"Hemos trabajado la mitad que cualquier año, es una campaña para olvidar"

Una temporada «para olvidar». Así la define Ángel Lamenca, del Asador El Sarao de Escarrilla. Y es que aunque en marzo nevó y se notó mayor movimiento de esquiadores, no pudo compensar los meses de diciembre, enero y febrero, los más fuertes del invierno, y en los que la nieve escaseó. «Y si no hay nieve, la gente no viene», añade.

«Hemos perdido diciembre y enero, y en febrero hemos trabajado al 70%, mientras que en marzo, nos hemos ido defendiendo los fines de semana», explica este hostelero. Algo que no sirve «para recuperar», subraya, ya que perder los primeros meses de campaña «es mucho». Además, aunque en febrero empezó a nevar, el tiempo no acompañó, por lo que hubo cancelaciones y reservas que se pasaron a marzo.

Por ello, el balance final no es nada bueno en su caso ya que calcula que ha trabajo «un 40 o 50% con respecto a cualquier año». Todavía sin hacer el recuento final «no creo que hayamos llegado al 50% de la facturación», estima. Tampoco en Navidad tuvieron demasiado trabajo. De hecho, la semana de Reyes «estuvimos al 11% en el hotel, un desastre».

Tal ha sido la situación que esta vez no ha tenido que contratar personal extra fijo. Ha contado con la plantilla habitual de deis personas «y puntualmente algún fin de semana hemos cogido a alguien más». «Con los que estamos habitualmente nos hemos apañado e incluso muchos días hemos estado sobrados», recalca. Por ello, ha tenido que dar fiesta o vacaciones adelantadas.

Pese a que las estaciones alargaron una semana más, «ya no es lo mismo, porque por decirlo de alguna manera estamos fuera de temporada, las temperaturas son altas y la calidad de la nieve a partir de determinadas horas ya no es la misma», señala. Por eso, la «poca gente» que ha podido subir cree que son los que tienen bonos de temporada. De ahí que plantee que se ofrezcan en estos casos forfaits más baratos ya que «no compensa pagar el pase de día para esquiar bien a lo mejor tres horas y esto es algo que nos repercute a todos».

Ángel Lamenca solo confía en que la próxima temporada «sea mejor» y piensa ya en el verano, «donde se trabaja bien, aunque no es lo mismo que el invierno».