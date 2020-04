Un zaragozano atrapado en Colombia: "Si ponen un único vuelo, no entramos todos"

El zaragozano Ricardo Lezcano cogió un vuelo a Colombia el pasado 12 de marzo, pocos días antes de que el Gobierno de España declarase el estado de alarma por el coronavirus. Tenía previsto volver el 4 de abril pero la evolución de la pandemia, con el consiguiente cierre de fronteras, ha impedido su retorno a la capital aragonesa.

"Aquí afortunadamente estoy bien. Tengo un apartamento alquilado y todavía tengo un remanente económico. Pero no saber cuándo abrirá el espacio aéreo genera ansiedad y una situación emocional dura. Si les sucede algo a mis hijos o a mi familia no hay forma humana de regresar a casa… es para volverte loco", cuenta desde Medellín.

Desde que comenzó la situación de bloqueo y decretaron el cierre de fronteras, Lezcano ha intentado contactar varias veces con la embajada para informarse de las opciones que tiene de volver a España. Sin embargo, la respuesta por parte del consulado, según denuncia, es muy escasa. "Hemos estado en contacto desde el mismo día que cerraron el espacio aéreo en Colombia, el pasado 23 de marzo. Pero es casi imposible que atiendan el teléfono, cuando envías un email te responde un contestador automático y se molestan si los contactas por WhatsApp… Sinceramente, es una vergüenza cómo están gestionando esta situación. Desde que se cerró el espacio aéreo solo han gestionado un vuelo de regreso desde Bogotá y todos los españoles que no estaban allí no tuvieron ni la oportunidad de desplazarse porque también las carreteras están cortadas y se necesita un salvoconducto y transporte seguro para viajar a la capital", señala.

En su misma situación estima que están "entre 600 y 1.000 españoles", aunque asegura que no hay un "listado oficial" del consulado que puedan consultar "para comprobar que tienen tus datos o que estás en una lista de espera".

"Hasta qué punto están gestionando mal la situación que hoy nos hemos enterado e que va a haber un vuelo el día 2 de mayo (Bogotá-Madrid), operado por Iberia, pero nos hemos enterado porque la embajada Italiana lo ha publicado en sus redes sociales. Si ponen un único vuelo, no entramos todos los que estamos…", se queja.

"Cuando llegué nos obligaron a hacer un aislamiento en casa de dos semanas y a los tres días nos hicieron la prueba del covid-19"

Casos de coronavirus en Colombia

A pesar de la incertidumbre, este zaragozano atrapado en Medellín asegura que la gestión de esta crisis sanitaria en Colombia le hace sentirse seguro en el país. "Aquí la verdad es que la gestión del Gobierno colombiano ha sido muy buena. Con una población cercana en cifras a la de España, hoy existen unos 3.700 casos detectados y menos de 150 muertos… Cuando llegué el día 12 de marzo, nos obligaron a un aislamiento total en casa de 2 semanas y a los tres días nos enviaron a casa a sanitarios a hacernos la prueba del covid-19", recuerda.

Vivir una situación de este tipo lejos de su hogar se hace "difícil" para los miles de españoles que permanecen atrapados en distintas partes del mundo, aunque pocos pierden la esperanza de volver a su ciudad. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores siguen pidiendo paciencia a quienes se encuentren en el extranjero. Lezcano, por su parte, lamenta que el consulado de España en Colombia no está siendo tan eficaz en sus gestiones como en otros países. "En Perú, por ejemplo, ya van por el sexto vuelo de repatriación... Aquí se hace duro por la incertidumbre de no saber si va a haber vuelos y, si los hay, no sabes si estás en la lista, cuánto te van a cobrar por el billete o cómo te vas a poder desplazar por carretera hasta Bogotá y si será seguro el viaje", cavila.

Cuando vuelva a Zaragoza, Ricardo tiene ya varios planes en mente, siempre y cuando para entonces España haya salido del confinamiento y se puede reunir con su familia. "Lo primero que haré, será ir a por mis hijos, desayunar un chocolate con churros, visitar a mi abuela de 102 años y comerme unas costillicas de ternasco de Aragón con mis padres y hermanos en el Restaurante Casa Royo", afirma.