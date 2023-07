Alberto Núñez Feijóo: "El trasvase del Ebro no debe entrar en la solución del agua en España"

Visita tres ciudades al día y duerme en una cuarta, pero dice que le gustan la calle y las campañas electorales. A seis días del 23-J, Alberto Núñez Feijóo pelea por un "resultado excepcional" que evite un bloqueo postelectoral.

Va favorito en las encuestas y ha pasado de pedir a los suyos que no se confíen a que sueñen con casi una mayoría absoluta. ¿Cómo encara la recta final?

Es un mensaje compatible. Vamos favoritos, pero el candidato alternativo ha dicho que está dispuesto a gobernar perdiendo, por tanto, no nos vale solo con ganar. Si queremos gobernar y evitar el bloqueo que se nos hizo en 2015 y 2016 con el ‘no es no’, hemos de conseguir un excepcional resultado. El resumen es que hemos ganado un debate, que nos lo van a poner muy difícil y que la única papeleta que garantice que no va a haber bloqueo político postelectoral es la del PP.

¿Verá el debate del miércoles entre Sánchez, Díaz y Abascal?

Será imposible porque estaré en Las Palmas y en Tenerife, y vuelvo a las dos de la mañana a Valencia.

Ha sido presidente de Correos. ¿Cree que todos los votos solicitados van a poder tramitarse?

No lo tienen fácil, pero es imprescindible. El voto no es un objeto postal sino un derecho constitucional. Los sindicatos llevan criticando a la dirección de Correos, que tiene unas pérdidas de mil millones, desde hace cuatro años. La gobernanza de Correos ha sido inexperta. Los esfuerzos solicitados han sido racaneados y pospuestos y estamos en una situación de enorme excepcionalidad. Estamos hablando de más de medio millón de personas que no han recibido su voto y quedan horas.

Parafraseando a Pedro Sánchez, y descartada la mala fe, ¿ve insolvencia?

Tengo mucho cariño a esa empresa, hay muy buenos profesionales, pero tiene problemas de mala gobernanza desde que llegó Sánchez. No tengo ningún problema con la persona a la que ha nombrado, pero le dieron una de las empresas más complejas sin saber de gestión. Cuando había elecciones, poníamos refuerzo porque el voto es sagrado. Pero ahora los sindicatos nos advierten de que se ha contratado mal y tarde. Que no llegue el voto significa que una empresa del Estado te está impidiendo ejercer ese derecho.

¿Es posible adivinar a quién perjudica o beneficia ese voto?

Es curioso que el Gobierno nos haya descalificado por decir que se pueda votar. Que un jefe de la oposición esté pidiendo que se pueda votar y que al Gobierno le moleste acredita también lo que es el sanchismo.

Ha prometido que si llega a la Moncloa lo primero será auditar las cuentas, destituir a Tezanos y adelgazar el Consejo de Ministros. ¿Tiene un ‘plan b’ si tiene que gobernar en coalición?

Hay una serie de ministerios que tienen rango de secretaría de estado o de dirección general. No podemos tener un Ministerio de Consumo cuando las competencias están transferidas, no se puede romper el Ministerio de Seguridad Social y de Trabajo, el de Igualdad tiene 500 millones de presupuesto, menos que algunas consejerías autonómicas. Voy a modificar o suprimir al menos siete ministerios, con lo que conlleva de asesores, de secretarios de estado, de subsecretarios... Ante el hecho eventual de pactar o no, empezaríamos mal si copiamos el sanchismo en repartir ministerios sin contenido para que los socios se puedan sentir cómodos.

¿Igualdad dependería de Presidencia?

Sí. Tendríamos que hacer una diferenciación orgánica y funcional. Orgánicamente dependería de mí, funcionalmente podría depender de otro ministerio. Pero las políticas de igualdad tienen que ser transversales.

Vox se ha manifestado a favor del trasvase del Ebro y el PP-Aragón insiste en que no lo contempla. ¿Es una postura compartida por el partido en toda España?

