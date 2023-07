"Hábleme de cualquier cosa... excepto de política"

De la boda de Tamara Falcó a las canciones de Joaquín Sabina. De la civilización minoica a la Europa de la Segunda Guerra Mundial. De los ‘minions’ a las charangas de los pueblos. De todo esto y mucho más hablan los candidatos electorales cuando se les prohíbe que menten el tema político. A partir de este lunes en Heraldo.es se irán colgando una serie de entrevistas de diez minutos de duración con cada uno de los aspirantes al Congreso en la que solo existe una regla: está prohibido hablar de pactos, escaños, encuestas y programas, siempre y cuando estos no sean televisivos. La mayoría de los políticos reconocen que la convocatoria electoral les pilló por sorpresa cuando ya tenían su verano planificado y, a la vez, todos esperan no tener tiempo de recuperar sus planes tras el 23-J, porque eso significará que han sido elegidos. En esta nueva tanda de la serie ‘No me hable de política’, los candidatos tendrán también que dar su opinión sobre un personaje de actualidad, elegido al azar, a través de un comecocos de colorines. Ana Obregón, Rosalía, Ibai Llanos o Miguel Bosé son algunas de las opciones...

✉️ Pilar Alegría (PSOE) Aún restan seis días, pero Pilar Alegría tiene claro que en la jornada de reflexión irá a su pueblo (La Zaida) para pasar el día en familia y, si es posible, cenar en el bar de la piscina. La candidata del PSOE dice que en agosto tratará de rascar días para ir a las fiestas porque le encanta ir al chupinazo, al baile de la orquesta y a la peña donde se reencuentra "con los amigos de siempre". Desde pequeña –dice la ministra–, el mundo de la enseñanza siempre le atrajo y por ello hizo magisterio. «También me hubiera gustado hacer psicología y no descarto volver a estudiar, ahora ya sin presión», dice. Alegría es muy diestra (ejem) utilizando las redes sociales y cuenta que Instagram es su favorita y que TikTok le cuesta un poco más e, incluso, le hace sentir algo mayor. La aspirante socialista es melómana como muestran sus listas de Spotify, donde puede apreciarse su predilección por la música indie. Es más, para hacer una réplica en el Senado no tuvo inconveniente en citar una letra de Rosalía, a quien admira y de la que dice que "defiende como pocas los derechos de la mujer y la igualdad".

✉️ Pedro Navarro (PP) ¿Quién hubiera dicho que Pedro Navarro tiene una pasión oculta que responde al nombre de ‘hatha yoga’? El candidato del PP lo practica desde hace cuatro años y siempre lleva una esterilla de yoga en la maleta del coche cuando va y viene de Madrid. "Si estoy delgado es gracias al yoga", dice Navarro, si bien le da más importancia a que practicar esta disciplina le ayuda más mental que físicamente. El aspirante del PP cuenta que ya desde el colegio le encantaba la política y que "con 12 años en clase me llamaban ‘presidente’". Eso no quita para que tenga otras inquietudes como la música y entre sus recomendaciones figuran Izal, el pop británico de los 90, grupos como Ocean Colour Scene o, "por supuesto, El Niño Gusano". "Aquí donde me ves, he ido mucho al festival de Benicasim, tienda de campaña incluida", dice. Navarro se confiesa "un poco provocador" en los hilos de Twitter, dice ser un enamorado de Irlanda –donde aprendió a beber cerveza pero también te– y ahora está inmerso en la lectura de ‘Serenata para Nadia’, de Livaneli, "recomendado por la Librería París".

✉️ Pedro Fernández (Vox) Podría decirse que los calcetines de Pedro Fernández tienen algo mágico. A él, al menos, le cambian el ánimo y hacen ir todo el día con una sonrisa. "El 21 de marzo es el día para sensibilizar sobre el síndrome de Down y se celebra poniéndose unos calcetines desparejados y muy llamativos", explica el candidato de Vox, que ha decidido hacer de este gesto una rutina y siempre lleva calcetines "llamativos y divertidos": el día de la entrevista, unos verdes y con pelotas de golf. Fernández muestra durante la conversación su admiración por los médicos, a quienes considera que desde la pandemia se les tiene algo más arrinconados, dado que se ha olvidado "el esfuerzo que hicieron para salvar vidas". El aspirante de la extrema derecha acostumbra a veranear en la localidad murciana de Cabo de Palos, pero asegura que este 2023 aún no tenía planes de viajes porque algo le hacía intuir que el adelanto electoral podía producirse. En campaña, sobre todo, echa de menos a su hijo, con quien está leyendo ‘El Principito’ y al que le trata de hacer entender que "lo esencial es invisible a los ojos".

✉️ Jorge Pueyo (Sumar) Jorge Pueyo reconoce que en los ‘canutazos’ de los informativos encapsulados en 17 segundos le cuesta "ser natural" y decir lo que quiere a su manera, pero en la entrevista ‘no política’ de Heraldo.es el candidato de Sumar se siente más libre para charrar de vacaciones (que no coge desde hace cuatro años), de baloncesto, de su amor por la montaña... A Pueyo no le molesta que se le llame ‘el Broncano aragonés’, pero cree que tampoco es acertado el símil, dado que él no utiliza el humor por el humor, ni la risa por la risa, sino que "siempre ha sido medio al servicio de un proyecto de divulgación lingüística". Reconoce el candidato de Sumar que está bastante enganchado a las redes sociales y que estos días le cuesta dormir, pero se ha aficionado a una canal sobre mitología clásica (‘Forgotten heroes’) que es mano de santo para conciliar el sueño. Conocido es su amor por la historia aragonesa, más sorprendente resulta su (justificado) interés por la civilización minoica y Pueyo, por último, dice que espera que pase el 23-J para –salga elegido o no– celebrar una fiesta con sus amigos.