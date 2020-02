Actur y Parque Goya piden la fusión de las líneas 50 y 60 de autobús

Mejorar la movilidad de los vecinos de la margen izquierda y dotarles de una conexión directa con los centros médicos y comerciales de la zona. Esos son los objetivos que persigue la propuesta de fusión de las líneas 50 y 60 de autobús aprobada por unanimidad por el Distrito Actur-Rey Fernando, que comprende también el barrio de Parque Goya.

La propuesta de fusión se ha trasladado a la concejalía de Servicios Públicos y Movilidad, y contempla un solo trazado que uniría los dos que existen ahora. Esto permitiría comunicar el barrio de San Gregorio con el de Santa Isabel.

“Lo hablamos, decidimos llevarlo a la Comisión de Urbanismo, la Comisión elevó la propuesta a pleno y la aprobamos por unanimidad”, explica el presidente del distrito y portavoz municipal de Podemos, Fernando Rivarés.

En estos momentos, la línea 50 cubre la ruta que va desde Vadorrey hasta San Gregorio, mientras que la 60 discurre entre Santa Isabel y La Chimenea. La idea, según explica Rivarés, es que ambas líneas se unifiquen en una sola y se mantenga toda la flota actual de vehículos para reducir los tiempos de espera.

En la actualidad, las líneas tienen 8 vehículos en días laborables y 5 en sábados y festivos. Contar con todos ellos permitiría, según Rivarés, que las frecuencias fueran de 12 minutos los laborables y de 20 minutos los fines de semana. “El hecho de que no se solapen y que los vehículos pasen a formar parte de una sola línea significaría que sábados, domingos y festivos, en los que la frecuencia está en 30 minutos, pasaría a ser de 20”, comenta. La propuesta también detalla que el inicio del servicio sería a las 6.00, y se prolongaría hasta las 23.12, hora en la que pasaría el último autobús.

De hecho, la frecuencia de la línea 50 ha sido en los últimos meses motivo de queja de asociaciones y usuarios. Y es que, los autobuses de esta línea pasan cada 15 minutos las mañanas de los días laborables, pero por las tardes y durante los fines de semana las frecuencias pasan a ser de 30 minutos.

Mejores accesos a los centros médicos

La propuesta de fusión de estas líneas también permitiría a los vecinos de la margen izquierda acceder sin trasbordos al Centro de Especialidades Grande Covián o el Centro de Salud Actur Oeste. Además, también les conectaría con el Centro Comercial Grancasa, la Escuela de Artes, el tranvía, o las residencias de mayores.

El nuevo recorrido atravesaría Parque Goya, el Picarral, Actur, Arrabal, el barrio Jesús, La Jota y Cogullada, aunque quedarían fuera de él los barrios rurales de Juslibol, Montañana y Peñaflor, que “ya cuentan con líneas de bus específicas”

Además, y para facilitar la conexión con Parque Goya y el Actur, la propuesta del distrito prevé la instalación de cuatro nuevas paradas. Con todo, sus impulsores creen que la fusión “supondrá un considerable ahorro en la prestación del servicio”.

A pesar de haber presentado ya la propuesta inicial, Rivarés asegura que el plan está abierto a modificaciones, y que escucharán cualquier sugerencia en relación al recorrido de esta nueva línea. “No es una propuesta fija. Si se considera y se aprueba tal cual, estupendamente, pero si algún barrio plantean que el trazado que sugerimos no es el mejor, todo es cuestión de hablarlo”, añade.

De considerar su implementación, esta nueva línea supondría una considerable mejora en la movilidad de la margen izquierda, aunque de acuerdo con el presidente del Distrito Actur-Parque Goya, todavía queda trabajo por hacer. “Las necesidades de servicio público aún son más que mejorables, pero esto sería un gran avance”, considera.

Además, en el Distrito están pendientes de la ampliación de la línea 23 hasta el Pabellón Siglo XXI durante las tardes y los fines de semana. “Ahora, el único modo de ir al siglo XXI si no estás muy cerca es en coche. Y si no hay autobús, no puedes pedirle a la gente que lo deje a un lado”, concluye. A este respecto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado que están trabajando en el tema, aunque sin ofrecer más detalles.