El joven acuchillado por su expareja en Broto no presentaba heridas defensivas

La Guardia Civil agotará el plazo máximo de detención de 72 horas que le permite la ley y trasladará este martes a Daniela V., de 22 años, a los Juzgados de Boltaña para que preste declaración como presunta autora del homicidio de su exnovio, Geovanny Valencia, de 26. Una vez el juez encargado del caso oiga su testimonio, deberá decidir si entra en prisión provisional o por el contrario queda en libertad con algún tipo de medida después de que ella misma confesara los hechos durante la reconstrucción del crimen realizada el domingo en el domicilio de la víctima en la pequeña localidad de Broto, donde se cometió.

Las investigaciones de la Policía Judicial de Jaca y Huesca han continuado para tratar de esclarecer todas las circunstancias que desembocaron en la muerte violenta de este joven de origen colombiano -como su expareja– que desde hace un año aproximadamente regentaba su propio restaurante en el pueblo de Broto, Casa Vallés, tras hacerse cargo del negocio a raíz de la jubilación de sus anteriores dueños.

A falta de conocer los resultados de la autopsia practicada en Huesca, fuentes próximas al caso han asegurado que ni la víctima ni la detenida presentaban heridas defensivas pese a que también han ratificado, como mantuvo Daniela V. durante la reconstrucción de los hechos, que la agresión mortal se produjo en el transcurso de una discusión entre ambos. De ahí que se baraje la hipótesis de que las cuchilladas no llegaran como consecuencia de un forcejeo durante una pelea, sino tal vez como un arrebato.

Solo pequeñas magulladuras

En el caso de la joven, cuando fue arrestada la misma tarde del sábado en Yebra de Basa solo tenía pequeñas magulladuras que no revestían especial importancia. Aun así, la Guardia Civil la trasladó al centro de salud de Aínsa para someterla a un reconocimiento médico antes de conducirla al cuartel de Boltaña.

Con todo, tendrán que ser los forenses en última instancia los que determinen la causa de esas lesiones y si es posible sostener el argumento de la legítima defensa en el transcurso de una pelea, hacia donde parece encaminarse la estrategia de la defensa.

Su abogado, Eladio Mateo Ayala, afirmó al término de la reconstrucción que su cliente había admitido haber sido ella la que lo mató. Una confesión que los investigadores trataron de corroborar durante la hora y media que estuvieron con Daniela V. en el domicilio para que explicara detalladamente cómo cometió la agresión y qué había ocurrido en los momentos previos y posteriores a la misma.

La presunta homicida y la víctima habían mantenido una relación sentimental hasta el pasado verano, cuando ella además dejó de trabajar con él en su establecimiento de hostelería. Al parecer, coincidió en el tiempo con el inicio de una nueva relación con otro chico, también de origen colombiano. A finales de la semana pasada, Geovanny y Daniela mantuvieron una acalorada discusión en plena calle, en Broto, con algunos vecinos de testigos.

El arma, recuperada

De momento no ha trascendido si Geovanny Valencia falleció en el acto al ser acuchillado o quedó malherido, ni tampoco la hora a la que se produjeron los hechos. No obstante, cuando la Guardia Civil acudió a la vivienda a primera hora de la mañana del sábado, tras la denuncia de desaparición de la familia de Daniela V., ya no pudo hacer nada por salvar la vida del joven colombiano, que yacía muerto por heridas de arma blanca. El cuchillo con el que presuntamente se cometió la agresión ha sido recuperado por la Guardia Civil.

Entre las diferentes líneas de investigación, se incluyó desde un principio la posible participación de terceras personas, especialmente dada la diferencia física entre la detenida y el joven acuchillado ya que este último era más corpulento. Sin embargo, las pesquisas practicadas han permitido descartar por completo que pudiera estar implicada alguna persona más en la agresión mortal. Por ello, se considera a Daniela V. como la única autora posible del homicidio.

Todas las diligencias serán entregadas este martes al mediodía por la Guardia Civil en los Juzgados de Boltaña. También conducirán allí a la joven, después de permanecer detenida tres días en el cuartel de esta misma localidad.

Mientras, el pequeño pueblo de Broto, de apenas 500 habitantes, sigue conmocionado. Las banderas permanecían este lunes a media asta en la fachada del Ayuntamiento después de que el pleno acordara el domingo declarar tres días de luto –hasta las 23.59 de hoy– y manifestar "la condolencia y solidaridad" con la familia de la víctima, y su preocupación porque "este suceso puntual empañe la convivencia pacífica del lugar". Este lunes, eran pocos los vecinos que querían hablar sobre lo sucedido. Además, la actividad era menor que en cualquier otro día laborable ya que al ser lunes, muchos negocios tienen la costumbre de tomar un descanso.

Los padres de Geovanny, que llegaron el pasado verano a Broto para ayudarle en el negocio, no estuvieron en la localidad. Mientras, los padres de Daniela V. siguen en Colombia, donde viajaron el pasado otoño para pasar una temporada aunque en principio tenían pensado regresar esta misma semana. Ambos domicilios familiares se encuentran separados por menos de 100 metros de distancia y también están muy cerca del restaurante Casa Vallés que dirigía la víctima.

Huyó hasta Yebra de Basa "desorientada"

La principal sospechosa del crimen de Geovanny Valencia estuvo casi siete horas en busca y captura, desde que la Guardia Civil halló el cadáver de su expareja en su domicilio a las 9.00 hasta que fue localizada a las 16.00 en la localidad de Yebra de Basa, situada a unos 30 kilómetros de Broto. Hasta allí llegó en su propio coche y, al parecer, este extraño comportamiento no obedeció a que tuviera algún tipo de vínculo de amistad o familiar con algún vecino de esta localidad cercana a Sabiñánigo, sino más bien a un posible estado de "desorientación" relacionado, quizá, con el shock por lo sucedido. La Guardia Civil trasladó en una grúa el vehículo –parecía tener rastros de barro– hasta el cuartel de Boltaña, donde este lunes permanecía estacionado tras haber sido inspeccionado por la Policía Judicial.