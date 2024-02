Soy científica, vivo en tu barrio: "No somos extraordinarias, no hace falta serlo. Si te gusta la ciencia, no te cierres puertas"

"Si cuando era pequeña alguien me hubiese hecho ‘spoiler’ de mi futuro y hubiese podido verme en esta campaña de ‘Soy científica. Vivo en tu barrio’, me habría parecido tan increíble como verme vestida de astronauta en una campaña de la NASA", confiesa Rosaura Pérez Pe. Hoy trabaja en el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón de Unizar y su historia es una de las once que forman la exposición que puede visitarse en el parque Grande de Zaragoza. Su propósito es justamente romper con los estereotipos que una persona como ella se encontró hace unas décadas: "Nunca me planteé ser científica de pequeña, en aquella época no tenían gran notoriedad los referentes femeninos en la ciencia y, al menos yo, relacionaba científico (así, en masculino), con personas que hoy llamaríamos ‘frikis’".

A su compañera Ana Lázaro, ingeniera química en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar), esta campaña le gusta "por ese mensaje: si te gusta, si quieres dedicarte a la ciencia, no te pongas límites". En el 11F, proclama: "No somos extraordinarias, no hace falta serlo, y nos gustaría que fuésemos más". Y aconseja que "si te gusta la ciencia en cualquiera de sus campos, no te cierres puertas, anímate".

Para Rosaura Pérez, dedicarse a la investigación es "retador y fascinante, algo que engancha y atrapa para siempre". Pero, al mismo tiempo, es realista cuando afirma que "no todo son luces", porque dedicarse a la investigación también es muy absorbente. En su caso, siempre ha tenido el apoyo de su familia, "primero mis padres, que me apoyaron y animaron en esa larga etapa formativa, y después mi marido y mis hijas, que entienden y respetan mis horarios de trabajo, a veces un poco extensos. Juntos hacemos un gran equipo", asegura. Como mujer, no ha sentido que lo tuviese más difícil que sus compañeros, "quizás las compañeras que me precedieron allanaron el camino y, afortunadamente, la mentalidad de la sociedad respecto a los roles masculino y femenino ha cambiado".

En opinión de Milagros Medina, investigadora en el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI-Unizar), el mayor reto para las mujeres es "compaginar la carrera investigadora con la vida privada y familiar sin autoimponernos limitaciones, compartiendo con nuestros entornos familiares y sociales la responsabilidad doméstica o de cuidados que tradicionalmente nos han acompañado. Y aquí es donde necesitamos una sociedad más igualitaria".

El campo de Pepa Martínez Pérez "está fuertemente dominado por hombres, especialmente en el norte de Europa, donde la presencia de mujeres es mínima. Como consecuencia, las dificultades que afrontamos nosotras son mayores que las que ellos encuentran. Lo que es peor, esta diferencia es aún más acusada al avanzar en la carrera investigadora". En su experiencia –hoy investiga en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, CSIC-Unizar)–, el ambiente de trabajo es mucho más rico y productivo cuando es diverso. No quiero seguir siendo una minoría. ¡Sin nosotras, todos salimos perdiendo!".

Herminia I. Calvete Fernández, matemática en el Instituto Universitario de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza Marta Marco

Herminia I. Calvete, matemática en IUMA

Cuando era pequeña, las matemáticas me encantaban, porque eran un lenguaje en el que, si usabas las reglas, los resultados salían. Así que no tuve dudas, estudiaría Matemáticas. Nada más terminar la carrera, entré como profesora ayudante en lo que en aquel momento era el Departamento de Estadística y comencé a realizar el doctorado. Descubrí que, además de investigar y seguir estudiando, me encantaba dar clases. Mirar las expresiones de los estudiantes y comprobar que ‘ponen cara’ de entender las cosas es tremendamente satisfactorio. Mi especialidad es la investigación operativa que, en pocas palabras, consiste en aplicar las matemáticas para ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones más informadas. Soy catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Zaragoza.

