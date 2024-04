El Pirineo despide la campaña de esquí con un aprobado alto gracias al tirón final

Las estaciones de esquí del Pirineo aragonés bajaron ayer la persiana de una temporada de 113 días y que se despidió con 190 km y espesores máximos de entre 120 y 230 cm. Sin embargo, la escasez de nieve durante gran parte de la campaña hace que la nota media global sea solo de aprobado alto para los centros invernales y las asociaciones turísticas. Las estaciones de Teruel, por su parte, operaron 109 días ya que pese a cerrar a finales de marzo, también pudieron estrenarse antes, para el puente de la Constitución.

El grupo Aramón ofreció un balance que calificaron de «satisfactorio» al haber atraído a más de 800.000 esquiadores, un 25% menos que la anterior (1,1 millones), «siendo de nuevo uno de los destinos de montaña favoritos a nivel nacional». Su temporada fue evolucionando de menos a más «con un inicio marcado por la escasez de nieve y donde la inversión en tecnología de innivación fue determinante para asegurar la apertura y actividad de los centros».

Además, se felicitaron de que «en un año de condiciones adversas, que un sector vinculado al tiempo sufre de manera cíclica, se ha logrado mantener las cuatro estaciones abiertas, una gran afluencia y la actividad económica del entorno (hoteles, tiendas, restauración, etc.)». También destacaron la consolidación del modelo de negocio con un 20% más de gasto medio por esquiador y la generación de 1.100 empleos directos y otros 11.000 indirectos.

En Candanchú, su director, Álvaro Luna, admitió que el balance final «no es bueno» en una temporada «corta e irregular» ya que los tres primeros meses fueron «bastante complicados» por falta de nevadas que llegaron para finales de febrero y marzo, «lo que nos permitió tener una buena calidad y aumentar mucho el dominio para unas últimas semanas que sí fueron buenas», dijo. «Pero aun así, es muy difícil en un mes recuperar lo que no hiciste en tres», resumió. El número de esquiadores estuvo por debajo de la 2022/2023 por lo que su nota final es un 6,5.

A juicio de Luna, la lección que deja esta temporada, a la vista de las estaciones que mejor han funcionado, es que «si bien antes se decía que había que innivar las zonas donde más difícilmente podías llegar a mantener cuando no había nieve, hemos visto que las que mejor han trabajado han sido las que tenían innivadas las zonas donde sí tenían nieve». En Candanchú, las áreas menos perjudicadas estaban por encima de los 2.000 m «así que toca ver cómo garantizar que se pueda a acceder a ellas para ser competitivos frente a lo que ofrezcan otras estaciones y es donde tendremos que enfocarnos a trabajar para cubrirnos cuando lleguen años similares».

Para Andrés Pita, subdirector general de Astún, ha sido una temporada «difícil» ya que en los momentos de mayor afluencia prevista –puente de la Constitución, Navidad, Reyes y Semana Santa– coincidió mal tiempo o escasez de nieve. «Lo normal es que el tiempo te juegue una mala pasada en uno de los momentos más altos de la temporada, pero no en todos. Este año ha sido así y a pesar de todo, la cara positiva es que hemos tenido un enero y febrero buenos y un mes de marzo muy bueno, aunque no han sido tanto como los de otras temporada y, además, este año está incluida la Semana Santas», señala. Con esos hándicaps, sus números finales de esquiadores «no van a salir bien» y por ello su nota final es un 5. Pese a todo, es optimista para el futuro «porque se ha vuelto a ver que cuando se dan las condiciones con sol y nieve, la gente viene a tope».

"Marzo batió todos los récords"

Los balances de las asociaciones turísticas coinciden en algunos puntos, aunque tienen matices diferenciados. En el valle de Tena, su presidente, Jesús Pellejero, lamentó el tardío inicio de temporada aunque asegura que la han cerrado «con muy sabor de boca porque marzo fue francamente bueno y batió récords comparado con otros años, aunque es cierto que cayó Semana Santa».

Para Pellejero, lo ocurrido esta campaña debe ayudar a concienciar sobre la necesidades de reforzar las inversiones en innivación «porque gracias a eso pudimos abrir el 16 de diciembre y aguantar hasta las fuertes nevadas de febrero». Con todo, también cree no se pueden sacar conclusiones a largo plazo «porque en 2018 no se consiguió abrir en diciembre, 2019 fue buenísimo, en 2021 estuvo cerrada pero hubo mucha nieve y se hubiera abierto, en 2022 abrimos para el puente con 120 kilómetros y en 2023 también pero con 40 kilómetros», recordó. Sí reconoció que la cota está subiendo, «pero por suerte en Formigal el 90% está por encima de 1.800 metros».

Tampoco José María Ciria, presidente de los empresarios turísticos del valle de Benasque, cree que la falta de nieve de esta temporada permita sacar conclusiones catastróficas. «Son ciclos y cada equis años te llega un año raro, esperemos que no nos vuelva a tocar hasta dentro de mucho tiempo. Pero los abuelos de aquí se acuerdan de que en febrero de 1936 las vacas estaban pastando en los prados de Cerler», subrayó. Su nota es un 5 porque «la temporada «empezó bastante floja y con poca nieve y aunque el final no ha estado mal, hizo muy mal tiempo en Semana Santa, y no se ha salvado ni con el tirón final», opinó.

"Muy pocos días de lleno total"

Luis Terrén, del valle del Aragón, puntuó la campaña con un 6,5 porque «la falta de nieve hizo que empezara ya a contra pie y luego en la parte final sí había pero no ha acompañado el tiempo y ni siquiera nos ha dejado cerrar la Semana Santa con sabor positivo ya que ha habido muy pocos días de lleno total». Él también coincidió en la importancia de seguir mejorando la innivación en las estaciones «porque es la garantía para que las temporadas no empiecen tarde». Con todo, tampoco considera que haya una tendencia meteorológica pesimista «porque hemos tenido de estos inviernos pero también otros muy buenos recientemente», recalca.