Los jardineros acampan en la plaza de Europa para forzar a FCC a seguir negociando

Los jardineros han dado un paso más en su pulso con FCC. Los trabajadores de Parques y Jardines de Zaragoza han acampado en la plaza de Europa de la capital aragonesa para forzar a la empresa a seguir negociando y a desbloquear la situación, enquistada, a su juicio "por unas condiciones inaceptables".

La actual propuesta plantea para este año un incremento del 2,25%, recuperando el poder adquisitivo de 2018 y 2019, el IPC real más un 1% para 2021 y 2022 y del IPC real más un 1,5% en el año 2023. Por su parte, el comité de huelga atribuye a la empresa su negativa a negociar ni a garantizar el poder adquisitivo de la plantilla "a pesar de los 5,3 millones de euros" en los que el Gobierno de Zaragoza ha incrementado el contrato para este año.

En este sentido, Álvaro Casado, componente del comité, dice no comprender la actitud del Ayuntamiento de Zaragoza, que, dice, "ya tarda en poner orden" en esta situación como intermediario entre FCC y los trabajadores de Parques y Jardines. "Nos parece demasiado el tiempo que tardan en solucionar esta situación. Lo que pedimos es razonable, recuperar nuestro poder adquisitivo, y el alcalde Jorge Azcón ya dijo que con el dinero puesto sobre la mesa no debería haber más problemas. Pero aun así la empresa no cede", se queja.

En la acampada, para la que no se han solicitado permisos, participa de momento toda la plantilla, en torno a 180 trabajadores, aunque Casado explica que, en días sucesivos, se organizarán "por turnos" para garantizar su viabilidad. No todos los trabajadores pueden pernoctar, o pasar el día entero, "por las condiciones familiares de cada uno", pero sí pretenden mantener viva la presencia en la zona con pancartas y las propias tiendas de campaña instaladas para seguir haciendo llegar a la ciudadanía sus quejas.

Además, el miembro del comité de empresa destaca la participación en esta protesta de otros colectivos y asociaciones que llevan apoyando a los jardineros desde el primer momento, acompañándolos en las manifestaciones y en charlas y otras actividades, así como realizando aportaciones en la caja de resistencia abierta para ayudar a los trabajadores durante la huelga.