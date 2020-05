Un atún de más de 80 kilos, protagonista matutino en el Mercado Central

Ni el brillo de las sardinas, como el de las caras alhajas, ni los ojipláticos besugos son suficientes para hacerle la competencia a un atún que este jueves ha llegado al Mercado Central de Zaragoza desde la localidad gaditana de Barbate. El atún ha acaparado toda la atención. "Pesa 80,621 kilos", dice orgulloso José Luis López, el pescatero de esta lonja que lo muestra sobre el hielo de su puesto.

Atunes más grandes se han visto en la capital aragonesa, como el que hace unos años trajo el mismo López, pero encontrarlos de una pieza en la ciudad "es algo especial", resalta. "Este es el que se llevan los japoneses", ha incidido el pescatero, con larga tradición familiar en el Mercado Central.

Este ejemplar de atún ha sido pescado en Barbate (Cádiz), siguiendo la técnica de la almadraba.

Del atún dicen que es "el cerdo del mar", sin embargo, López apostilla: "Si así es, este en concreto es de pata negra". Pasadas las 9.00 ya habían hincado los cuchillos y el atún estaba abierto. Una gruesa rodaja, de varios kilos, lucía sobre el ejemplar y en su interior se descubría una carne roja, que solo escondía la fina piel que cubre al pescado. "No es fácil de vender en un mostrador un animal así, traerlo entero es arriesgado", ha apuntado José Luis, que regenta la pescadería junto a su hermana Ana Belén.

José Luis comprobaba la agenda y anunciaba que ya tenía varios encargos. "4 o 5 kilos ya los tengo vendidos", ha concretado. No eran pocos los curiosos que se han parado para ver al pez en cuestión, ahora en temporada, y hacerle fotografías que ya dan la vuelta al mundo. "Se las voy a mandar a mi primo que está en Omán", ha dicho un asiduo al Mercado Central.

Junto al lomito de la cola todavía tiene la etiqueta donde se detalla la fecha de pesca -12 de mayo- y otros datos. Además, un par de documentos que acreditan la autenticidad del ejemplar. "Me ha venido con los papeles y todo", ríe José Luis. Ha sido capturado por Petaca Chico -una empresa del sector pesquero con décadas de tradición-, con la técnica de la almadraba, que consiste en trazar un laberinto de redes donde el atún quede atrapado mientras realiza la migración.

¿Los precios? "Más bajos que en otras ocasiones. El lomo a 29,9 euros, 39,9 el morrillo y 49,9 la ventresca", señala López. No ha acabado de decirlo cuando otro detallista le ha interrumpido: "Me han chivado lo que habías traído, así que me guardas una pieza para cuatro". Y es que la voz a corrido rápido en el Mercado Central.

No es la primera vez que un ejemplar causa sensación en el puesto de los hermanos López. Hace unos meses fue una merluza de anzuelo de más de 10 kilos y un rape de más de 50 kilos, lo que el director del Acuario de Zaragoza calificó como algo "absolutamente extraordinario".