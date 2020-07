El barómetro municipal dice que el PP gana al PSOE en intención de voto

El barómetro municipal que dio a conocer este viernes el Ayuntamiento incluye también un sondeo sobre la intención de voto de los ciudadanos y sobre la valoración del alcalde, Jorge Azcón, el equipo de gobierno y los diferentes grupos políticos de la ciudad. Los resultados modifican un poco las tornas con respecto a las últimas elecciones y sitúan al PP como la primera fuerza, ligeramente por encima del PSOE, con un 17,7% y un 16,8% cada uno en intención de voto.

No obstante, no hay que olvidar que este informe arroja porcentajes de voto directo en bruto, por lo que no tiene en cuenta a los indecisos, ni tampoco pondera el recuerdo de voto o la simpatía. El resto de partidos municipales obtienen resultados más alejados, y destacan especialmente los desplomes de Cs y ZEC, que se sitúan como quinta y sexta fuerza con un 3,7% y un 3% de intención de voto, respectivamente. Según este estudio, el tercer partido más votado sería Podemos-Equo con un 4,2%, seguido de cerca de Vox con un 3,9%, los que menos concejales (dos cada uno) lograron en las pasadas elecciones.

Actuación política

La opinión de los ciudadanos respecto a la actuación del equipo de gobierno y de los grupos ha variado notablemente con respecto al último barómetro. El alcalde, J es el mejor valorado y logra una nota de 6,59 sobre 10, frente al 4,47 que obtuvo Pedro Santisteve en 2018, pese a ser también entonces la figura con más puntuación de la política municipal.

El gobierno consigue un 6,27, el PP un 5,47 y el PSOE un 5,23. Los peores valorados son Podemos (3,67) y Vox (3,36).