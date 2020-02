El uso de tranvías dobles se limita a días sueltos pese al nivel de saturación de la línea

Ocurrió este mismo sábado. En varias paradas del tranvía hubo un buen número de usuarios que, a medianoche, vieron cómo los convoyes paraban repletos hasta lo topes, por lo que tuvieron que dejarlos seguir y esperar al siguiente. Y luego, al siguiente. Así, hasta que se acabó el servicio. Para muchos era la hora de vuelta a casa tras tomar algo por el Centro, y coincidió con la salida del Auditorio de quienes asistieron al concierto de El Barrio, lo que provocó un lleno total a bordo.

El caso es que la saturación del tranvía no es algo excepcional, y los usuarios se preguntan por qué no se toman más medidas para paliarlo. El año pasado se probó por primera vez la experiencia de circular con tranvías dobles, es decir, con dos convoyes acoplados. El resultado fue positivo, ya que -según apuntan desde la empresa concesionaria- se demostró que tanto los andenes como la prioridad semafórica del tranvía están preparados para acoger estos vehículos.

Este sistema permite llevar la capacidad de una sola unidad (doble) hasta los casi 400 pasajeros, lo que alivia los momentos puntuales de gran demanda. Ha sido concebido para esos días sueltos que lo requieren, como los días de partido en La Romareda, las fiestas del Pilar, Navidad o determinados fines de semana concretos. Ahora, el Ayuntamiento y la SEM se plantean extender su uso de forma regular algunos tramos horarios, aunque hay limitaciones que impiden su uso generalizado.

Actualmente solo se usan tranvías dobles los días de partido del Real Zaragoza. Si el partido es el sábado, se ponen dos vehículos con dos unidades acopladas cada uno antes del encuentro. Si es en domingo y fuera del horario de mejores frecuencias, se sacan para después del choque en La Romareda.

Además, se han preparado tranvías dobles en Navidad, en el puente de la Constitución y los sábados de 13.00 a 14.00. Sin embargo, este último servicio solo se aplicó de septiembre a diciembre, y ya no se ha vuelto a implantar.

Rozando el lleno

El recurso de los tranvías dobles, por tanto, ha desaparecido de la oferta regular de la línea 1. Y hay muchos usuarios que lamentan el alto nivel de ocupación de los convoyes, un problema que es especialmente recurrente durante varios momentos de la semana. Los días laborables, a primera hora (de 7.00 a 9.00) la red registra un pico importante de demanda, con 13.764 viajeros de media en esas dos horas. El tramo horario con mayor presión, no obstante, es de 13.00 a 15.00, con 14.599 validaciones. El resto de la tarde baja algo la entrada de viajeros, aunque se mantiene a un nivel elevado hasta que, hacia las 20.00, comienza a decaer.

El fin de semana, por el contrario, la mañana y el mediodía son más tranquilos, y el punto más elevado de la curva llega hacia última hora de la tarde, cuando la gente regresa a casa tras disfrutar del día de fiesta.

La frecuencia del tranvía trata de adaptarse a esta demanda. No obstante, el servicio se queda algo corto en algunos momentos. De hecho, tanto el Ayuntamiento como la sociedad Los Tranvías de Zaragoza admiten que se está rozando el límite de capacidad de la línea 1. El Consistorio ha pedido a la empresa que diseñe un plan con soluciones concretas que se pueda aplicar a corto o medio plazo.

Estas podrían pasar, en algunos momentos, por los tranvías dobles. Sin embargo, esta medida no es viable en determinados tramos horarios. Cuando la frecuencia de paso es baja, resulta imposible acoplar dos unidades, ya que no hay convoyes suficientes. Una frecuencia de 5 minutos implica tener en la calle 18 tranvías, cuando la flota está compuesta de 21. Como tiene que haber alguna unidad de reserva por si hay averías, y en ocasiones alguna otra está en reparación o mantenimiento, en esos momentos no quedan unidades disponibles para formar la composición doble.

Para poner tranvías dobles en esos tramos horarios (que durante los días laborables coinciden con los momentos de mayor saturación) habría que comprar más Urbos 3. Se trata de una medida cara, ya que cada unidad podría suponer una inversión de unos 4 millones de euros, según calculan en el Ayuntamiento.