Pepa Martínez Pérez, física experimental en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Unizar) Marta Marco

Pepa Martínez, física experimental en INMA

Mi vocación comenzó cuando mis hermanas mayores me leían libros sobre ciencia. Lo que más me enganchó fue aprender sobre el origen del universo, el origen de la vida y la evolución. Durante la universidad, fui interesándome por la investigación. Desde entonces, he trabajado en Italia y Alemania, he sido mamá de tres preciosos niños y, actualmente, me dedico al área de las tecnologías cuánticas. Soy científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Unizar). En mi grupo desarrollamos circuitos superconductores para estudiar materiales magnéticos con aplicaciones en tecnologías cuánticas como la computación y los sensores cuánticos.

Carmen Marta Lazo, catedrática de Periodismo en la Universidad de Zaragoza Marta Marco

Carmen Marta, comunicación y periodismo

Desde niña he crecido entre aulas porque mis padres eran profesores y despertaron en mí la vocación por enseñar a aprender. Al mismo tiempo, desde siempre me ha gustado escuchar la radio y ver la televisión, para analizar la información y compararla en unos y otros medios. Poco a poco fui enfocando mi camino hacia la investigación en educación mediática: cómo aprender a manejar los mensajes de los medios de comunicación. Soy catedrática de Periodismo e investigadora principal del Grupo en Comunicación e Información Digital del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades.

Carmen Elboj Saso, socióloga en el Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS-Unizar) Marta Marco

Carmen Elboj, socióloga en el Iedis

Desde que era niña tuve la inquietud de no pasar por la vida sin hacer algo ‘importante’ por los demás. Tan pronto me imaginaba descubriendo una vacuna como construyendo un colegio en África o componiendo una ópera que hiciera disfrutar a la humanidad. El objetivo lo tenía claro, pero no el qué y el cómo. Me costó encontrar el camino hasta saber que mi contribución para mejorar la sociedad estaba en ser científica social. Concretamente, y desde el ámbito socioeducativo, el objetivo es conseguir impacto social para superar la violencia y la violencia de género a través de la socialización preventiva. Soy catedrática de Sociología y secretaria del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS-Unizar).

Siannah Peñaranda Rivas, física teórica el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA) Marta Marco

Siannah Peñaranda, física teórica en el CAPA

Soy profesora, investigadora, amiga, hija y madre orgullosa y preocupada por su hijo. Me encanta la música, me tranquiliza el sonido del mar y me apasiona bailar. Comencé mi carrera científica en Cuba, la tierra donde nací. Recorrí muchos caminos a lo largo de mi trayectoria, trabajando en Italia, España (hice mi tesis en Madrid), Alemania, EE. UU. y Suiza (en el CERN). Finalmente, me he establecido en Zaragoza y actualmente soy profesora titular en el Departamento de Física Teórica e investigadora en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA). Investigo en física de partículas, desentrañando los misterios de nuestro universo, investigando la estructura fundamental de las partículas que componen todo lo que nos rodea y sus interacciones.

Rosaura Pérez Pe, veterinaria en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-Unizar) Marta Marco

Rosaura Pérez, veterinaria en el IUCA

A mí me encantaba la biología, ‘el estudio de la vida’, ¡ahí es nada! En ello influyó, y mucho, mi profesora de Biología del instituto, Eliecer Romera, que ponía grandes dosis de ilusión y entusiasmo en la enseñanza de esta materia. En Veterinaria volví a tener la enorme suerte de contar con extraordinarios profesores/as en el ámbito de la Biología y la Bioquímica; María Teresa Muiño fue mi referente femenino en la ciencia. En su laboratorio comenzó mi andadura investigadora, centrada en el fascinante mundo de la biología del espermatozoide. En el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-Unizar), el principal objetivo de mi investigación es desarrollar y aplicar tecnologías reproductivas para conseguir una producción agraria sostenible de especies ganaderas.

