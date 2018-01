El alcalde Santisteve y los portavoces municipales se sumaron ayer a la campaña "No me etiquetes", que promueve la Universidad. Los ediles portaron carteles con ‘etiquetas’ despectivas u ofensivas, con el objetivo de romperlas y lanzar un mensaje en favor de la diversidad y en contra de los estereotipos. En el reparto, no todos salieron igual de bien parados. A Carmelo Asensio, de CHA, le tocó la de "guapito" y el alcalde cogió la de "listillo". Y claro, hubo cachondeo general.