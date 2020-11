El acuchillado por su compañero de piso en Delicias, detenido por trapicheo de drogas

La calle del Obispo Tajón, en el barrio de Las Delicias, amaneció este jueves más temprano que de costumbre. Sobre las 6.15, varias dotaciones de la Policía Nacional y una UVI móvil del cuerpo de Bomberos acudían al número 20 tras ser alertadas de una refriega en una de las viviendas del inmueble. Los gritos despertaron a los vecinos que, asustados, llamaron enseguida al 091. Al llegar, los agentes comprobaron que una discusión entre dos compañeros de piso había acabado con uno de ellos acuchillado. El origen de la riña estaría en el supuesto menudeo de droga que realizaba la víctima y que no agradaba a su conviviente. El herido presentaba un corte en el muslo y había perdido una gran cantidad de sangre, por lo que fue trasladado al Hospital Clínico. En cualquier caso, se encuentra estable y, salvo complicaciones, su vida no correría peligro.

Fue el propio agresor quien abrió la puerta a los primeros agentes que llegaron al domicilio, ubicado en el segundo piso. En su interior aguardaba la víctima taponando la herida con una toalla. Los funcionarios practicaron los primeros auxilios al hombre para después ceder el testigo a los sanitarios del cuerpo de Bomberos. Estos trasladaron al acuchillado en ambulancia desde el bloque, a escasos minutos a pie de la comisaría de la avenida de Valencia, hasta las Urgencias del Lozano Blesa.

Entretanto, su compañero de piso, que se mostró colaborador a la llegada de las autoridades, era detenido. El individuo, un varón que como el herido es de origen africano, fue interrogado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas del caso, en el que además del ataque con arma blanca se investiga el presunto trapicheo de drogas que estaría cometiendo de forma continuada el agredido, razón que habría desencadenado la riña y que también ha motivado la detención del lesionado.

El suceso está bajo investigación, por lo que desde los cauces oficiales no trascendieron más detalles. También se desconoce cuándo serán puestos a disposición judicial los detenidos, que responden a las iniciales B. S y T. G., tienen 34 y 42 años y son de nacionalidad gambiana y mauritana.

Dos hombres "discretos"

El ataque se cometió con un cuchillo "grande", según indicaron fuentes oficiales, y dejó un importante rastro de sangre tanto en el mismo rellano del segundo piso como en el ascensor, donde los sanitarios, al parecer, trataron de subir al herido hasta que desistieron por las exiguas dimensiones del mismo. Las huellas del suceso también eran visibles en el portal, donde a media mañana de este jueves todavía se apreciaban varias manchas rojas.

La disputa, según los vecinos, no tiene precedentes en el edificio. Desde ninguna de las otras once viviendas del bloque ni en los comercios cercanos se les tiene por personas conflictivas ni mucho menos violentas. Eso sí, tal y como detallaron algunos de los ocupantes del bloque se trata de dos residentes que no guardan un trato cercano con el resto. "Son dos hombres discretos, no molestan a nadie ni buscan problemas. No sé qué habrá podido pasar, pero no son de ese tipo de personas de las que esperas que acaben de este modo", relataba un inquilino.