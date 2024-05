El PSOE exigirá eliminar el seguro obligatorio para ciclistas y patinetes de la futura ordenanza de Movilidad de Zaragoza

El PSOE exigirá la eliminación del seguro obligatorio para ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos en sus votos particulares contra la nueva ordenanza de Movilidad. Su portavoz en la materia, Chema Giral, cree que el PP “ha renunciado a su propio proyecto” y “se ha plegado” ante Vox.

El edil ha expresado este viernes su “máxima preocupación” por el anteproyecto presentado por la titular de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal de Vox David Flores. En su opinión, la nueva versión no solo “no es sostenible”, sino que “penaliza la movilidad activa”. “Más que ordenar, desordena. Nos hace retroceder 15 años. Casi hubiera sido mejor no hacer nada y dejar las cosas como estaban. Demuestra que los compromisos de la alcaldesa, Natalia Chueca, con la Agenda 2030 eran puro postureo”, ha dicho.

La formación estudiará “a fondo” el documento en las próximas semanas y hará aportaciones para “recuperar el espíritu original de la ordenanza”. Según destaca Giral, este tipo de seguros “no se exigen en ningún otro sitio”. “No sé a quién se le ha ocurrido esta brillante idea. No es competencia municipal”, ha subrayado. El concejal ha recordado que el PSOE ofreció su apoyo al PP “pensando en el futuro de la movilidad”. “En Zaragoza tiene que haber una movilidad sostenible efectiva y compatible con una ciudad respetuosa con el medio ambiente”, ha apuntado. Ha afirmado, además, que Gaudes “faltó a la verdad” al decir que el PSOE había exigido que no se aceptara ninguna aportación de ningún otro grupo para negociar. “Es falso, es mentira”, ha aseverado.

Giral tampoco comprende que se pretenda abrir los carriles bus a la circulación de patinetes y vehículos de alta capacidad, ya que “iría en detrimento de las frecuencias y los tiempos de recorrido” y supondría un riesgo para la seguridad vial. También ve “un brindis al sol” en los dos años de plazo que se ha dado el Consistorio para ampliar el número de aparcamientos para motocicletas y retirarlas de unas aceras que, según ha dicho, actualmente “están inundadas de terrazas y veladores”.