¿Qué se comerá en las escuelas de Aragón en los próximos 4 años?

Comidas hechas a cientos de kilómetros hace semanas y posteriormente congeladas o cocinadas en las instalaciones de los colegios, pero con alimentos congelados, "incluso los puerros". Esta es la base de la alimentación en muchos colegios de Aragón, donde además, según esgrimen tanto familias como equipos directivos, en los últimos tiempos se ha notado una "bajada tanto de la calidad como de la cantidad".

"Un día los niños pueden comer comida precocinada, pero no todos los días. No puede ser un planteamiento a largo plazo", critica Genaro Delgado, portavoz de la plataforma Come Pública, quien reconoce que en las últimas licitaciones se han dado "cambios y mejoras en la buena dirección, pero un poco tímidos", y que también hay centros en los que, con cocina propias, se come bien. Por ello, reclama una apuesta por que todos los centros cuenten con sus propias cocinas.

Así se abordó esta semana en la charla ‘¿Quieres saber qué se comerá en las escuelas en los próximos 4 años?’, que se llevó a cabo en Zaragoza y que el próximo jueves, 22 de febrero, se replicará en Huesca. "Cuando no hay cocina y la comida se procesa en polígonos industriales, la calidad es tremendamente más baja. Utilizan más pastas de pescado, pastas de carne, aditivos... Son seguros, pero no nutritivos y a largo plazo tienen un riesgo para la salud", puntualiza Delgado.

En este sentido, reclama una "mayor calidad" de los alimentos, apostando por "la comida fresca y de proximidad". "Se están acostumbrando a comer sabores ácidos, productos procesados…", apostilla. Y lamenta, en pleno proceso de adjudicación de los comedores, que el diseño de las licitaciones esté ligado al precio. "En muchos casos se echa del espacio productivo a pequeñas empresas porque se ponen condiciones de solvencia muy altas", relata.

Piden que se valore su opinión

Desde su punto de vista, se debería apostar por otros modelos de contratación "más adecuados" como los acuerdos marco, "para reducir la temporalidad, facilitar la renovación de licitaciones y dar más flexibilidad". Asimismo, reclama en estas licitaciones un seguimiento efectivo y activo por parte de las familias y los centros.

En este sentido, desde la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) defienden que se ponga en marcha un programa paulatino para que se deje de lado la línea fría y mientras tanto, en las licitaciones, se tenga en cuenta su opinión. "Actualmente rellanamos un papel con las incidencias que no sirve de nada. No decimos que se base en ese documento, pero que, partiendo de la base económica, esta opinión pueda servir para decantarse por una u otra empresa", señalan.

También desde la plataforma Come Pública se reclama un "seguimiento constante" que permita valorar lo que pasa en los comedores y llegar a un "acuerdo de mínimos" para que, gobierne quien gobierne, se asegure la calidad de la alimentación.

En estos momentos, según los datos facilitados por el Departamento de Educación, hay 232 comedores escolares públicos en la Comunidad. De ellos, más de la mitad tienen ya cocina ‘in situ’ (127), mientras que 97 se gestionan a través de la línea fría –la comida llega a los centros ya cocinada y congelada para después calentarla– y ocho cuentan con línea caliente –los platos que se dan a los escolares se han preparado en una cocina externa ese mismo día y se han trasladado al centro–.

La situación, no obstante, es muy dispar entre provincias. Prácticamente todos los centros de Huesca (47 de 55) cuentan con cocinas ‘in situ’. El resto son los 8 de línea caliente que hay en la Comunidad. Ningún niño de la provincia, por tanto, come por línea fría. En Teruel, la mitad son con cocina propia y la otra mitad, de línea fría. Es en Zaragoza donde más prolifera la línea fría, con 85 de los 153 existentes. En el resto cuentan con cocina propia. Además, 41 centros de Zaragoza han pedido la puesta en marcha de la cocina ‘in situ’, mientras que en Teruel hay dos solicitudes pendientes de línea caliente.

El objetivo marcado por el Departamento de Educación para esta legislatura es poder iniciar un cambio, gradual y donde sea posible, de líneas frías a líneas calientes. En este sentido, Delgado celebra que finalmente se haya producido "una modificación presupuestaria para estudiar posibilidades de mejora de los comedores". "Creemos que se están construyendo las bases", recalca.

En estos momentos, explica, se están recogiendo firmas y se quiere impulsar el pacto del María Moliner, un acuerdo alcanzado el año pasado por todos los partidos políticos. De hecho, en el último pleno de las Cortes se aprobó una Proposición no de Ley (PNL) de CHA para instar al Gobierno de Aragón a "mejorar la calidad del servicio", cuyo precio para las familias está congelado desde 2015 en 86 euros al mes. A inicios de este curso los comedores escolares atendían a 29.097 menores.

Las nuevas empresas comienzan a gestionar los 47 centros afectados

Después de dos semanas de incertidumbre para los trabajadores, familias y equipos directivos, finalmente este lunes las nuevas empresas asumirán la gestión de los 47 comedores escolares afectados por la quiebra de Combi Catering.

En Teruel, serán Aramark y Serunion, que quedaron segundas en la licitación. El mismo criterio se ha aplicado en Huesca, donde los centros afectados pasarán a estar gestionados por Aramark. Esta empresa también se encargará de los de Zaragoza, donde todavía "no había licitación de contrato".

Según explicó Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y FP, en la provincia zaragozana se invitó a todas las empresas que trabajan allí y se optó como criterio "a la segunda que también estaba en la anterior licitación". Recordó que el Gobierno de Aragón ha trabajado "con total intensidad" para solucionar el problema y que "no se ven afectados ni alumnos ni trabajadores".