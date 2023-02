"Solo después de que nacieran mis fantásticos hijos, me di cuenta de que la igualdad en ciencia aún no es completa"

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en 2015. Su objetivo es “promover la participación plena y en condiciones de igualdad” en la educación, el empleo y la toma de decisiones.

Cada vez se hace más visible el trabajo investigador de las mujeres que se dedican a la ciencia y también se reflexiona sobre las circunstancias que lo rodean.

Las historias personales, las vivencias y realidades de las investigadoras más cercanas salen a la luz con impresionante naturalidad a través de la campaña 'Soy científica. Vivo en tu barrio’, de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza. Desde la cercanía, sin bata blanca, como referentes de carne y hueso que no viven en un laboratorio sino en tu mismo barrio, 11 investigadoras aragonesas se acercan a la ciudadanía desde los mupis distribuidos por Zaragoza y los cubos expositores de la plaza de Santa Engracia. Escuchemos las voces de algunas de ellas:

"Antes pensaba que no había diferencia entre ser científico o científica y, en general, lo sigo pensando", asegura la geógrafa María Zúñiga Antón desde su perfil en la web de la campaña. "Para mí no la ha habido a la hora de trabajar en equipo -reconoce-, y siempre he tenido la posibilidad de liderar muchos de los proyectos en los que me he embarcado y en los que he embarcado a mis compañeros y compañeras: desde dirigir una revista científica ('Geographicalia'), un proyecto de investigación a nivel nacional (Geocovid) o presidir el Colegio Profesional de Geografía de España".

"La gráfica de publicaciones y citas de mis compañeros es siempre ascendente. Si miras la mía, podrás ver claramente dos periodos de desaceleración en mi producción científica"

A continuación, abre su corazón: "Solo después de que nacieran Jimena y Arturo (mis fantásticos hijos), me di cuenta de que la igualdad aún no es completa". Y no es una sensación, se apoya en datos: "La gráfica de publicaciones y citas de mis compañeros es siempre ascendente. Si miras la mía, podrás ver claramente dos periodos de desaceleración en mi producción científica. No estoy especialmente contenta con esto".

Hacer esta reflexión tan personal le reafirma en la idea de que "hay que seguir trabajando para romper las barreras que todavía quedan para que la decisión de ser madre no signifique hacer sacrificios profesionales".

Como geógrafa, 'dónde' es una de sus palabras favoritas y desde su grupo de investigación, GEOT, con Zaragoza como laboratorio, le gusta especialmente trabajar en temas muy aplicados y muy cercanos. Ser útil. No en vano son especialistas en localizar, representar y analizar información sociodemográfica de alto detalle. Algo que permite "tomar mejores decisiones sobre un montón de temas: dónde poner un nuevo centro de salud o un colegio, dónde están las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social, dónde hay espacios verdes que están creando una mejor calidad de vida a quien viva cerca…".

La desigualdad, en cifras

La proporción de mujeres en el personal investigador en España ha aumentado hasta el 41% en 2021, mientras que en la UE-28 eran el 34 % del total, según datos recopilados por el Science Media Center España. Pero el techo de cristal persiste: a lo largo de la carrera investigadora, la proporción de mujeres cae. En las 80 universidades del país (públicas y privadas), las rectoras y directoras de institutos universitarios son el 23 % del total. En este gráfico, conocido como 'gráfico de tijeras' por su forma, el grado A es el más alto rango de empleo de investigación.

Distribución de mujeres y hombres a lo largo de la carrera investigadora en las universidades. Curso 2018-19 (en porcentaje del total) 'Científicas en cifras, 2021'

Entre las circunstancias que convierten muchas veces el avance profesional de las mujeres en una carrera de obstáculos encontramos la maternidad. Según el 'Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española, 2011', tener descendencia afecta más negativamente a las mujeres académicas que a los hombres. En España, un hombre con hijos tenía en 2011 una probabilidad cuatro veces mayor de ser promocionado a catedrático que una mujer con hijos de similares características. Y la pandemia exacerbó la desigualdad de género en la comunidad investigadora, según diversos estudios realizados desde el confinamiento.

Evitar que las doctoras abandonen

Beatriz Herguedas es doctora en bioquímica e investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos-BIFI de la Universidad de Zaragoza. Su percepción es que "aunque en los departamentos universitarios cada vez hay más profesoras, las mujeres siguen siendo minoría en la dirección de proyectos y los números son todavía peores en los centros de investigación más competitivos del mundo".

