Un joven sufre cortes en piernas y brazos en otra agitada madrugada en Pignatelli

La del miércoles volvió a ser un madrugada tensa y agitada en el entorno de la calle de Ramón Pignatelli, donde se produjo una reyerta en la que un joven de 22 años sufrió varios cortes en piernas y brazos. Según explicaron los vecinos, fue en torno a la 1.15 cuando empezó a escucharse cómo varios veinteañeros discutían en la vía pública. Tras una persecución, uno de ellos terminó malherido y fue necesario movilizar tanto a la Policía como al 061.

El primer aviso recibido en la central del 091 situaba los hechos en la plaza de José María Forqué, por lo que fue allí donde acudieron patrullas tanto de la Policía Nacional como de la Local. Cuando llegaron los agentes, allí no había nadie, por lo que peinaron la zona y terminaron encontrando al joven herido.

Al preguntarle qué le había pasado, este no quiso dar ninguna explicación. De hecho, dijo que no quería formular denuncia y rechazó la asistencia sanitaria. Según fuentes policiales, presentaba varios cortes en las extremidades, pero no parecían tan graves como para evacuarlo a urgencias.

La Policía estuvo recorriendo la zona en busca de los presuntos agresores, pero estos –los testigos hablan de al menos tres personas– se habían dado a la fuga. Lo que sí vieron los agentes fue el rastro de sangre que había a la altura del número 35 de la calle de Miguel de Ara, tanto en la fachada como en el suelo. Parece que durante la reyerta, los implicados fracturaron también el cristal de la puerta de acceso a un edificio. Y no se descarta que al joven lesionado pudieran atacarle con algún fragmento de vidrio.