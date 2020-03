Aragoneses atrapados en el extranjero: cómo actuar en caso de sufrir cancelaciones por el coronavirus

La cifra es incierta todavía, pero se estima que decenas de aragoneses, entre miles de españoles que permanecen atrapados en Italia por la epidemia, están sufriendo cancelaciones y otros problemas derivados del cierre de fronteras para evitar nuevos contagios por el coronavirus.

En esta situación se encuentran varias familias aragonesas, que han manifestado a este periódico su "incertidumbre" a la hora de volver a España. El Gobierno ordenó este martes el cierre de la frontera con Italia y la mayoría de ellos no han tenido margen de maniobra para adelantar su regreso a casa. "A mí lo que me sorprende es que con Italia hay muchas conexiones de trabajo, familia, etc., y sin embargo han cancelado de golpe y porrazo los viajes. No nos han dado tiempo ni de reaccionar", afirma una zaragozana atrapada en Sicilia, donde según explica no ha habido ni un solo caso de contagio hasta el momento, pese a que se están tomando todo tipo de medidas preventivas. En su caso, explica, trató de adelantar su regreso a España comprando el martes un billete para volar este miércoles a España, pero también este ha sido cancelado de madrugada.

"He conseguido hablar con la embajada española en Palermo y prácticamente se han lavado las manos. Nos han dicho que intentemos a ver si desde Francia nos dejan pasar, pero que no nos garantizan nada. Nosotros seguimos teniendo un vuelo para hoy Catania-Roma, pero tenemos miedo a quedarnos allí tirados porque aquí (en Sicilia) estamos a una mala en casa de los padres de mi novio, pero allí no tenemos a nadie", indica esta zaragozana.

Dirigirse a la oficina consultar más cercana

Por su parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejan dirigirse en estos casos a la oficina consular más cercana. Del mismo modo, recuerdan que a todos los turistas que viajan al extranjero y disponen de un móvil español les tiene que haber llegado un mensaje por parte de su compañía de telefonía bajo el epígrafe 'España contigo'. En él se facilitan todos los teléfonos de la oficina consular más cercana a la ciudad de destino. "Es un contenido que llega a los teléfonos móviles pero si no -precisan- en nuestra página web tienen todas las recomendaciones con todo lo que estamos informando tanto en este canal como en redes sociales para que puedan proceder ante este tipo de situaciones", añaden.

En el caso de realizar alguna escala en otro país extranjero, tras sufrir cancelaciones de viajes, las mismas fuentes aseguran que la manera de proceder dependerá de las autoridades locales de cada país. "Nosotros ahí no podemos aventurar nada. Los vuelos procedentes desde Italia a España están teniendo problemas, pero si se ponen en contacto con el consulado les pueden dar orientación y asistencia", explican desde el Ministerio.

En estos momentos, el Gobierno de España está recabando aún datos de afectados por este tipo de cancelaciones. La cifra -dicen- cambia por momentos, si bien la demanda es "elevada" tras las últimas medidas que se han ido tomando en España e Italia. "Nos encontramos también en estos casos con muchos que reclaman un billete y exigen que les saquemos de ahí. La embajada no está para pagar billetes de todos los que se quedan tirados por el mundo, pero sí que ofrece orientación y está ayudando a mucha gente", aseguran las mismas fuentes, que ponen como ejemplo el caso de varios pasajeros atrapados en Roma, a los que la oficina consular consiguió sacar del país en barco -y muchos de ellos con billetes a 50 euros-, apostillan.

La importancia de los seguros de viaje

Desde el Ministerio subrayan también la importancia que tiene en estos casos haber contratado un seguro de viaje, pues existen pólizas cuyas coberturas tienen en cuenta circunstancias de este tipo para asumir tanto el coste de billetes como alojamiento y demás necesidades que puedan surgir en el país de destino.

"Recomendamos a todos los afectados que se pongan en contacto con el consulado o la embajada y que tengan paciencia, porque hay mucha demanda. Hay muchos españoles ahora mismo en esta situación. Utilicen todas las vías, tanto teléfono, como redes sociales para informarse y pedir asistencia de orientación", concluyen.