El trasvase no debe entrar en la ecuación de la solución del agua en España. Hay argumentos sólidos que acreditan que esto no sería lo correcto y que antes de llegar a este tipo de decisiones hay que tomar otras muchas que pueden facilitar la solución del agua en Levante, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Es una posición muy consolidada del PP en Aragón y la respeto. Debemos hacer un plan nacional del agua, pero no tomaré decisiones de forma unilateral porque afecta a muchas comunidade. Priorizaré las infraestructuras dedicadas al agua: 40.000 millones en seis años. ¿Por qué perdemos un 20% de agua en la red de abastecimiento? ¿Por qué llevamos años sin hacer infraestructuras hídiricas? ¿Por qué se le ocurre al Gobierno demoler presas que son imprescindibles mientras no haya una red estratégica nacional del agua que garantice el suministro de una comunidad a otra?

Pero son azudes o infraestructuras obsoletas...

Que salvan comarcas. El otro día, en Extremadura, el presidente socialista Vara se plantó y le dijo a la vicepresidenta Ribera ‘esto no se tira’. Lo que parece pequeño en términos nacionales es determinante en términos locales. Hay que destinar mucho dinero a infraestructuras y tengo un equipo de trabajo estudiando los temas de agua. Llamaremos a los presidentes autonómicos y a partir de ahí no me verán decir que estoy planteando el trasvase del Ebro porque no tengo ninguna decisión a favor de ese trasvase y sé que para Aragón es un asunto determinante en el que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo. Es un asunto que no se puede banalizar ni utilizarlo para ganar unos votos en Valencia o en Andalucía.

¿Qué listón se pone para intentar el gobierno en solitario? ¿Empezaría por hablar con el PSOE?

Lo que está en mi mano es explicar que si el PP no saca un resultado contundente, Sánchez, aun perdiendo, intentará dos cosas: sumar con el independentismo de todo pelaje y condición, y, si no llega, abocar al PP a pactar con Vox. Su campaña electoral se basa en una gran contradicción, que es culpar al PP de pactar con Vox y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible para que no tenga otra alternativa. Eso es comportamiento fariseo. Lo que hago es decir a los españoles que el cambio es imprescindible. Otegi nunca ha mandado tanto en España y nunca ha estado a punto de mandar todavía más. El independentismo no omite la realidad. Rufián ha dicho que obligaron al PSOE a indultar a los independentistas catalanes. Este tipo de políticas, más la mala gestión social y económica, han de finalizar.

Si gobierna, recuperará el delito de sedición y tipificará el referéndum ilegal. ¿Cómo articularía la relación con la Generalitat de Cataluña?

Diciendo la verdad, si obtengo votos suficientes, a los ciudadanos catalanes y a los partidos independentistas.

¿Habrá mesa de diálogo?

No puedo dialogar con quienes han cometido delitos. Un código penal a la carta es antidemocrático y peligrosísimo. ¿Cómo voy a decirle a un señor de Aragón que él no tiene opinión sobre la declaración unilateral de independencia de una parte del territorio y eso solo lo voy a tratar con los independentistas? ¿Entonces el resto de españoles, los convertimos en españoles de segunda? ¿Vamos a negociar con las personas que delinquen si sus acciones y actuaciones y sentencias las dejamos sin efecto para mantenerme en el gobierno? No lo voy a hacer. Yo hablaré con los representantes de la Generalitat. No puedo hacer lo que ha hecho Sánchez. Voy a tipificar el tipo de referéndum ilegal y es bueno también para los independentistas porque estarían ante la disyuntiva de tener un problema con la justicia o evitarlo. Hay una diferencia entre un partido de estado y un partido que lo ha dejado de ser: en Barcelona iban a gobernar los independentistas y nosotros a cambio de nada hemos facilitado el gobierno del PSOE. Pasó lo mismo en Vitoria, donde iba a gobernar Bildu y le dimos la alcaldía al PSE.

