Una investigadora lanza una campaña de micromecenazgo para conseguir material sanitario para los hospitales de Aragón

Cansada de ver la "grave" situación a la que se está llegando en hospitales y centros de salud de Aragón y el resto de España, la investigadora zaragozana Isabel Iguacel, Doctora en Ciencias de la Salud y Profesora de la Universidad de Zaragoza, abrió este lunes una campaña de micromecenazgo, en colaboración con varios profesionales y amigos de distintas partes del mundo, para tratar de frenar el desabastecimiento que sufren muchos compañeros sanitarios a causa del coronavirus.

"Aquí el coronavirus ha saltado ahora, pero hay cien veces más de casos de los que se están reportando, lo que sucede es que solo se está haciendo pruebas a gente con disnea o síntomas graves de la enfermedad porque ni siquiera hay test. Faltan equipos de alta protección para sanitarios, hisopos para coger las muestras en el laboratorio, respiradores... Hay muchos pacientes que necesitan ya respiración mecánica y no queremos decidir a quién enchufar y a quién no", lamenta esta investigadora, que se ha visto desbordada por la situación.

"Quiero agradecer a todo el mundo que ha participado. Me siento desbordada por la solidaridad de la gente, porque en situaciones así, saca lo mejor de cada uno de nosotros"

Tras varios días "caóticos", en los que muchos profesionales -desde médicos a celadores, pasando por el propio personal de enfermería y técnicos de laboratorio- han estado trabajando contrarreloj y tirando algunas veces de inventiva para paliar la escasez de medios, a Iguacel y varios amigos de diferentes sectores se les ocurrió la idea de iniciar esta campaña para luchar contra al coronavirus en Aragón.

¡Por fin hemos encontrado la forma de ayudar al personal sanitario en la lucha contra el coronavirus!



Lee más y dona aquí para que nuestros héroes tengan los medios que necesitan: https://t.co/QKMUxSgaa9



¡Reenvíalo para que todos juntos logremos el objetivo! #vamosaganar — Isabel Iguacel (@Isabel_Iguacel) March 16, 2020

"Queremos reunir cuanto antes ese material para nuestros profesionales, nuestra gente y los propios pacientes, y hacer un llamamiento al Gobierno central, porque cuanto antes tengamos la autorización del Ministerio, antes llegarán los equipos a nuestros hospitales", subraya esta investigadora.

Entre otros recursos que pretenden movilizar, están tramitando ya un primer pedido de mascarillas N95 y N99 (de alta protección), guantes, equipos respiratorios y equipos de diagnóstico, por valor de 150.000 euros. En apenas un día han conseguido recaudar cerca de 15.000 euros; pero toda ayuda que reciban es poca para frenar esta pandemia. Iguacel asegura que todo el material que consigan traer será destinado a hospitales y centros de salud de Aragón, si bien la idea es extender la iniciativa a centros públicos de toda España, puesto que la situación de desabastecimiento es común a muchas regiones y todavía no se ha alcanzado el "pico" de la pandemia.

"Aquí el pico está previsto que se alcance en el mes de abril y esto es simplemente una antesala de lo que nos espera"

"Nosotros vamos peor que Italia en estos momentos, pero llevamos dos semanas de retraso. Aquí el pico está previsto que se alcance en el mes de abril y esto es simplemente una antesala de lo que nos espera", subraya.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba este miércoles en un pleno extraordinario que "lo más duro" está aún por llegar y anunciaba en un Congreso muy mermado por la crisis unos presupuestos de "reconstrucción" para después del coronavirus.

Por su parte, los impulsores de esta iniciativa insisten en la necesidad de que el Gobierno central autorice estos envíos a España para que, una vez reunido el dinero y conseguido el material necesario para los hospitales, estas compras puedan cruzar la frontera y no sean confiscadas por las autoridades aduaneras que se enfrentan estos días a la lacra del crimen organizado y el mercado negro.

"Nosotros hemos contactado con todos los proveedores chinos, y tenemos una lista completa y con el material necesario para pedir al extranjero, pero estamos esperando una carta del Ministerio que autorice a las aduanas a dejar entrar ese material a España", informa esta investigadora, que ha puesto también en conocimiento del Gobierno de Aragón esta campaña para tratar de agilizar el envío. "El Salud lo está gestionando por su parte, pero el pedido de estos proveedores de momento no nos lo han hecho. Estaban esperando también la carta y autorización del Gobierno central", señala.

"Cualquier ayuda será bien recibida, por pequeña que esta sea. Cuanto antes lleguemos a la cantidad, antes podremos recibir los suministros en nuestros hospitales de Aragón"

Tras los acontecimientos de los últimos días y las muestras de cariño que están recibiendo los sanitarios por parte de la sociedad en su conjunto, Iguacel reconoce sentirse "agradecida" y "emocionada", si bien pide un último esfuerzo a la ciudadanía para proteger a aquellos profesionales y pacientes a los que las mascarillas de tela no protegen frente al coronavirus.

"Las mascarillas de tela no protegen al equipo sanitario. El protocolo lo que dicta ahora mismo es que si hay un posible caso no confirmado, sino sospecha, se use la FPP2; la de tela es si no hay ningún peligro y se pueden poner debajo como combinación para alargar la vida de los equipos de protección individual (EPI) que más protegen", explica.

Campaña de recogida de material sanitario para hospitales públicos