Imágenes de la calle Alfonso abarrotada durante un concierto improvisado generan debate en las redes sociales

Varios vídeos de la calle Alfonso abarrotada esta tarde de sábado están corriendo como la pólvora por las redes sociales y han generado una gran polémica sobre las restricciones derivadas de la pandemia. En las imágenes se ve a un buen número de personas, entre cien y doscientas según fuentes municipales, que asistían a una actuación de un músico callejero. Las mismas fuentes explican que la Policía Local se personó en el lugar del pequeño concierto improvisado y pidió a los espectadores que se disolvieran, cosa que hicieron sin ningún incidente.

Hoy en la calle San Alfonso, Zaragoza. De verdad que sois r3tr4s4d0s y la neurona que tenéis está de baja, coño dejad de hacer gilipolleces que luego cierran la puta hostelería y suben los contagios, yo no sé que parte no entendéis de ESTÁ MURIENDO GENTE pic.twitter.com/d2qsLoizaL — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) January 23, 2021

Los congregados no estaban cometiendo ninguna irregularidad y todos llevaban mascarilla (aunque algunos la llevaban por la barbilla como se puede ver en el vídeo difundido en redes), aunque era difícil mantener la distancia social estipulada y en los vídeos se ven, incluso, algunas parejas de baile. La Policía, que fue alertada por algunos vecinos, no cursó ninguna denuncia y tanto los espectadores como el músico callejero, el cantante senegalés Big Moon, no tuvieron mayor problema en dar por concluido el concierto. El músico lleva más de veinte años actuando en las calles de Zaragoza y saltó a la fama hace una par de año por su participación en el programa televisivo ‘Got Talent’.

En las redes sociales se ha originado mucho debate respecto a este tipo de aglomeraciones, que algunos usuarios atribuyen a la obligación de cerrar los comercios a las seis de la tarde los viernes y los fines de semana. Dado que se restringen los horarios se producen más aglomeraciones dentro de los establecimiento o fuera, guardando el turno para acceder dadas las limitaciones de aforo. A las seis cierran tiendas y bares y muchísimos ciudadanos continúan con sus paseos, dado que hasta las 22.00 pueden hacerlo sin preocuparse del toque de queda.

Esta estampa se ha dado justo en una jornada en la que los contagios por coronavirus se han vuelto a disparar en Aragón. El Gobierno de Aragón ha confirmado 891 nuevos casos de la covid-19 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 4.637 pruebas diagnósticas, conocidas este viernes, 22 de enero. Del total, 598 contagios corresponden a la provincia de Zaragoza, 223 a la de Teruel y 62 a la de Huesca.