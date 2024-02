Hasta 54 comedores escolares de Aragón, pendientes de las dificultades económicas de la empresa gestora

Al menos los trabajadores y usuarios de 54 comedores escolares de Aragón se podrían ver afectados por la situación económica de la empresa Combi Catering (cuya razón social es Comer Bien), que va a entrar en concurso de acreedores. Este revés ya ha obligado a que, en Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona modifique de urgencia la gestión de 42 guarderías públicas. Su solución se basa en repartir el servicio afectado entre las empresas del resto de escuelas infantiles de la ciudad, mientras que también se ha autorizado a los equipos directivos para que puedan adquirir alimentos si es necesario.

En la comunidad aragonesa, la situación todavía no se encuentra en este punto, aunque, según apuntan desde CC. OO., las empleadas no han cobrado el último mes. "Cuando se produzca el concurso de acreedores, se deberá asignar el servicio a la empresa que se quedó segunda en la licitación y las trabajadoras quedarán subrogadas y sus puestos de trabajo no peligrarán", especifican, al tiempo que piden a la Administración "celeridad en los trámites" puesto que coinciden, además, con la nueva licitación del servicio que está en estos momentos en marcha.

Según confirmaron fuentes del Departamento de Educación, este viernes está prevista una reunión con la compañía para abordar esta cuestión y determinar la mejor solución posible para que el servicio no se vea afectado en ningún momento. La provincia de Zaragoza, con 26, es la que cuenta con más centros gestionados por esta empresa, mientras que en Huesca son 19 y en Teruel, 9.

Este contratiempo se produce justo cuando la consejería que dirige Claudia Pérez Forniés está inmersa en la licitación del servicio en las tres provincias. Zaragoza es la que se encuentra, en estos momentos, menos avanzada, puesto que todavía está abierto, después de tres ampliaciones, el periodo para presentar ofertas.

La licitación está dividida en 19 lotes, los seis primeros son de cocina 'in situ', mientras que del 7 al 18 corresponden a la modalidad de línea fría. El último es para la atención y cuidado del alumnado. El presupuesto base para la licitación es de 47,5 millones de euros, sin impuestos, y la intención es que funcione durante este curso y el próximo, con opción de prorrogarse durante otro más, es decir, hasta junio de 2026.

En proceso en la provincia turolense está en fase de evaluación. Se ofertan siete lotes por un importe de 3,8 millones de euros sin impuestos y curiosamente la empresa Comer Bien es una de las que se ha presentado a alguno de ellos.

En Huesca, según el portal de contratación, se publicó la adjudicación hace poco más de un mes. Allí se ofertaban nueve lotes -siete de cocina 'in situ' y dos de cáterin en caliente- por 8,8 millones de euros, sin impuestos. Solo uno de ellos, de cocina 'in situ' en tres centros y licitado por 616.105 euros (sin impuestos), se ha quedado desierto.

Cabe destacar que otros dos han sido adjudicados precisamente a la empresa Comer Bien, por lo que las decisiones que se tomen también afectarán a esta licitación. Uno daría servicio de cáterin caliente a cinco centros de la provincia por algo más de 2 millones de euros, mientras que otro es de cocina 'in situ' en tres colegios, ofertado por 652.977 euros, en ambos casos sin tener en cuenta los impuestos.

La situación del Cerbuna

Los comedores escolares no son los únicos que están teniendo dificultades. Los más de 260 estudiantes del colegio mayor Pedro Cerbuna llevan desde la pasada semana sin comedor. El servicio salió a licitación en noviembre, pero se quedó desierto. Y mientras que la Universidad de Zaragoza vuelve a sacarlo y consigue que alguien se interese en su gestión, estos jóvenes se están buscando la vida para organizarse, puesto que ya no tienen a su libre disposición los servicios de desayuno, comida y cena durante los siete días de la semana (a excepción de la cena del domingo). Eso sí, de momento, el campus público aragonés acordó reducir su cuota mensual de 775 euros a 220 ante la falta de este servicio.