Diego Loras: "Este año en las fiestas de La Vaquilla he tenido que ir a ‘cocacolas’"

Recuperamos en esta campaña del 23-J las entrevistas más amables y ligeras con los principales candidatos en las que está prohibido hablar de política. La única regla en los diez minutos de encuentro es que no puede colarse en la conversación nada de programas, escaños o pactos. Al final, de regalo, a cada cual se le pide opinión sobre un personaje popular elegido al azar.

Ya es mala suerte que la campaña le coincida con las fiestas de La Vaquilla...

Sí. Pude estar, pude estar ‘en vaquillas’ pero no como me hubiese gustado… Digamos que tuve que estar bebiendo demasiada Coca Cola.

Había que mantener las formas y el protocolo...

Convenía hacerlo. Al final había que compaginar actos de campaña a la vez que estabas de fiesta.

¿Es usted muy de regañaos?

Soy muy de charanga: anima a todo el mundo y es para todas las edades. Mis padres proceden de pueblos pequeños y la charanga me evoca al verano y las fiestas. Me lo paso muy bien también con las orquestas, proporcionan una energía diferente.

Entrevista al candidato de Aragón Existe para el 23-J.

A su ‘jefe’ Guitarte también se lo pregunté en su día: ¿Se le da bien bailar?

Me defiendo bastante bien, no tengo nociones de ningún baile concreto, pero con charangas y orquestas me defiendo.

¿Y qué música le gusta escuchar?

Me gusta mucho Joaquín Sabina, es la banda sonora que me acompaña en los viajes.

Pues no es de mucho bailar...

No, no. Me quedo con Sabina por las letras, es un buen compositor y un gran poeta. También me gusta la Ronda de Boltaña, muy enraizada en la tierra.

¿De pequeño soñaba con ser futbolista?

Hubo una temporada que sí, como todos los chavales. La verdad es que nunca destaqué especialmente, aunque he sido siempre muy zaragocista. Lo que se me daba mejor es el voleibol, jugué en las categorías inferiores del C. V. Teruel.

¿Lleva el deporte en las venas?

No, no. Mi padre es un gran apasionado de la agricultura y la ganadería, es su trabajo a tiempo parcial, y los veranos los pasábamos trabajando en el pueblo. A mí me encantaba acompañarle en el tractor y la cosechadora. Lo disfrutaba hasta el punto de que llegué a pensar que sería agricultor, pero luego la vida me ha sorprendido.

La de agricultor no es una dedicación sencilla...

Es muy vocacional. La gente que se dedica al sector primario sabe que va a encontrar dificultades, que las condiciones suelen ser malas, pero lo hacen porque les apasiona.

¿Qué planes de verano tenía antes de convocatoria electoral?

Me iba a ir con amigos a Asturias y Portugal y eso, efectivamente, se acabó.

"Me hubiera gustado vivir la época de la Transición, hay quienes la mitifican y quienes piensan lo contrario"

¿Pero ellos siguen yendo sin usted?

Sí, sí, ellos van. Espero que se porten bien y no me manden muchas fotos para dar envidia.

¿Es viajar una de sus aficiones?

Sí, es una de mis pasiones. Es difícil encontrar espacios y momentos para poder hacer viajes largos, pero me gustan mucho también las escapadas de fin de semana para poder descubrir lugares nuevos. Con la pandemia, cuando no podíamos salir de la provincia o la comunidad, redescubrimos lo que tenemos cerca y me encantó hacer viajecitos, por ejemplo, por el Maestrazgo aunque fuera de una o dos noches.

¿Cuál sería su viaje soñado?

De los que ya he podido hacer, me quedo con Kenia. Descubrir África me gustó mucho. Ahora me encantaría ir a China. Creo que son los contrastes los que hacen de los viajes algo especial y allí debe ser todo muy diferente y me encanta el reto de integrarte en la cultura local.

Una pregunta recurrente: ¿Es usuario de redes sociales? ¿Se pasa el día actualizándolas?

Soy de twitter, es la red que uso diariamente. También tengo perfiles en Instagram y en Facebook, pero Twitter me parece la más interesante.

Es un poco la jungla, allí hay mucho ‘hate’, que dicen los jóvenes.

Lo hay, claro, pero si la sabes usar es una red donde te puedes informar, contactar con gente, seguir enlaces a otros sitios… Así no lees solo un periódico u otro, y creo que es útil para elaborar una opinión si haces el esfuerzo de seguir perfiles de distintas tendencias. Es verdad que hay ‘haterío’, pero yo no me suelo meter en respuestas provocadoras ni en hilos espinosos.

Diego Loras, en un momento de la entrevista. Guillermo Mestre

¿Cuál es el símbolo de Whatsapp que más utiliza?

El del tipo que guiña el ojo con la lengua fuera me parece muy socarrón.

¿La prensa del corazón le interesa? ¿Sabe que Tamara Falcó les ha contraprogramado la campaña?

Algo me ha llegado, pero no me he comprado el ‘Hola’. Espero que la boda no afecte a los votantes ni haya más abstención por estas cosas...

Confiéseme un ‘guilty pleasure’, un pequeño placer culpable…

En Teruel tenemos una carne buenísima y a veces como más de lo que debería. Tenemos alimento muy bueno y hay que aprovecharlo.

¿En que época histórica le hubiera gustado vivir?

Ahora que hablamos tanto de la polarización en la política me hubiera gustado vivir la Transición. Ves que hay gente que la mitifica mucho, otros que dicen lo contrario... Me hubiera gustado vivirla y ver lo que de verdad ocurrió porque es un momento muy importante de la historia de nuestro país. El otro día, por cierto, volví a ver la película ‘El disputado voto del señor Cayo’.

¿Cómo lleva la campaña? ¿Deseando que acabe ya?

Es una parte muy interesante de la vida política. Hablas mucho con la gente y puedes hacer cosas que el resto de la actividad parlamentaria te impide. Yo he estado trabajando con Tomás en el Congreso y ahora es interesante ir a los pueblos, escuchar a la gente, ver cómo reaccionan a tus propuestas, es un buen termómetro...

¿Los vecinos le han puesto en algún aprieto?

Ahí estás ‘off the record’, fuera de cámaras, respondes con naturalidad y se entiende que todo se dice por algo y, a veces, con un tono fuerte.

¿Qué ha dejado de hacer por los rigores de la campaña?

Leer me gusta mucho, pero ahora llego tan cansado y tan tarde a casa todos los días, que parece que voy descontando horas al despertador. Las aficiones se dejan a un lado.

Oiga, sabe que le tengo que hacer un jueguecito para pedirle una valoración de la persona que aparezca tras el nombre y el color que me diga.

El 3. El color azul.

Le ha tocado Miguel Bosé...

Como cantante a mi madre le gustaba mucho y nos lo ponía en el coche de pequeños. Luego, durante la pandemia, su desconfianza de la ciencia hizo que se me cayera el mito. Mejor que se hubiese mantenido como cantante solo...