La calle San Miguel muda de piel: cinco nuevas aperturas en apenas dos meses

La imagen que presenta la calle San Miguel de la capital aragonesa poco tiene que ver con la de hace apenas unos meses, cuando los locales cerrados superaban la decena. Si hace poco eran dos los sonados cierres, el de Nubia y el de Luz de Luna, en apenas dos meses han llegado varios nuevos negocios a la zona -hasta cinco, por ahora- que han revitalizado y llenado de vida la céntrica vía. Una farmacia, una vermutería, una frutería y un establecimiento especializado en ‘brunch’ se suman a la lista de aperturas, a la que pronto podría añadirse un negocio de moda y complementos en el que hace semanas se encuentran inmersos en labores de montaje y puesta a punto.

En la entrada del mítico Mercado de San Miguel se encuentra el bar Pepinillo, establecimiento que con su llegada, a finales del mes de marzo, realiza una firme apuesta por los vinagrillos, las tapas y el aperitivo en el corazón de la ciudad. Tras la barra se encuentra Candy. “Esto es un negocio de vermutería típica y clásica, como el de toda la vida”, aseguran.

Bar Pepinillo. C.I.

Dentro de su oferta gastronómica, gildas, anchoas, pepinillos -al estilo tradicional- o salmueras, “sin dejarnos la ensaladilla rusa, completamente casera y que ya se ha convertido en uno los platos estrella”, reivindican. “Sobre todo procuramos destacar por el buen trato al cliente y el cariño”, añaden. Y es que, aunque las obras de la calle llegaron a sus puertas cuando tan solo llevaban una semana abiertos, esperan que, las molestias, merezcan la pena: “Seguro que sí. Han dejado genial el resto de la calle y nuestra acogida ha sido fantástica”.

Siguiendo el curso de la calle en sentido a la plaza del mismo nombre llegamos a la farmacia Pérez-Aramendía, regentada por Fernando Pérez-Aramendía, gerente del negocio e hijo de su titular, Carlos. En su caso, vecinos de la calle Coso número 90 aterrizaban aquí el pasado 12 de marzo y, explican, de forma temporal.

Farmacia Pérez Aramendía. C.I.

“Hemos debido trasladarnos porque han comenzado las obras de rehabilitación del edificio en el que se encuentra nuestra farmacia desde hace muchos años, que sepamos ha habido hasta dos farmacéuticos antes de nosotros”, explica. Por eso, y durante los dos años que podrían durar las obras, elegían el local de una antigua librería. “El cambio ha sido bueno. Aquí hay mucha vida y mucho movimiento de gente, y las obras han mejorado mucho la calle”, opina.

Además, el farmacéutico y óptico asegura que la nueva remodelación invita incluso a acceder a los distintos negocios. “Creo que ha revitalizado el comercio de barrio y de proximidad, y eso siempre es una buena noticia”, advierte. Opina igual su vecina de negocio, Gloria del Mar, una de las gerentes de la frutería y verdulería Glorian, ubicada en el 41 de la calle San Miguel.

Nueva frutería en la calle San Miguel de Zaragoza. C.I.

¿El lugar elegido? El local donde hace apenas unos meses se encontraba otra frutería. “Vendemos fruta y verdura de proximidad, todo producto local o nacional y de calidad”, asegura la frutera. Porque en este negocio quieren dar un servicio extra enfocado a la salud y con una propuesta novedosa: la jugoterapia.

“Hemos incluido un nuevo servicio, una zona blanca que se llama. Es algo que no se ha visto mucho en España, pero que consiste en preparar zumos con fruta y verdura en el acto. También prepararemos fruta cortada, ensaladas, açai bowls y batidos de yogurt para tomar en el acto”, añade. ¿El objetivo? Promover el consumo de estos productos en cualquier momento del día.

De un lado al otro del río Ebro

Quizás era una de las aperturas más esperadas pues, desde hacía días, podía verse el letrero de La cocina de Keyla sobre unos ventanales cubiertos con papeles. Y es que en el número 39 de la calle, desde hace apenas unos días, ya puede disfrutarse de las tostadas, batidos y bizcochos que han contribuido a poner de moda el concepto de ‘brunch’ en la ciudad de Zaragoza.

Recién aterrizada del local en el que llevaba más de siete años, ubicado en la calle García Arista, en el Arrabal, su creadora, Keyla Do Santos, se siente agradecida de haber logrado trasladarse a un establecimiento que duplica, con creces, el aforo que tenía en los ya dos pequeños locales ubicados al otro lado del río Ebro. “Ha sido una etapa maravillosa donde hemos podido dar a conocer este concepto, que para nosotros es una filosofía de vida. El desayuno a la carta, o brunch como se conoce, con una amplia variedad de alternativas”, admite.

“Muchas personas venían a vernos de propio desde muchos rincones de la ciudad, y el local se nos quedaba muy pequeño. Es la cocina de Keyla de siempre, pero a lo grande”, añade. ¿Su horario? Se mantiene, de 9.30 a 14.00 horas, al igual que su carta. “Primero nos haremos al nuevo espacio, y luego será el momento de introducir novedades”, asegura.

Comercios con nombre y apellidos

Desde la Asociación de comerciantes San Miguel-Coso, que aglutina una veintena de establecimientos ubicados en la zona, siempre han defendido la necesidad de contar en la calle con establecimientos con nombre propio. Así lo afirma Pilar del Val, su presidenta, que es además gerente de uno de los negocios con más historia de la zona, Tejidos San Miguel.

En el caso de su negocio, ubicado en la calle Hermanos Ibarra 10, abrió sus puertas en 1956. “Esto ya no es algo que se suela ver. Los comercios tradicionales y familiares han ido dando paso, poco a poco, a cadenas y grandes superficies, y la gente joven ya no se lanza a abrir sus negocios como hacíamos antes”, lamenta. Una realidad que, en su opinión, guarda una relación directa con la pérdida de identidad de las ciudades: “Nosotros ofrecemos un tipo de negocio que ya no se ve. Personal, de cercanía, de tú a tú. Esto es algo que cada vez se va perdiendo más y es una pena porque lo que nosotros vendemos ya no se encuentra en otro sitio”.