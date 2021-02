Restricciones en la provincia de Teruel por coronavirus: estas son las medidas

El Gobierno de Aragón ha dado esta semana el primer paso hacia la desescalada progresiva en la Comunidad con una actualización del BOA donde se relajan algunas de las medidas restrictivas contra el coronavirus. Una estrategia cuyos cambios en algunos puntos de la normativa no son homogéneos en las tres provincias, sino que buscan diferenciar por zonas según su situación de incidencia y afección por la covid-19.

A nivel general, Aragón tiene en la actualidad una incidencia acumulada a siete días de 99,2 y de 223,3 a 14 días y se mantiene en el nivel 3 de alerta agravado. Por otro lado, Teruel capital, Alcañiz y Calatayud regresan a dicho nivel de alerta 3 agravado, tras derogarse las medidas restrictivas que implicaban el nivel de alerta 3 agravado plus, y podrán abrir desde este 26 de febrero la hostelería y centros deportivos con un 30% de aforo en el interior.

Horarios de la actividad no esencial en la provincia de Teruel

En este apartado, la provincia de Teruel lleva un ritmo diferente al resto de provincias aragonesas. Mientras en Huesca se ha decretado el cierre de la actividad no esencial a las 22.00 todos los días de la semana y en Zaragoza a las 20.00 -incluyendo también el fin de semana-, la provincia turolense mantiene los cierres de comercios no esenciales y la hostelería a las 20.00 de lunes a jueves y a las 18.00 los viernes, sábados y domingos. Los espectáculos culturales (cinematográficos, teatrales, musicales o circenses) y deportivos que se inicien antes de hora de cierre obligado podrán concluir después.

Unas medidas que no afectan a las actividades consideradas esenciales, que podrán mantener su horario habitual. Estas son: t iendas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad y productos higiénicos, incluida los mercados al aire libre y la venta no sedentaria; e stablecimientos farmacéutico; c entros, establecimientos y servicios sanitario; s ervicios sociales y socio sanitarios; p arafarmacia y ópticas y productos ortopédicos; c entros o clínicas veterinarias y alimentos para animales de compañía; m ercados ganaderos; s ervicios profesionales y financieros; p rensa, librería y papelería; f loristería; c ombustible; t alleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías y estaciones de inspección técnica de vehículos; e stancos; e quipos tecnológicos y de telecomunicaciones; c omercio por Internet, telefónico o correspondencia y servicios de entrega a domicilio; t intorerías, lavanderías; e jercicio profesional de la actividad de peluquería y de centros de estética; e stablecimientos de elaboración de comida por encargo; y e stablecimientos hoteleros para servicio directo a los clientes hospedados y establecimientos de hostelería y restauración situados en estaciones o áreas de servicio y en los establecimientos de hostelería y restauración ubicados en polígonos industriales ​

Toque de queda en Teruel

El alargamiento del toque de queda en Aragón afecta a las tres provincias por igual. A partir de este 26 de febrero comienza a las 23.00 y se mantiene hasta las 06.00, cuando anteriormente comenzaba una hora antes (22.00).

Un horario durante el cual nadie puede encontrarse en la calle, a excepción de las siguientes causas justificadas: adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades justificadas; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada; y repostaje en gasolineras o estaciones de servicio cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

Confinamientos perimetrales en Teruel

De acuerdo con la última actualización del BOA, el confinamiento perimetral de Aragón, en general, y sus tres provincias, en particular, sigue vigente. Nadie puede entrar o salir de la Comunidad ni de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel sin los justificantes oportunos de necesidad con los que se permite atravesar las fronteras.

Por otro lado, los municipios de Teruel, y especialmente Alcañiz, han tenido junto a Ejea de los Caballeros la afectación más elevada durante el cuarto pico epidémico. Este pasado jueves, día en el que el Gobierno de Aragón anunció la actualización de las restricciones, la incidencia acumulada de 7 días era de 207 en Teruel y 63 en Alcañiz. Esta situación llevó a restaurar el desconfinamiento del municipio alcañizano y en el mantenimiento del cierre perimetral de la capital turolense.

Reuniones sociales en Teruel

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

Restricciones en la hostelería y bares en Teruel

Prohibido el consumo en barra

Prohibido fumar en terraza

Aforos máximos: 50% en terraza y 30% en interior.

Cuatro personas por mesa como máximo en interior y seis personas por mesa como máximo en exterior.

Actividad nocturna prohibida.

Horario de cierre a las 20.00 de lunes a jueves y a las 18.00 de viernes a domingo. En el supuesto de los establecimientos de comida a domicilio, el límite lo marca el toque de queda (a las 23.00) , teniendo en cuenta que cuando comience todo el personal debe estar en sus domicilios.

Bares, cafeterías y restaurantes ubicados en establecimientos hoteleros: horario general para el público similar al anterior, y a partir de esa hora solo se permitirá el servicio a los clientes hospedados.