Ha hablado de una reforma legal para que no vayan terroristas en listas electorales, ¿tendría apoyo mayoritario en el Congreso?

Los partidos constitucionalistas deberían votarla, aunque es verdad que el PSOE ha sido constitucionalista a ratos. Voy a pedir un informe al Consejo de Estado porque hay que ver si a un condenado por terrorismo se le puede impedir estar en una lista electoral finalizada su inhabilitación. Si encaja y es legal, lo haré. Si me advierten de su inconstitucionalidad, tendré dificultades. Pero lo mejor es decirle a la gente la verdad. En mi opinión, una persona con delitos de sangre no puede representar a las víctimas. Desde el punto de vista ético, es execrable. Ahora bien, si el terrorista manifiesta su arrepentimiento y colabora con la Justicia en el esclarecimiento de casi 380 asesinatos cuya autoría desconocemos, estamos ante otra cosa. Pero, cómo es posible que la directora de Gara, que ponía en la diana a personas que resultaban asesinadas, esté en el Congreso habiéndose blanqueado. O cómo podemos tener a personas condenadas por delitos de sangre como si fuesen un diputado más.

Habla de decir la verdad a la gente, pero el PSOE le acusa a usted ahora de mentir.

A Sánchez le salió mal el debate. Si yo fuese él, aceptaría que me ha salido mal y que le fue mejor a mi adversario político. Y tendría la humildad de reconocer que no he estado a la altura de lo que se esperaba de mí. Que Sánchez hable de decir la verdad es lo mismo que Bildu hable de reconocimiento de las víctimas. Tengo 11 folios con todas sus falsedades. Yo no soy Sánchez.

Europa ya habla de ajustes presupuestarios. ¿Cómo va a encajar esto con la bajada de impuestos o con la política de peajes?

No podemos enterarnos en un debate de que se van a poner peajes en todas las autovías y que Sánchez diga que es mentira. Nosotros hemos sido muy cautos en la política fiscal. Tenemos dos compromisos, reducir en los cien primeros días el IRPF a los que cobran menos de 40.000 euros y bajar temporalmente el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Sabemos lo que cuesta y tenemos una previsión. Tendremos que cumplir el déficit previsto para el 2024 y siguientes. ¿Creo que hay ineficiencia en el presupuesto del estado? Por supuesto, tenemos el mayor gasto burocrático de nuestra historia. Tenemos un conjunto de subvenciones absolutamente electoralista. Ahí tenemos una bolsa que no afecta a los servicios públicos. Y tenemos que generar ingresos a través del crecimiento.

¿Cuál es su propuesta?

Una política fiscal atractiva para los inversores y para que los patrimonios no se deslocalicen. Cuando hay seguridad jurídica, cuando hay previsibilidad, cuando hay un gobierno que no especula, la gente hace sus planes. Invertirán porque saben que no le van a meter un impuesto en diciembre con efectos de enero. Y, además, no se puede gravar la facturación de una compañía, sino los beneficios. Los impuestos a la banca y a las eléctricas están siendo admitidos a trámite en los juzgados, veremos cómo acaban. Y ya sería el máximo que tuviéramos que devolver el dinero de esos impuestos que gastó el mismo gobierno socialista que legisló de forma incorrecta, en la ley trans y del ‘solo sí es sí’, por ejemplo.

Eva Cárdenas, su pareja, tuvo que llevarle al debate de Atresmedia una carpeta que usted se había olvidado en casa. ¿Cómo está viviendo su familia esta campaña tan agitada?

Bien. Menos mal que ella estaba en Madrid porque no habría tenido el papel y el contrato que le enseñé a Sánchez para que gobierne la lista más votada y acreditar que quiere ser el primer presidente que quiere gobernar después de perder. Me salvó el debate porque es una persona que ha viajado mucho y sabe que lo que no se puede hacer es dudar, y me lo llevó rápidamente.