Núñez Feijoó: "Azcón actúa con coherencia y ha sido muy generoso con Vox"

Denuncia una pinza Vox-PSOE, pero tras pactar consejerías en Valencia y Extremadura y gobierno en solitario en Baleares, siguen pendientes Murcia y Aragón. ¿Cómo está ese proceso?

En Murcia, lamentablemente Vox está votando con el PSOE y Podemos y ha acreditado que prefiere el sanchismo a que gobierne el partido que ha arrasado con un 43% de los votos, a dos escaños de la mayoría absoluta. Allí, como en Cantabria, vemos que Vox dice una cosa y hace otra. En Aragón, los tiempos son más amplios y Azcón está trabajando con mucha inteligencia. Dialogar con Vox no es fácil y querrá cargarse de razón y ver los votos que cada partido tiene en Aragón el 23-J.

¿Ha hablado estos días con Abascal?

No, la última vez que hablé fue sobre Murcia y Extremadura. Estos días de campaña no hemos hablado.

¿Qué espera de la negociación en Aragón?

Tengo mucha fe en Aragón y en el presidente Jorge Azcón, porque ha conseguido unos resultados excepcionales. Gobernamos 14 de los 15 grandes municipios de Aragón, tenemos tres alcaldesas en las capitales de provincia y Azcón ha ganado limpiamente las elecciones. Ahora vamos a ver cuál es el resultado el 23 de julio en Aragón y, sumado al del 28-M, Azcón tendrá datos suficientes para proponer a los aragoneses un Gobierno en la Comunidad. A nivel nacional creo que Lambán es bastante mejor político que Sánchez. Lambán ha perdido en Aragón y estoy convencido de que Sánchez va a perder con mucha más intensidad.

Una de las primeras partes de ese diálogo con Vox en Aragón ha sido nombrar una presidenta de las Cortes antivacunas. ¿Ese es el modelo de cargo institucional que le gusta al PP?

No, lo que pasa es que nosotros no podemos elegir a los cargos de Vox. Pero Azcón está actuando con una enorme coherencia: él tiene más votos y no necesita el sí de Vox, sino la abstención. Y entiende que tenía que hacer un gesto, y ha sido muy generoso, a cuenta de obtener esa abstención que le permita gobernar. Es el modelo de Baleares.

Aragón Existe ha asumido la bandera de la despoblación y puede jugar una pieza importante en la próxima conformación de Congreso y Gobierno. ¿Cuál es la postura concreta que defiende el PP?

He trabajado el problema de la despoblación desde hace años, antes de que apareciera Aragón Existe. Este tema no afecta solo a Aragón. La población va detrás de donde está el trabajo, no es posible retener una población en un término territorial si no hay trabajo. Debemos priorizar desde el punto de vista fiscal, ayudas y subvenciones en los ámbitos despoblados. Poner las fábricas perimetralmente a las ciudades o con una red eléctrica que permita instalar una fábrica cerca de la ciudad hemos de priorizarlo.

¿Ampliarán las ayudas al funcionamiento que reciben Teruel, Cuenca y Soria?

Cuando hemos ido a Teruel hemos dicho que vamos a activar al máximo las posibilidades de deducciones fiscales y de subvenciones que permite la UE, que es lo que debió de haberse hecho. Si el máximo es el 20%, pues el 20%. Y vamos a ver si podemos cambiar cosas. Además de trabajo, esos territorios necesitan un mínimo de servicios públicos, recursos de conciliación, incentivos fiscales y economía, economía y economía. Si hay empleo, recuperaremos los pequeños enclaves territoriales.