La familia de la detenida por el crimen de Broto: "Jamás lo hubiéramos imaginado"

"Aún no nos lo podemos creer. Jamás en la vida nos lo hubiéramos imaginado". Son palabras de Jonathan, primo de Daniela V. y amigo de Geovanny Valencia, que este lunes recibió el apoyo y el aliento de muchos vecinos que quisieron transmitir su solidaridad a las familias de los dos implicados en el crimen de Broto.

Jonathan, que lleva cinco años residiendo ya en Broto, afirmó que le tenía "mucho cariño" a Geovanny y que es "una gran pena" lo ocurrido. Aseguró que cuando su prima y el fallecido rompieron su relación hace ya varios meses les "sorprendió". No obstante, desconoce si habían tenido alguna discusión en los últimos días y si actualmente Daniela V. tenía una nueva relación con otro chico. "Yo no les he visto juntos nunca, son rumores", dijo este joven que trabaja en un supermercado situado justo enfrente del restaurante Casa Vallés. "No salimos mucho, vamos del trabajo a casa", señaló.

Los padres de Daniela V. están ahora en Colombia –su padre trabaja en Torla y su madre en un hotel de Broto– por lo que en su ausencia, se ha hecho cargo de las gestiones una tía que vive también en Huesca.

María Luisa Monclús, que reside en una casa cerca de los domicilios de las dos familias, se acercó a Jonathan para darle ánimos. Esta vecina de Broto conoce tanto a Daniela como a Giovanny. "Lo apreciábamos mucho todo el mundo. Era muy majo, abierto y formal", lamentó. La víctima llegó a preguntarles si les podía alquila el bar que ellos tenían en el bajo de su propia casa. "Le dijimos que no porque mi marido y yo somos ya mayores y no queríamos complicarnos la vida, y entonces cogió otro", recordó.

También tuvo buenas palabras para los dos Margareth Brici, una vecina de origen rumano que lleva ya 14 años residiendo en Broto. "Él era un chico muy bueno, trabajador y nunca se había peleado con nadie. Y ella también es muy tranquila y muy querida. Fueron pareja mucho tiempo pero luego no sé qué pasó entre ellos y se separaron. Cuando me enteré de lo que había pasado, no me lo podía creer", confesó.