Mª Lourdes Sánchez Paniagua, tecnóloga de alimentos en el Instituto Universitario de Investigación Agroalimentario de Aragón (IA2, CITA-Unizar) Marta Marco

Lourdes Sánchez, tecnóloga de alimentos en el IA2

Yo, en realidad, quería ser bióloga, pero como salir a estudiar fuera era muy costoso para mi familia, tuve que tomar otra opción. En el último curso de instituto, mi profesor de Biología, que era veterinario, me habló de la especialidad de Bromatología, Sanidad y Tecnología de Alimentos, y me animé a estudiar Veterinaria. En unas prácticas de tercer curso, el profesor me propuso ir en verano a ayudar a una estudiante de doctorado y descubrí que la investigación me gustaba. Considero que no he tenido especiales dificultades en mi carrera docente e investigadora por ser mujer. Me he centrado en el estudio de las proteínas de la leche de distintas especies desde el Instituto Universitario de Investigación Agroalimentario de Aragón (IA2, CITA-Unizar). Soy catedrática de Tecnología de Alimentos e investigadora principal de mi grupo.

Sabina Scarpellini, catedrática de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Zaragoza Marta Marco

Sabina Scarpellini, contabilidad y finanzas

Soy italiana y vine a España como estudiante Erasmus de Derecho en 1992. La elección de mi licenciatura universitaria no fue del todo acertada y apenas empleé ese primer título, ya ha sido a través de mi trayectoria profesional como he podido dedicarme a lo que realmente me gusta: la contabilidad. Mi experiencia en el ámbito contable desarrollada en CIRCE, y muchos años de estudio, me han llevado hasta la Universidad de Zaragoza y me han permitido dedicarme a una profesión que me apasiona. Actualmente, soy catedrática de Contabilidad y Finanzas y, en los últimos años, he centrado los trabajos de investigación a nivel internacional en la introducción de la economía circular y la ecoinnovación en las empresas.

Ana Lázaro Fernández, ingeniera química en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar) Marta Marco

Ana Lázaro, ingeniera química en el I3A

Cuando era niña soñaba con ser bailarina, no ingeniera. Ambas facetas comparten la disciplina y la pasión. Cuando tuve que elegir, fui optando por ciencias porque me gustaban y creía que me cerraban menos puertas. Finalmente elegí Ingeniería Química porque tenía una especialidad de medio ambiente. Hoy, desde el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar), me dedico a buscar sistemas que permitan producir el calor, el frío y la electricidad consumiendo menos recursos y, a su vez, de forma económica. Tuve suerte en mi entorno. Mis padres nos inculcaron a mi hermana y a mí que podíamos estudiar y dedicarnos a lo que quisiésemos, así como la importancia de ser independientes. El referente de mi madre, doctora en Medicina e investigadora, también ayudó.

Milagros Medina Trullenque, investigadora en el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos (BIFI-Unizar) Marta Marco

Milagros Medina, bioquímica y biofísica en el BIFI

Desde niña tuve particular interés por las ciencias naturales y las matemáticas, no tenía claro qué quería ser profesionalmente, pero sí que quería ser autosuficiente e independiente. Esta meta fue siempre fomentada por la mujer más importante de mi vida, mi madre y ama de casa en exclusividad. Tuve una excelente profesora de Historia y Arte en el instituto, y consideré estudiar Arqueología, también Geológicas, pero a última hora me decidí por Química. A través de la química llegué a la bioquímica y a la misión de mi vida profesional: desentrañar cómo son a nivel atómico y molecular las proteínas y enzimas y cómo esto determina su funcionamiento dentro de un ser vivo. Hoy soy catedrática de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora en el instituto BIFI de la Universidad de Zaragoza.

Susana Velasco Lozano, biotecnóloga, investigadora Araid en el Instituto Universitario de Investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH, CSIC-Unizar) Marta Marco

Susana Velasco, biotecnóloga en el ISQCH

Cuando era una niña pequeña, mi corazón fue robado por los científicos de las películas que eran capaces de hacer cosas que parecían mágicas, como el mago Merlín de la película ‘La espada en la piedra’. Siempre sentí particular interés por la química y mi investigación se centra en la biocatálisis, que se puede definir como el uso de las enzimas para llevar a cabo transformaciones. Conseguimos que hagan cosas para las que no fueron naturalmente diseñadas, como sintetizar medicamentos, compuestos de alto valor para la química fina y biocombustibles. Soy investigadora de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) del Gobierno de Aragón en el Instituto Universitario de Investigación de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH, CSIC-Unizar).

