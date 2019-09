Las croquetas perfectas existen: cinco errores que te alejan de conseguirlas

Preparar una bechamel sin grumos y sabrosa está al alcance de cualquiera. Eso sí, requiere de paciencia y buena mano, pues el secreto de esta salsa está en las vueltas que se le da . Además, en el caso de las croquetas es fundamental que no nos quede blanda ni dura, sino cremosa y consistente ; y lo lograremos respetando las cantidades de harina y leche. No obstante, es importante tener en cuenta que, dependiendo del sabor del relleno (jamón, bacalao, pollo, queso...), la bechamel tendrá que ser más clara o espesa y, en función de la mezcla, rectificar hasta lograr el resultado oportuno.

No preocuparnos por la bechamel

Las croquetas, como las patatas fritas perfectas , deben hacerse siempre en dos tiempos, ya que si no dejamos reposar el relleno y enfriarse , será imposible que podamos darles la forma deseada sin que se nos peguen a las manos. Lo mejor es que estén al menos medio día en la nevera.

No respetar los tiempos

4

Croquetas desiguales

Dominado el rebozado perfecto, llega el momento de dar forma y tamaño a nuestras croquetas. Y no, no vale hacerlo de cualquier forma, ya que, si no, a la hora de freirlas se quemarán o quedarán crudas. Es fundamental que todas las bolas que hagamos tengan las mismas dimensiones, pues, además de mejorar la estética, este factor favorecerá que se cocinen bien.