Oro y Schuhmacher critican la respuesta de España ante la emergencia sanitaria

Los científicos aragoneses Luis Oro y Alberto Schuhmacher han elaborado un extenso artículo sobre la crisis de la covid-19 compartido por el Círculo Cívico de Opinión, un foro de la sociedad civil al que pertenecen. Realizan un análisis en el que critican algunas de las medidas emprendidas en España para gestionar la pandemia y conminan a realizar una apuesta más decidida por la sanidad para que en el futuro no se repita esta situación.

Pese a que reconocen que a nivel global "no ha habido previsión ni anticipación", señalan que en el caso español se han producido varios hechos que han propiciado efectos negativos. "La respuesta a la emergencia sanitaria en España no se aparta en líneas generales a la de otros países, pero ha contado con particularidades que la han agravado. Visto en perspectiva, con el conocimiento adquirido hasta ahora, España ha ido incrementando su capacidad de hacer test, pero la estrategia diagnóstica inicial fue demasiado restrictiva e impidió identificar y aislar precozmente a los potenciales contagiadores, poniendo al límite a nuestro sistema sanitario", explican. Y concluyen: "Las naciones que mejor están soportando la crisis sanitaria actuaron más rápida y eficazmente. En los primeros momentos realizaron un número elevado de pruebas diagnósticas: esto permitió identificar rápidamente a las personas contagiadas y a sus contactos para aislarlos".

Oro, premio HERALDO a los Valores Humanos y el Conocimiento en 2016, y Schuhmacher, jefe de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, denuncian la precariedad de medios sufrida en los centros hospitalarios. "Nuestros hospitales se han visto desbordados y nuestros profesionales sanitarios han sufrido la carencia de suministros y equipos de protección mínimamente necesarios poniendo en riesgo su vida y dificultando su trabajo. En los primeros momentos no ha habido mascarillas para todo el personal sanitario; cuando han llegado, muchas eran defectuosas, y no se han realizado test a todos los trabajadores del ámbito sanitario hasta la fecha", lamentan.

Un argumento que apuntalan con los datos oficiales: "A finales de abril España presentaba la tasa de infección entre el personal sanitario más alta del mundo. Los contagios en este colectivo ya eran más de 40.000 y representaban el 20% del total de los casos de contagio confirmados. En Italia, otro de los países más afectados, se reduce al 10%, y en EE. UU. y China son el 3% y 3,8% respectivamente". Y añaden otro hecho fatídico: "Tristemente, España lidera el ranquin mundial de infectados y es segunda, tras Bélgica, en el de muertos cuando lo calculamos por millón de habitantes".

Poca previsión

Oro y Schuhmacher ponen sobre la mesa otro tema: la escasa previsión. "Estábamos advertidos de la posibilidad de una pandemia en España. La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 incluía entre sus desafíos las epidemias y pandemias e indicaba importantes recomendaciones. Nuestro país, al recibir ya ese año más de 75 millones de visitantes, no estaba exento de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas. Otros factores como son el clima, el envejecimiento poblacional o una situación geopolítica polarizada juegan en nuestra contra en la propagación de estas enfermedades. La mencionada estrategia advertía que debíamos ‘desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios’", aseveran.

Unos deberes que, en gran medida, no se hicieron, y que habría que solventar. "El peligro no empieza y acaba en la covid-19. Habrá más pandemias. Cuando pase esta no debemos olvidarla. Hemos tenido muchos avisos previamente y han sido ignorados. Cada tres años aparece por lo menos un coronavirus animal o humano nuevo", prosiguen.

Los científicos aragoneses sugieren un mayor peso de las opiniones de los expertos en las decisiones y dan un tirón de orejas a la clase política: "En la gestión de esta crisis se percibe en más de una ocasión discordancia entre la información que proporcionaban los expertos y las decisiones adoptadas por las autoridades, generando confusión y desaliento entre los ciudadanos. Las divisiones internas del Gobierno y la deficiente articulación entre los diferentes niveles de la administración del Estado, han dado como resultado el retraso en algunas decisiones y en el anuncio de líneas de actuación, a veces incluso contradictorias. La covid-19 no entiende de fronteras, de territorios ni de partidos políticos".

Finalmente, sintetizan sus sugerencias en la hoja de ruta posterior a esta pandemia: "La sanidad ha de tener prioridad y se deben procurar todos los fondos necesarios. No se debe desaprovechar el alto potencial de todos nuestros investigadores y las no poco estimables infraestructuras de investigación de nuestro país. Urge impulsar y coordinar una red de laboratorios de diagnóstico. La ciencia no se improvisa, pero es la que aporta soluciones. Debe garantizarse su estabilidad, su crecimiento y su independencia de los vaivenes políticos".

LA CIFRA

20%. Sanitarios. España acredita la tasa más alta del mundo de infección entre el personal sanitario. Ya supera los 40.000 contagiados, lo cual supone el 20% del total de casos de contagio confirmados.

HAN DICHO

Luis Oro y Alberto Schuhmacher, científicos.

- Error

"La estrategia diagnóstica inicial fue demasiado restrictiva e impidió identificar y aislar precozmente a los potenciales contagiadores, poniendo al límite a nuestro sistema sanitario"

- Medios precarios

"Nuestros hospitales se han visto desbordados y nuestros profesionales sanitarios han sufrido la carencia de suministros y equipos de protección necesarios poniendo en riesgo su vida"

- El futuro