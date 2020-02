El plus que impide desbloquear la huelga de Parques fue avalado en 2018 por ZEC

Los trabajadores de FCC del mantenimiento de los parques de Zaragoza suman este jueves 39 días de huelga indefinida para exigir que el futuro contrato no se divida en lotes y para aprobar un nuevo convenio colectivo. El primer objetivo lo lograron después de que el gobierno PP-Cs se comprometiera a mantener la unidad de la plantilla, mientras que el segundo solo está pendiente de la inclusión de unos pluses salariales para 15 empleados, en su mayoría maestros jardineros y técnicos medios y superiores.

El comité de huelga, en manos de CGT, critica que dichos complementos –que beneficiarían principalmente a trabajadores de UGT, sindicato que se opone al conflicto laboral– supondrían un sobrecoste de 100.000 euros para las arcas municipales, cifra que la empresa rebaja a 79.936,66. En cualquier caso, los pliegos del futuro contrato que aprobó el anterior gobierno de ZEC ya contemplaban estos pluses. Según un informe firmado por el área de Contratación en octubre de 2018, el adjudicatario del concurso debería «tener en cuenta los pluses personales consolidados de las categorías del personal administrativo y personal técnico», entre los que se incluyen los maestros jardineros.

La licitación fue finalmente anulada por el Tribunal de Contratos, pero ni desde FCC ni desde la coalición PP-Cs entienden que ahora se mantenga la huelga por una cuestión a la que el comité dio su visto bueno en el pasado.

No lo ven así, en cambio, los trabajadores en huelga. «El alcalde y los técnicos municipales saben que los pluses no están consolidados y que no salen en las tablas salariales, ni en los pliegos», dijo José Luis Muro, del comité.