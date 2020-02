Miles de niños zaragozanos disfrutan de un carnaval infantil a todo color

Los niños zaragozanos han invadido este domingo la plaza del Pilar, acompañados de singulares y extravagantes personajes que al ritmo de la música y entre confeti y pompas de jabón han puesto la guinda al carnaval de este año. Un pasacalles ha recorrido Alfonso I, observado por miles de pequeños, brillantes y entusiasmados ojos que no querían perder de vista ni un momento al Conde del Salchichón y sus adláteres. Eso sí, los espectadores eran de lo más singular. Bomberos que no alcanzaban el medio metro pero a los que no les faltaba ningún complemento, policías y esposados ladrones, diminutos insectos y temibles dragones, pequeños espadachines y magos recién salidos de Hogwarts. Incluso los juguetes de Andy han vuelto una vez más a cobrar vida y han abandonado la pantalla para dejarse caer por la capital aragonesa.

El tiempo ha acompañado otra vez y a media mañana el sol ya calentaba con fuerza, lo que sin duda ha sido aliciente para que el carnaval infantil congregara a un público muy multitudinario. Antes de que el reloj marcara las doce, en la esquina del Coso con la calle de Alfonso I ya no cabía un alfiler. Los niños, ya se sabe, son en su mayoría de carácter impaciente y pese a que el acto ha empezado perfectamente puntual ha sido inevitable oír algún que otro lamento. "¿Dónde están, por qué no salen?", preguntaba a su padre un nervioso arlequín. "Que empiece ya, que el público se va", canturreaba un equipo de princesas unos metros más allá. No obstante, como si fueran mágicas, las palabras de los pequeños han surtido inmediato efecto y solo unos segundos después se ha encendido la música y ha dado comienzo el espectáculo.

Lo mejor del Carnaval Infantil de la ciudad son sin duda sus protagonistas, los niños. Ellos saben vivir como nadie esta fiesta, metiéndose en los personajes e interpretándolos.

Los primeros, el Conde del Salchichón y compañía, que aunque han acaparado casi todas las miradas y arrancado con sus ocurrencias más de una risotada, también han acabado asustando sin intención a algún que otro pequeño. "Son demasiado feos", ha alegado entre sollozos un Flash de menos de medio metro y pelo rubio y rizado mientras trataba de descender a toda prisa de los hombros de su madre. No obstante, el susto ha durado poco, tras comprobar no sin algo de recelo que las intenciones del extraño grupo no eran otras que repartir "la mejor diversión". Tras ellos, unos esperpénticos músicos han ofrecido un concierto ambulante, mientras un búho gigante y un larguísimo ciempiés bailaban al ritmo de la música.

Terminado el pasacalles el Conde del Salchichón, el Rey de Gallos, Don Carnal y Doña Cuaresma -pese a que parecía no estar invitada- han pronunciado un divertido pregón. Tras sus palabras ocho compañías locales se han ido subiendo al escenario y han ofrecido un cierre ideal para tan festiva jornada.

Animales, personajes televisivos, emoticonos y gestas de la imaginación han cubierto a los más pequeños, que han disfrutado del popular Carnaval Infantil en la plaza del Pilar. Un acto con el el que se cierran estas fiestas.

