La madre de la niña fallecida en Zaragoza y su actual pareja ingresan en prisión

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha ordenado este domingo el envío a prisión de la madre de la niña fallecida el pasado jueves en el barrio del Picarral de Zaragoza y de su actual pareja como presuntos autores de un delito de homicidio o asesinato. Porque las pesquisas se encuentran todavía en su fase inicial y habrá que esperar al resultado de las pruebas para poder concretar cuáles serán finalmente los cargos.

Como hicieron ayer en sede policial, tanto la mujer, V. M. P., de 28 años, como su compañero sentimental, C. L. V., de 33, han preferido acogerse a su derecho a no declarar y no han contestado a ninguna pregunta. Sin embargo, tras estudiar el extenso atestado del Grupo de Homicidios y el informe preliminar de la autopsia, la Fiscalía ha solicitado el encarcelamiento de la pareja y la magistrada lo ha concedido.

La Policía estuvo practicando ayer por la tarde un registro con los detenidos en el domicilio del Picarral donde ocurrieron los hechos, el pasado 21 de enero. Pero la madre y su actual pareja han pasado la noche en el calabozo y ha sido sobre las 11.00 de este domingo cuando han sido conducidos a la Ciudad de la Justicia de Aragón.

Como ha informado HERALDO, la necropsia habría confirmado que la niña tenía una serie de lesiones y moratones que serían evidencias de malos. En cualquier caso, parece que la complejidad reside en poder precisar con exactitud cómo se produjo el traumatismo que terminó provocando la muerta de la pequeña.

De la defensa de los dos encausados se han hecho cargo los letrados Teresa Fonz -en el caso de la madre- y Armando Martínez -del hombre-. Ambos han estado hablando con sus representandos en los locutorios habilitados junto a los calabozos de los juzgados. En cualquier caso, los dos parecen haberles aconsejado prudencia y no prestar declaración hasta que no avance la instrucción del caso.