No tiene duda: "Necesitamos despertar vocaciones en niñas, pero, además, necesitamos que más científicas recién doctoradas continúen con la carrera científica". Porque, aunque ella sigue adelante, en el grupo de Neurobiología Molecular del BIFI, comprende muy bien, por la experiencia que ha vivido en su propia piel, a esas otras mujeres que no lo hacen.

"Entiendo que abandonemos y pienso que tiene que ser prioritario apoyar a las mujeres para que estas 'paradas' no tengan tanto impacto en nuestra carrera científica posterior"

"Para mí, el embarazo, la maternidad y la crianza fueron momentos de debilidad, de transformación de prioridades, de cambios en mi manera de trabajar y de organizarme -recuerda-. Por eso entiendo que abandonemos y pienso que tiene que ser prioritario apoyar a las mujeres para que estas 'paradas' no tengan tanto impacto en nuestra carrera científica posterior".

El camino es largo. Tras finalizar la licenciatura, vinieron cuatro años de tesis -Herguedas se especializó en biología estructural, el campo que busca comprender cómo funcionan las proteínas a nivel atómico-, varias estancias en centros de investigación en Madrid y Barcelona, casi ocho años en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC en Cambridge, "uno de los centros de investigación más importantes del mundo en mi campo de investigación" y, finalmente, "los momentos más cruciales de mi vida: el nacimiento de mi hijo y mi hija. Los dos llegaron con un pan debajo del brazo (en forma de artículos en la revista 'Science'), lo que me abrió la puerta a conseguir una posición como investigadora Ramón y Cajal en España". El tan deseado retorno de talento.

Madres viajeras

La primera hija de Lucía Gutiérrez Marruedo, química en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Unizar), nació muy lejos de España: en Australia. "Al acabar la tesis me fui a trabajar a una Universidad de Londres. De ahí fui a Madrid, y luego pasé algo más de dos años en Australia, donde nació mi hija. Volví a Madrid y de ahí regresé a Zaragoza, donde nació mi hijo", recorre con la memoria.

Ahora, en el grupo Bionanosurf, desarrolla nanopartículas de óxidos de hierro para utilizarlas como tratamiento frente al cáncer. Destaca lo multidisciplinar de este trabajo, que "no podría llevarse a cabo sin la colaboración de multitud de personas que unimos esfuerzos para continuar avanzando en el desarrollo de estas terapias". Reconoce que "no habría llegado a hacer todo lo que he hecho sin el apoyo de mentores, supervisores y colaboradores, así como de estudiantes bajo mi supervisión". Porque, "al final, la investigación es un trabajo de equipo. Tampoco lo habría conseguido sin el apoyo infinito de mi familia y amigos".

Limitaciones autoimpuestas

El trabajo en equipo es desatacado también especialmente por la física Gloria Luzón Marco, a quien apasiona su trabajo como investigadora en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías y profesora en la Facultad de Ciencias. "Soy además madre de tres hijos, un papel muy importante en mi vida", añade.

"Como mujer, encuentras limitaciones, muchas veces autoimpuestas, por la exigencia del trabajo y la carga mental y física de cuidados que nos suele acompañar"

"Como mujer -declara Luzón-, me he sentido en igualdad con mis compañeros de trabajo, y creo que es muy importante conformar equipos en los que haya diferentes visiones y distintas formas de trabajar, y en los que el factor humano sea un nexo de unión". Para a continuación reconocer que "claro que como mujer, encuentras limitaciones, muchas veces autoimpuestas, por la exigencia del trabajo y la carga mental y física de cuidados que nos suele acompañar".

Con sus experimentos, buscan determinar la denominada materia oscura y, con su participación en la campaña con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, espera contribuir a mostrar que "para ser científico o científica no es necesario más que la curiosidad, la pasión por la ciencia y el trabajo. Y que ese mundo está abierto tanto a niños como a niñas, y que las diferencias suman".

Como supieron ver sus padres y sus profesores, ya desde la escuela rural de su pueblo, Atea, donde "tuve toda la libertad para explorar: naturaleza, herramientas, mezclas 'químicas' …". Su curiosidad y ganas de aprender eran enormes y hubo "personas que creyeron en mis capacidades y fueron responsables de que no me marcara límites: maestros y profesores, pero, sobre todo, mis padres. Ellos nos enseñaron, a mí, a mi hermana y a mi hermano, la importancia de la formación y nos dejaron todas las puertas abiertas".

