Las croquetas inclusivas de Carmelo Bosque y Down Huesca

La Asociación Down Huesca lleva desde hace tres años inmersa en un sabroso proyecto de inclusión social consistente en la elaboración de forma artesanal de croquetas de varios sabores y su comercialización en distintos puntos de venta de la provincia.

El proyecto empresarial, denominado ‘Deleita inclusión’, es fruto de la fusión del chef oscense con estrella Michelín Carmelo Bosque y de la Asociación Down Huesca. Hace tres años, el compromiso social de este cocinero y su visión empresarial le llevaron a diseñar un producto alimenticio básico en todos los hogares y barras de bar, la croqueta, que hoy 16 de enero celebra su Día Mundial. En las instalaciones del restaurante Castillo de San Luis y gracias a la concesión de un taller de empleo de cocina del INAEM cuatro jóvenes con síndrome de Down se formaron bajo la tutela del equipo de Carmelo Bosque.

Tres fueron los sabores elegidos, espinacas con roquefort, de bacon y de jamón, y su comercialización bajo el nombre de ‘La Boca Down’ se realiza en los Supermercado Alto Aragón, en Julián Mairal de Barbastro, en el establecimiento Iberjabugo de la ciudad del Vero, en Melsa, a través de Comercial Garijo, congelados Las Mellizas y en algunos restaurantes de Huesca como El Flor y Lillas Pastia.

Las croquetas de Down Huesca tienen dos tamaños: de aperitivo, de 15 gramos, y el croquetón de 60 y 80 gramos. Todo el proceso es artesano: La croqueta mas pequeña se corta con máquina pero se acaba a mano, siguiendo la receta elaborada por los cocineros Carmelo e Idoia, responsable de la elaboración del producto.

Los cuatro jóvenes de Down Huesca que elaboran croquetas con el equipo de Carmelo Bosque Down Huesca

En estos momentos están trabajando en este proyecto empresarial dos cocineros y cuatro jóvenes de la asociación de lunes a viernes en el Castillo de San Luis en Huesca. Desde hace unos meses se están haciendo algunos cambios en el ámbito empresarial para mejorar la producción y la comercialización lo que permitirá la entrada de otros jóvenes al mundo laboral, según explican desde Down Huesca.

El responsable de Iberjabugo en Barbastro, Ramón Garuz, tuvo claro desde el principio que entre sus carta de tapas de degustación debía incluir a las croquetas. “Me decidí porque es un producto artesano y están muy ricas, y encima si ayudas a un proyecto como el de la Asociación Down Huesca pues mucho mejor”, cuenta. Entre sus clientes “gustan mucho y repiten”, explica. Su éxito ha sido tal que en varias ferias y muestras gastronómicas a las que acude se han llegado a agotar. “Las croquetas están muy buenas, es algo que vemos en las ferias porque la gente lo valoran. Muchos no saben que las hacen jóvenes de Down Huesca y yo se los explico porque da un valor añadido al producto”, cuenta.