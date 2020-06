Las viviendas de uso turístico de Zaragoza buscan remontar tras tres meses de cierre

Parecían un filón antes de la pandemia. El número de licencias no dejaba de crecer y el negocio estaba casi asegurado. El sector de los apartamentos y las viviendas de uso turístico, sin embargo, ha sido -junto a hoteleros y agencias de viajes- uno de los que más ha sufrido el estado de alarma, que ha impedido desplazarse y, por tanto, ha impuesto el cierre al turismo nacional y extranjero.

Quienes regentaban este tipo de alojamientos se han visto en la tesitura de pasar tres meses sin ingreso alguno y teniendo que hacer un ERTE sobre sus escasos trabajadores, en esencia, las llamadas camareras de piso. De hecho, el presidente de la Confederación de Hoteles y Apartamentos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, ha solicitado al Gobierno líneas de liquidez y la extensión y flexibilización de los plazos de estos expedientes de regulación de empleo.

En Zaragoza la solicitud de licencias para este tipo de alojamientos había experimentado un importante auge en los últimos años, concretamente, desde 2008, cuando al abrigo de la Expo surgieron como una nueva opción hotelera. El registro de Viviendas de Uso Turístico del Gobierno de Aragón (VUT), que empezó hace cinco años a regular esta oferta, obliga a sus gestores a inscribirse en este inventario oficial. Desde entonces, la evolución ha sido notable y el número de VUT se incrementa cada año de forma exponencial: en 2015 apenas figuraban en el registro 15 viviendas de uso turístico en Zaragoza, mientras en 2017 ya eran 140. La última cifra ofrecida por la DGA, que hace referencia a los permisos con fecha de octubre de 2019, señala que hay 370 viviendas de uso turístico, sobre todo, en el Casco Histórico y el distrito Centro de Zaragoza. Por lo general, los pisos que se ofrecen a turistas en la capital aragonesa oscilan entre los 40 y los 60 metros cuadrados de media y se cuestan unos 400 euros por semana, aunque el precio puede variar mucho en función de las fechas.

Gran cantidad de estos pisos han estado inutilizados los casi tres meses del estado de alarma. Comentan sus responsables que en febrero ya recibieron las primeras cancelaciones y que en marzo fueron ellos los que hubieron de suspender todas las reservas. No obstante, y tras semanas de zozobra, ahora ven el verano como una oportunidad para iniciar su remontada.

¿Cuáles son sus bazas? Principalmente, el hecho de que no tienen que restringir aforos ni espacios comunes como sí han de hacer los hoteles al uso. “Nuestra percepción es que está aumentado mucho la demanda de todas las infraestructuras destinadas a turismo en las que no hay zonas de uso común”, comentan fuentes del área de Turismo del Gobierno aragonés.

Además, según los regentes de estas viviendas, otra ventaja es que los protocolos de seguridad y distancia son más fáciles de implantar que en las cadenas hoteleras, de modo que en estos pisos se evita el contacto con otros viajeros. En este sentido, algunas viviendas han intensificado los protocolos de protección e higiene y, por ejemplo, no dejan que entre un inquilino nuevo hasta que no hayan pasado 48 horas desde que uno abandonó el piso el otro usuario para proceder a una desinfección en profundidad. Como se ha dicho, además, los costes laborales no resultan tan elevados como los de un hotel, por lo que el sector confía en ser vanguardia de la recuperación.

El sector cifra en más de 440 millones

las pérdidas y solicita incentivos fiscales

“La gente se está animando poco a poco a viajar, parece que a todos nos va apeteciendo romper con la rutina y ya empieza a haber consultas y reservas. Un dato revelador es que, en un sorteo que hemos realizado en redes sociales, han participado 4.300 personas”, comentaba hace unos días Laura Lardiés, una de las propietarias de Alojamientos Zaragoza, empresa con una amplia cartera de apartamentos y promotora de un hostel cápsula en El Gancho.

En Zaragoza, la mayor parte de estas viviendas a disposición de los turistas se encuentran en la zona del Casco comprendida entre la avenida de César Augusto y la calle Don Jaime, así como en la céntrica calle de Alfonso I que es, de hecho, la que más VUT concentra en la capital, con 13 viviendas de uso turístico distribuidas en ocho edificios. También hay oferta en la calle de Boggiero, en Casta Álvarez, en Conde Aranda, en Predicadores...

Parece que la reactivación se inicia por la “clientes, incluso, de la misma provincia de Zaragoza, que vienen a pasar unos días a ver a los familiares que han estado semanas sin poder visitar”, explican. Para salvar la temporada lo fían todo a este “turismo de proximidad”, pues parecen ser la comunidades limítrofes (Cataluña, Navarra, pero también Madrid y Valencia) las que sustituyen al turismo internacional, todavía algo timorato, que antes de la pandemia suponía en torno al 60% de sus clientes. La tendencia de este verano será buscar “estancias largas en destinos cercanos al domicilio habitual”, tal y como que este sea el tipo de consulta más repetida en los portales turísticos en las últimas semanas. En el popular portal Airbnb, por ejemplo, aceptan estancias superiores a las cuatro semanas, posibilidad que antes no se contemplaba.

Las asociaciones que reúnen este tipo de oferta turística piden a los ejecutivos regionales que incentiven la demanda con “desgravaciones fiscales para empresas y usuarios”, mientras que también sugieren al Gobierno central que lance “bonos de viaje que desgraven en el IRPF como ha hecho Italia”. A nivel nacional, y según datos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos, el sector registra unas pérdidas de más de 448 millones derivadas de la crisis de la covid-19 en España.

Recibe las últimas noticias financieras, económicas y empresariales para que puedas entender qué está pasando en Aragón y en el mundo. Apúntate a la newsletter de HERALDO y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.