2021 eleva hasta los 14,8 millones la dotación por este concepto.

Requisitos para acceder a las ayudas de urgente necesidad

Pueden solicitarlas:

Todas aquellas personas y familias que se encuentran en situación de necesidad económica y/o social y no tengan cobertura por otros sistemas de protección, siempre que estén empadronadas y tengan residencia efectiva en el municipio de Zaragoza y aquellas que no estando empadronadas , se encuentren en una situación de urgencia personal, familiar o social, siempre que la ayuda permita atender dicha situación.

, se encuentren en una situación de urgencia personal, familiar o social, siempre que la ayuda permita atender dicha situación. Tener unos ingresos anuales que estén por debajo del 1,25 veces el IPREM , incrementado en un 20% a partir del segundo miembro. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de 2021 se sitúa en 7.908,60 euros anuales, o lo que es lo mismo 659,05 euros mensuales.

, incrementado en un 20% a partir del segundo miembro. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de 2021 se sitúa en 7.908,60 euros anuales, o lo que es lo mismo 659,05 euros mensuales. 1,25 veces el IPREM: 9.885,75 euros.

- 20%: 1977,15 euros.

- 50%: 4942,88 euros.

- 80%: 7908,6 euros.

Cantidades a percibir el año 2021

1 miembro: 9.885,75 euros.

2 miembros: 11.862,90 euros.

3 miembros: 13.840,05 euros.

4 miembros: 15.817,20 euros.

5 miembros: 17.794,35 euros.

6 miembros: 19.771,50 euros.

7 miembros: 21.748,65 euros.

8 miembros: 23.825,80 euros.

9 miembros: 25.702,95 euros.

10 miembros: 27.680,10 euros.

Máximo anual por varios conceptos: 4.942,88 euros.

Máximo anual por un solo concepto: 3.954,30 euros

Cómo solicitarla y documentación para pedir la ayuda de urgente necesidad

La ayuda se solicita en los respectivos Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad, con cita previa, y se debe presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI (documento nacional de identidad)

Fotocopia del libro de familia , en el caso de unidad económica de convivencia, cuando se posea, y relación del número de miembros, indicando datos de parentesco respecto de la persona principal, integrantes de la unidad económica de convivencia. En caso de personas extranjeras, tarjeta de residencia y excepcionalmente documento acreditativo de su personalidad.

, en el caso de unidad económica de convivencia, cuando se posea, y relación del número de miembros, indicando datos de parentesco respecto de la persona principal, integrantes de la unidad económica de convivencia. En caso de personas extranjeras, tarjeta de residencia y excepcionalmente documento acreditativo de su personalidad. Declaración responsable de los ingresos que perciban y de los bienes que posean aportando, en su caso: nómina de los tres últimos meses anteriores a la fecha de solicitud.

que perciban y de los bienes que posean aportando, en su caso: nómina de los tres últimos meses anteriores a la fecha de solicitud. Certificado expedido por las Administraciones publicas sobre bienes que afecten a la persona solicitante y/o a los demás miembros de la unidad económica de convivencia de aquél, cuando ello sea necesario para determinar la concesión de la prestación o su cuantía. En el supuesto de que no se disponga de documentación sobre los ingresos, o bien se carezca de los mismos, la declaración responsable sobre el importe deberá indicar el importe y la forma de obtención de los mismos en el periodo anterior de tres meses.

que afecten a la persona solicitante y/o a los demás miembros de la unidad económica de convivencia de aquél, cuando ello sea necesario para determinar la concesión de la prestación o su cuantía. En el supuesto de que no se disponga de documentación sobre los ingresos, o bien se carezca de los mismos, la declaración responsable sobre el importe deberá indicar el importe y la forma de obtención de los mismos en el periodo anterior de tres meses. Los justificantes que acrediten la situación de necesidad y que estén relacionados con cada solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, informe médico, certificado de discapacidad, etc.

y que estén relacionados con cada solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, informe médico, certificado de discapacidad, etc. Documentos acreditativos de la situación de necesidad determinante de la solicitud, así como justificante de su coste.

determinante de la solicitud, así como justificante de su coste. Informes bancarios sobre cuentas de ahorro o inversión.

sobre cuentas de ahorro o inversión. Se podrá solicitar otra documentación si la anteriormente descrita no permite conocer la situación de la persona solicitante de la ayuda, y evitando, en todo caso, duplicidad en la documentación de la que ya disponga el Servicio.