Establecimientos en áreas/estaciones de servicio y polígonos industriales: 50% en interior con los horarios habituales.

Establecimientos en áreas/estaciones de servicio y polígonos industriales: 50% en interior con los horarios habituales.

Restricciones en el comercio de Teruel

En hipermercados y centros comerciales, el aforo máximo es del 25%, y en establecimientos de venta de alimentos, el 50%. Continúa el cierre de zonas recreativas y comunes. Estas últimas serán de tránsito, para acceder a los locales comerciales. Se establecerán controles objetivos de los aforos en centro comerciales y se intensificará la vigilancia sobre estos espacios.

Continúa el cierre de zonas recreativas y comunes. Estas últimas serán de tránsito, para acceder a los locales comerciales. Se establecerán controles objetivos de los aforos en centro comerciales y se intensificará la vigilancia sobre estos espacios. En los mercados que realizan su actividad en vía pública , al aire libre o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, se procurará especialmente su mantenimiento cuando se dediquen a actividades declaradas esenciales, como la alimentación, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad. Los puestos, que podrán alcanzar el 100% de los habituales o autorizados, deberán encontrarse separados frontalmente por una vía de tránsito que marcará el flujo de personas usuarias por el mismo y que garantizará que se pueda cumplir la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas usuarias. La realización de esta actividad requerirá la delimitación por el Ayuntamiento del recinto en que se celebre , con una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas y un aforo que no supere el de una persona por cada cinco metros cuadrados.

Huertos: no se puede ir a ellos si eso supone saltarse el cierre perimetral, salvo que haya animales que alimentar.

Restricciones en espectáculos, actividades y espacios culturales en Teruel

Espectáculos culturales: podrán desarrollar su actividad hasta un 50% de su aforo, contando con butacas preasignadas. Deberán iniciarse antes de la hora límite correspondiente al día de la semana, si bien pueden concluir más tarde de ésta.

podrán desarrollar su actividad hasta un 50% de su aforo, contando con butacas preasignadas. Deberán iniciarse antes de la hora límite correspondiente al día de la semana, si bien pueden concluir más tarde de ésta. Archivos y bibliotecas: la ocupación de bibliotecas no podrá superar el 25% de su aforo máximo permitido y se garantizará la distancia de 1,5 metros entre personas. Se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de las personas usuarias. Si se cuenta con butacas preasignadas, para la realización de actos públicos el aforo puede llegar al 50%. Los archivos de titularidad pública podrán desarrollar su actividad conforme a su horario habitual.

la ocupación de bibliotecas no podrá superar el 25% de su aforo máximo permitido y se garantizará la distancia de 1,5 metros entre personas. Se promoverá la utilización telemática de los servicios por parte de las personas usuarias. Si se cuenta con butacas preasignadas, para la realización de actos públicos el aforo puede llegar al 50%. Los archivos de titularidad pública podrán desarrollar su actividad conforme a su horario habitual. Cine y teatro: las actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio podrán tener lugar contando con butacas preasignadas siempre que no se supere el 50% del máximo autorizado. Queda prohibido el consumo de alimentos durante la celebración de estos espectáculos o actividades. Las actividades que se desarrollen en recintos al aire libre y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio no podrán superar el 25% del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 150 personas.

las actividades de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares, así como recintos al aire libre, y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio podrán tener lugar contando con butacas preasignadas siempre que no se supere el 50% del máximo autorizado. Queda prohibido el consumo de alimentos durante la celebración de estos espectáculos o actividades. Las actividades que se desarrollen en recintos al aire libre y otros locales similares y establecimientos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas o de ocio no podrán superar el 25% del aforo máximo permitido, con un máximo, en todo caso, de 150 personas. Museos: El aforo máximo de museos y salas de exposiciones, o de las actividades que se realicen en ellos, será del 25% del aforo máximo autorizado. No se realizarán inauguraciones ni acontecimientos sociales. Las visitas o actividades guiadas se llevarán a cabo en grupos de 4 personas. Si se cuenta con actividades con butacas preasignadas, el aforo puede llegar al 50%.

Restricciones de las actividades deportivas en Teruel

Gimnasios y deporte en interior: aforo del 30% y uso obligatorio de la mascarilla. Se permite la apertura de vestuarios al 30% de aforo y duchas individuales. Agrupación de 6 personas máximo (más monitor) en actividades dirigidas.

aforo del 30% y uso obligatorio de la mascarilla. Se permite la apertura de vestuarios al 30% de aforo y duchas individuales. Agrupación de 6 personas máximo (más monitor) en actividades dirigidas. Deporte en exterior: la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, puede practicarse en grupos de un máximo de 30 personas, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

la práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, puede practicarse en grupos de un máximo de 30 personas, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. Caza y pesca: se desarrollará respetando la distancia de seguridad o utilizando medidas alternativas de protección física.

