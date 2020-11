Una cita a través de la red social ‘Grindr’ en Zaragoza acaba en un mataleón

Una cita a través de la red social de contactos homosexuales ‘Grindr’ acabó el 8 de junio de 2019 en un robo con violencia por el método de mataleón. Los hechos se produjeron en un domicilio de la calle del Doctor Lozano Monzón de Zaragoza y llevaron ayer al banquillo al presunto agresor, David G. P., para el que la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión.

Durante la vista, la víctima explicó que, cuando estaba besándose con el encausado en la cama, de forma repentina le agarró con fuerza del cuello hasta inmovilizarlo. Para vencer su oposición, el agresor le golpeó y le mordió en un dedo. Finalmente, le arrebató el teléfono móvil y la cartera, en la que llevaba 50 € y una tarjeta.

Sin embargo, David G. P. negó este miércoles que él fuera la persona con la que quedó el denunciante. "No soy gay, tengo trabajo y no necesito dinero. Me han confundido porque soy ‘influencer’ en Instagram y han visto mi foto", se exculpó. Su abogada, Carmen Sánchez Herrero, pido la absolución.