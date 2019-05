Cs aspira a gobernar Aragón y Zaragoza pero mantiene todas opciones abiertas

Daniel Pérez Calvo, el cabeza de lista de Cs a las Cortes, ha recalcado esta mañana que su formación no ha aspira a ser "bisagra" sino "partido de Gobierno". No descarta, por ello, optar la Presidencia del Gobierno de Aragón. "Me he presentado para ser presidente", ha señalado, si bien ha advertido que "es un proceso que lleva su tiempo" y que estamos en una jornada de "resaca electoral".

El de Ciudadanos ha señalado que los contactos se tienen que producir "de forma ordenada, no improvisada", y que cada partido tendrá su "comisión de pactos". De hecho, precisamente esta mañana, la Ejecutiva nacional de Cs ha acordado crear un comité de pactos para aclarar los acuerdos tras el 26-M.

Pérez Calvo no ha descartado la alianza que otorgaría una mayoría absoluta en las Cortes a la coalición PSOE-Cs (34 diputados). "La aritmética es la que es y las posibles combinaciones están", ha reconocido. Pero todos los escenarios están abiertos y también se podría reeditar un pacto a la andaluz con el PAR. El candidato de Cs sí se ha comprometido a decir "dónde están las líneas rojas" y a no utilizar "ni vetos ni cordones sanitarios". Sus límites están en el cumplimiento "de la Constitución española" y el "Estatuto de Autonomía" y lejos de cerrar acuerdos con "nacionalismos excluyentes".

En este sentido, no ha querido aclarar si considera a Vox un partido populista. "Yo el populismo lo relaciono con aquel que asegura tener soluciones sencillas y drásticas y radicales para problemas que son muy complejos y que requieren del ejercicio de la política", ha aclarado.

Respecto a la posibilidad de que Cs opte por acuerdos diferentes en la DGA y en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pérez Calvo ha asegurado que no se ha parado a pensarlo. "Estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas con las que podamos llegar a acuerdos, dialogar y negociar. Hemos demostrado más de una vez que no los sillones los que nos mueven, ni ocupar cargos ni carguitos", ha enfatizado.

La candidata a Alcadía de Zaragoza, Sara Fernández, que tampoco descarta solicitar el bastón de mando de la ciudad, ha explicado que ha hablado con el popular Jorge Azcón y con la socialista Pilar Alegría, pero solo para felicitarse por los resultados. En la capital aragonesa, donde podría sumar mayoría absoluta con el PSOE (16 concejales) también está todo sobre la mesa. "Sopesaremos todos los pactos y con transparencia, sabiendo al acuerdo al que llegamos y por qué", ha concluido.