Sánchez apela en Huesca al voto útil el 23J, "el único" que puede "frenar" a Feijóo y a Abascal

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido en Huesca este lunes el voto para los socialistas porque "es el único que puede frenar a Feijóo y Abascal". Su referencia no ha sido una casualidad, ya que uno de los motivos de su visita a la capital oscense, su única participación en Aragón en los actos de campaña, ha sido recordar las consecuencias que tuvo en la capital oscense el respaldo electoral a las formaciones progresistas el 28M.

Entonces, los cuatro partidos a la izquierda del PSOE lograron 4.390 votos entre todos, pero al no alcanzar ninguno de ellos el 5% de los sufragios emitidos se quedaron sin representación municipal. Vox, con 2.581 apoyos, pasó de uno a tres concejales.

El acto central de la campaña del PSOE en Huesca estaba previsto que comenzase a las 20.00, pero se retrasó ante la demora de Pedro Sánchez, quien ha viajado desde Bruselas, donde participa en la cubre UE-Iberoamérica, en un avión pagado por el partido. Al final del mitin, el presidente del Gobierno de España ha regresado a la capital europea.

Durante los escasos 20 minutos que se ha prolongado su intervención, Pedro Sánchez, además de reclamar el voto "útil" ha anunciado algunas de las medidas que los socialistas aplicarán en el caso de que revaliden la presidencia del Gobierno. Según ha dicho, tras conseguir incrementar un 43% el SMI, lo próximo será "blindar mediante una ley que este se mantenga como el 60% del sueldo". "Esto se incluirá en el Estatuto de los Trabajadores". Ante este anuncio, los asistentes han irrumpido en aplausos.

Sánchez ha intervenido tras las palabras de la candidata por Zaragoza, Pilar Alegría, quien le ha agradecido que hiciera un hueco en su apretada agenda en la cumbre de Bruselas "para estar al lado de los aragoneses", y que además haya elegido Huesca, a seis días de las elecciones, su única participación en campaña en la Comunidad. "Todo el pulmón y el corazón del socialismo se ha movilizado en Huesca", ha comentado la número uno al Congreso.

Alegría se ha dirigido al millar de personas congregadas para decir que ahora toca elegir entre apostar "por la España que mira hacia adelante" o la España "que solo quiere apretar el botón del pasado". Qué cabe esperar, se ha preguntado, de un líder "que no propone y solo lanza mentiras", en referencia a Feijóo. "Se levanta lanzando bulos y se acuesta diciendo mentiras". Por no saber no sabemos su opinión sobre el trasvase del Ebro, ha añadido.

En su mitin en Huesca Sánchez ha reclamado el voto al PSOE para frenar a la extrema derecha.

La candidata aboga por desenmascarar al líder de los populares, que se presenta como un político moderado, cuando "ha cerrado más de 100 acuerdos con Vox" y gobierna "con ese partido que siembra odio y niega la violencia de género".

La candidata al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, ha sido la primera en hablar. La también diputada se ha felicitado de las inversiones "récord" de los últimos cuatro años en Aragón. "Con el gobierno del PP no se veían máquinas en las autovías", ha asegurado, citando el impulso que se le ha dado ahora al ferrocarril de Canfranc, el acceso a Benasque o el cuello de botella del tramo Túnel de Balupor-Fiscal, "que ellos dejaron caducar". Y se ha felicitado por los logros para los jóvenes y la construcción de un escudo social "para no dejar atrás a las personas".

Nasarre ha empezado si intervención pidiendo disculpas “por toda la gente que está fuera y no ha podido entrar”. El hotel Abba Huesca, donde se ha celebrado el mitin, ha estado abarrotado. La premura de tiempo con que se anunció, apenas 24 horas, aconsejó celebrarlo en un lugar con un aforo más reducido que el palacio de congresos, pero igualmente se habría llenado, ya que se ha superado el millar de asistentes.

En uno de los salones más grandes del hotel se han reunido más de 500 personas y en los jardines exteriores, en los espacios laterales, se han habilitado sillas.

En primera fila se ha sentado el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, quien no ha intervenido, acompañado de su número dos, Darío Villagrasa, y de la secretaria general de Teruel, Mayte Pérez. Ha habido una nutrida representación de cargos del partido de Zaragoza y Teruel, así como de alcaldes, concejales y militantes de todos los rincones del Alto Aragón.